Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết

Những món đặc sản tết như tôm khô, cá khô, bánh mứt các món ăn không thể thiếu trong ngày tết nên thời điểm này, quầy nào cũng nhộn nhịp.
Đối với nhiều người miền Nam, tôm khô và củ kiệu là món không thể thiếu trong ngày tết, vì thế các cửa hàng bán sản phẩm này luôn đông đúc khách ghé qua
ẢNH: CHÍ NHÂN
Ngoài tôm khô phơi nắng, vài năm gần đây còn có sản phẩm tôm sấy khô, thêm lựa chọn cho khách
Nhiều khách hàng cho biết, đây là "thời điểm vàng" đóng hàng, gửi quà tết cho người thân ở nước ngoài vì sản phẩm khi đến tay vừa kịp đón tết mà vẫn còn mới nên chất lượng tốt nhất
Nhiều khách hàng cho biết, năm nào cũng mua tôm khô, cá khô gửi cho người thân ở nước ngoài
Nhiều sản phẩm được cá khô được phơi kỹ giúp bảo quản lâu hơn theo yêu cầu của khách hàng
Sáng 1.2, Chợ Lớn tấp nập khách hàng mua sắm tết tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt
Các loại mứt dừa, trái cây, rau củ, hạt điều... là những loại đặc sản mang hồn tết Việt được nhiều người lựa chọn. Giá cả hàng hóa năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái
Các mặt hàng hải sản khô như bào ngư, hải sâm, bong bóng cá, sò điệp... cũng hút hàng trong cao điểm mùa tết
Gần khu vực chợ Bình Tây, các cửa hàng bán vật phẩm trang trí cũng rộn ràng sắc xuân và mua bán tấp nập từ sáng sớm
Không khí tết đang về trên khắp phố phường
Tranh thủ cuối tuần, nhiều bạn trẻ tham gia mua sắm và chụp ảnh lưu niệm
