Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết

Chí Nhân
Chí Nhân
01/02/2026 13:57 GMT+7

Chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là bước sang năm mới Bính Ngọ. Tranh thủ cuối tuần, người dân Sài Gòn rủ nhau về Chợ Lớn (chợ Bình Tây) sắm đặc sản tết, tạo nên một không khí mua bán vô cùng sôi động.

Những món đặc sản tết như tôm khô, cá khô, bánh mứt các món ăn không thể thiếu trong ngày tết nên thời điểm này, quầy nào cũng nhộn nhịp.

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 1.

Đối với nhiều người miền Nam, tôm khô và củ kiệu là món không thể thiếu trong ngày tết, vì thế các cửa hàng bán sản phẩm này luôn đông đúc khách ghé qua

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 2.

Ngoài tôm khô phơi nắng, vài năm gần đây còn có sản phẩm tôm sấy khô, thêm lựa chọn cho khách

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 3.

Nhiều khách hàng cho biết, đây là "thời điểm vàng" đóng hàng, gửi quà tết cho người thân ở nước ngoài vì sản phẩm khi đến tay vừa kịp đón tết mà vẫn còn mới nên chất lượng tốt nhất

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 4.

Nhiều khách hàng cho biết, năm nào cũng mua tôm khô, cá khô gửi cho người thân ở nước ngoài

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 5.

Nhiều sản phẩm được cá khô được phơi kỹ giúp bảo quản lâu hơn theo yêu cầu của khách hàng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 6.

Sáng 1.2, Chợ Lớn tấp nập khách hàng mua sắm tết tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 7.

Các loại mứt dừa, trái cây, rau củ, hạt điều... là những loại đặc sản mang hồn tết Việt được nhiều người lựa chọn. Giá cả hàng hóa năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 8.

Các mặt hàng hải sản khô như bào ngư, hải sâm, bong bóng cá, sò điệp... cũng hút hàng trong cao điểm mùa tết

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 9.

Gần khu vực chợ Bình Tây, các cửa hàng bán vật phẩm trang trí cũng rộn ràng sắc xuân và mua bán tấp nập từ sáng sớm

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 10.

Không khí tết đang về trên khắp phố phường

ẢNH: CHÍ NHÂN

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết- Ảnh 11.

Tranh thủ cuối tuần, nhiều bạn trẻ tham gia mua sắm và chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: CHÍ NHÂN

 

Giá cà phê lấy lại mốc quan trọng, nông dân yên tâm đón tết

Kết thúc tháng 1.2026, giá cà phê thế giới và Việt Nam đồng loạt lấy lại những cột mốc quan trọng giúp bà con nông dân yên tâm đón tết.

Gần 300 sản phẩm OCOP có mặt tại Ngày hội sản phẩm Quảng Trị - Xuân Bính Ngọ 2026

