Giá cà phê lấy lại mốc quan trọng, nông dân yên tâm đón tết

Bước vào năm 2026, giá cà phê robusta thế giới dưới mốc 4.000 USD/tấn còn cà phê Việt Nam chỉ 98.000 - 99.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, "vàng nâu" dần lấy lại phong độ và kết thúc tháng 1.2026, giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 3.2026 đứng ở mức 4.113 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5 cũng đạt 4.037 USD/tấn. Giá cà phê Việt Nam cũng tăng theo và đạt mức 101.000 đồng/kg.



Giá cà phê lấy lại mốc quan trọng giúp nông dân yên tâm đón tết ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, bên cạnh câu chuyện chính là cung cầu, còn có nhiều yếu tố tác động đến giá cà phê trong tháng đầu năm 2026. Đối với vấn đề cung cầu, do giá cà phê giảm xuống mức dưới 100.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng và cùng kỳ năm ngoái nên nông dân không vội bán. Điều này khiến nguồn cung khan hiếm dù đang trong vụ thu hoạch, nhờ vậy mà giá tăng trở lại.

Ngoài câu chuyện nguồn cung hiện tại, thêm vào đó là các đợt không khí lạnh liên tiếp kèm theo sương muối xuất hiện liên tục ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều vườn cà phê ở khu vực Tây nguyên đang trong thời kỳ ra hoa kết quả. Điều này dự báo sẽ ảnh hưởng đến năng suất cà phê trong niên vụ tiếp theo.

Trên thị trường thế giới, thời gian gần đây, đồng đô la liên tục suy yếu là yếu tố khiến nhiều nhà xuất khẩu Brazil giảm lượng xuất khẩu, đẩy giá trên thị trường tăng trở lại. Bên cạnh đó, sự cố hạ tầng cảng biển của nước này khiến hàng ngàn container cà phê không được vận chuyển trong giai đoạn cuối năm 2025 đầu năm 2026 cũng ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cà phê thế giới.

Dự báo trong tháng 2, đặc biệt giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán, người dân sẽ bán ra một phần cà phê dự trữ để lấy tiền mặt chi tiêu. Do vậy, nguồn cung cà phê từ Việt Nam sẽ cải thiện nhưng không nhiều vì giá vẫn còn tương đối thấp so với kỳ vọng của nhiều người. Từ cuối tháng 2, giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ khi nguồn cung thế giới khan hiếm nhưng khó quay lại mức giá cao như năm ngoái vì nhiều nhà rang xay thế giới không còn đẩy mạnh trữ hàng như trước kia mà chuyển sang hình thức sản xuất gối đầu.





