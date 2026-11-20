Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Doji giảm mạnh giá mua vàng miếng SJC 2 triệu đồng mỗi lượng, xuống còn 129,2 triệu đồng, bán ra 134,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh 3 triệu đồng mỗi lượng chiều mua vào, xuống còn 128,8 triệu đồng; trong khi bán ra giảm 2 triệu đồng, còn 134,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý 3 lần giảm giá mua tổng cộng 3,8 triệu đồng, xuống còn 128,7 triệu đồng; trong khi chiều bán ra chỉ giảm 2 triệu đồng, còn 134,2 triệu đồng… Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC tăng lên 5 - 5,5 triệu đồng/lượng, cao hơn mức thông thường 3 triệu đồng/lượng trước đó.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 23 triệu đồng/lượng ẢNH; NGỌC THẠCH

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng biến động liên tục theo xu hướng giảm chủ yếu. Công ty Bảo Tín Minh Châu 3 lần giảm giá mua vàng nhẫn trong sáng 20.11 tổng cộng 3 triệu đồng, xuống còn 128,8 triệu đồng; chiều bán ra điều chỉnh 2 lần với mức giảm 2 triệu đồng, xuống còn 133,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý điều chỉnh giá 4 lần với mức giảm 3,8 triệu đồng, mua vào 128,7 triệu đồng; bán ra giảm 2,8 triệu đồng, còn 132,7 triệu đồng. Tương tự, Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn còn 128 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 134 triệu đồng…

Kim loại quý trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong ngày 20.11, mất 85 USD mỗi ounce, còn 3.540 USD/ounce. Tốc độ giảm của vàng thế giới giảm nhanh hơn so với trong nước, dẫn đến mức đắt đỏ của vàng miếng SJC cao hơn lên 23 triệu đồng/lượng. Đây là mức đắt đỏ nhất kể từ nhiều tháng qua.



