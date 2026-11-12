Chery mở rộng phạm vi triệu hồi Omoda 5 sau vụ việc xe gãy trục bánh sau

Vụ việc một chiếc Omoda 5 gãy rời trục bánh sau khi đang lưu thông xảy ra vào đầu tháng 10 vừa qua tại Malaysia đang để lại những hệ lụy với Tập đoàn Chery. Bên cạnh những những nghi vấn liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm, Chery đang liên tiếp triển khai các đợt triệu hồi xe để kiểm tra, khắc phục.

Sau các thị trường như Malaysia, Trung Quốc… mới đây, Chery vừa mở rộng phạm vi triệu hồi mẫu Omoda 5 sang thị trường Indonesia. Theo truyền thông xứ vạn đảo, hôm 10.11 Chery Indonesia chính thức ra thông báo hồi mẫu xe Omoda 5 thuộc các phiên bản Z và RZ sử dụng động cơ xăng (ICE). Đợt triệu hồi này nhắm vào các xe có số khung cụ thể sử dụng hệ thống treo sau dạng thanh xoắn.

Trang thông tin chính thức của Chery Indonesia thông báo về chương trình triệu hồi mẫu xe Omoda 5

Ảnh chụp màn hình

Chương trình này được Chery Indonesia triển khai sau khi Chery Malaysia phát hiện những sai sót tiềm ẩn trong quy trình hàn các bộ phận dầm trục sau. Cụ thể, trong một số điều kiện nhất định, những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến độ bền của mối nối và khả năng vận hành của xe.

Chery Indonesia khẳng định đến nay họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về sự cố liên quan đến linh kiện dầm trục sau trên xe Omoda 5 tại Indonesia. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Budi Darmawan Jantania - Phó Giám đốc Kinh doanh Chery Indonesia cho biết: "Niềm tin của người tiêu dùng được xây dựng không chỉ thông qua chất lượng sản phẩm, mà còn thông qua cách chúng tôi chịu trách nhiệm sau khi chiếc xe đến tay họ".

Vụ việc một chiếc Omoda 5 gãy rời trục bánh sau khi đang lưu thông xảy ra vào đầu tháng 10 vừa qua tại Malaysia ẢNH: RAZLAN RAHMAN

Khác với thị trường Malaysia và Trung Quốc, Chery Indonesia không công bố số lượng xe Omoda 5 tại Indonesia thuộc diện triệu hồi. Tuy nhiên, thông qua trang thông tin chính thức Chery Indonesia cho phép người dùng có thể kiểm tra số khung xe hoặc số nhận dạng xe (VIN) để biết được xe có thuộc diện triệu hồi hay không (!?).

Nếu xe nằm trong diện triệu hồi, chủ xe có thể lên lịch kiểm tra tại một đại lý, trạm dịch vụ sửa chữa ủy quyền của Chery. Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra các bộ phận hệ thống treo sau và tiến hành sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết. Toàn bộ quy trình kiểm tra và thay thế linh kiện đều miễn phí. Chery ước tính quy trình này sẽ mất khoảng 2 giờ, tùy thuộc vào tình trạng của xe và kết quả kiểm tra kỹ thuật.

Như vậy, tính đến thời điểm này Indonesia là quốc gia thứ ba triển khai chương trình triệu hồi Omoda 5. Trước đó, Chery Malaysia đã triệu hồi gần 9.000 xe, tuần trước đến lượt Chery Trung Quốc triệu hồi gần 54.000 xe gồm hai mẫu Omoda 5 và Omoda 5. Cũng liên quan đến vụ việc Omoda 5 bị gãy rời trục bánh sau tại Malaysia, hôm 21.10, ông Yin Tongyue, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn ô tô Chery, đã thừa nhận Chery gặp phải các vấn đề về chất lượng sản phẩm tại Malaysia, và đã đích thân xin lỗi Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia.