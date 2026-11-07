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    Sau Omoda 5, đến lượt Jaecoo J5 gặp sự cố gãy rơi trục bánh xe

    Hoàng Cường
    Hoàng Cường
    Một chiếc SUV Trung Quốc - Jaecoo J5 vừa gặp sự cố khiến cụm bánh trước bên phải bị gãy rời hoàn toàn ngay trên đường phố Indonesia vào ngày 4.11 vừa qua; vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tập đoàn Chery đang bị giám sát chặt chẽ hơn sau các sự cố hỏng trục sau của xe Omoda 5.

    Khi vụ việc liên quan tới mẫu xe Omoda 5 bị gãy rời cụm bánh sau chưa kịp lắng xuống, khiến hãng xe Trung Quốc phải triệu hồi hàng ngàn xe, mới đây Tập đoàn Chery (Trung Quốc) tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng xe với mẫu Jaecoo J5. Theo đó, ngày 4.11 vừa qua một chiếc SUV Trung Quốc - Jaecoo J5 đang lưu thông trên đường phố tại trung tâm Jakarta, Indonesia đã bị gãy rời trục bánh trước, sau khi va chạm với lề đường và dải phân cách.

    Trục bánh trước của xe điện Jaecoo J5 EV bị gãy rời

    Đoạn video, hình ảnh về chiếc Jaecoo J5 EV màu đen nằm bên dải phân cách với toàn bộ cụm bánh trước bên phải đã gãy rời khỏi xe đã lan truyền trên mạng xã hội Indonesia, thu hút sự quan tâm và so sánh với các trường hợp tương tự xảy ra ở Malaysia với mẫu xe Omoda 5.

    Sau Omoda 5, đến lượt Jaecoo J5 gặp sự cố gãy rơi trục bánh - Ảnh 1.

    Chiếc Jaecoo J5 khi đang lưu thông trên đường phố tại trung tâm Jakarta, Indonesia đã bị gãy rời trục bánh trước sau khi va chạm với lề đường và dải phân cách

    ẢNH: CAR NEWS CHINA

    Truyền thông Indonesia xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 phút, ngày 4.11, trên đoạn đường Jalan Mas Mansyur ở Karet Tengsin, Tanah Abang, Trung Jakarta, Indonesia. Các bộ phận thuộc hệ thống treo và một phần cản trước của chiếc Jaecoo J5 EV bị hư hỏng, văng ra mặt đường, trong khi dải phân cách cũng bị hư hỏng nhẹ.

    Một số báo cáo ban đầu xác định bánh xe bị tách rời là bánh sau bên phải. Tuy nhiên, sau đó phía Jaecoo đã làm rõ rằng cụm bánh xe bị ảnh hưởng nằm ở góc trước bên phải.

    Jaecoo cho rằng việc gãy rời bánh là hậu quả của vụ va chạm

    Jaecoo Indonesia cho biết sau khi vụ tai nạn với chiếc Jaecoo J5 EV xảy ra, đội ngũ kỹ thuật hãng đã liên hệ với chủ sở hữu xe để kiểm tra chiếc xe. Jaecoo Indonesia kết luận rằng, chiếc SUV đã va vào lề đường và rào chắn ven đường trước khi trục bánh xe gãy rời, đồng thời khẳng định việc gãy rời trục bánh xe là hậu quả của vụ va chạm.

    Sau Omoda 5, đến lượt Jaecoo J5 gặp sự cố gãy rơi trục bánh - Ảnh 2.
    Sau Omoda 5, đến lượt Jaecoo J5 gặp sự cố gãy rơi trục bánh - Ảnh 3.

    Các bộ phận thuộc hệ thống treo và một phần cản trước của chiếc Jaecoo J5 EV bị văng ra mặt đường

    Ảnh chụp từ video

    Qua kiểm tra, Jaecoo Indonesia phát hiện chiếc Jaecoo J5 EV này bị hư hỏng ở cản trước bên phải, chắn bùn và cửa trước bên hành khách. Jaecoo cho biết họ không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy lỗi sản phẩm gây ra sự cố. Nhóm hậu mãi của hãng đang phối hợp sửa chữa và cung cấp phụ tùng thay thế cho chủ sở hữu.

    Sự cố với Jaecoo J5 EV ở Jakarta bị so sánh với lỗi gãy trục sau của Omoda 5 tại Malaysia

    Vụ việc xảy ra với Jaecoo J5 EV ở Jakarta trong bối cảnh Tập đoàn Chery đang bị giám sát chặt chẽ hơn sau các sự cố hỏng trục sau của xe Omoda 5. Trước đó, Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) đã tạm dừng cấp Chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA) cho Omoda 5 vào ngày 11.10 đồng thời hoãn việc đăng ký xe mới để phục vụ điều tra.

    Chery đã thông báo chiến dịch triệu hồi đối với các phiên bản Omoda 5 C và H bị ảnh hưởng đồng thời xác nhận vào ngày 14.10 rằng, đợt triệu hồi này bao gồm 8.878 xe tại Malaysia. Các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế các bộ phận bị liên quan.

    Sau Omoda 5, đến lượt Jaecoo J5 gặp sự cố gãy rơi trục bánh - Ảnh 4.

    Vụ việc xảy ra với Jaecoo J5 EV ở Jakarta trong bối cảnh Tập đoàn Chery đang bị giám sát chặt chẽ hơn sau các sự cố hỏng trục sau của xe Omoda 5

    Ảnh: PAULTAN

    Vụ việc này cũng khiến ông Yin Tongyue, Chủ tịch Tập đoàn Chery phải công khai lên tiếng xin lỗi. Theo đó, trong một bài phát biểu tại sự kiện diễn ra ngày 21.10, ông Yin Tongyue đã gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) về những lo ngại liên quan đến chất lượng xe.

    Tại Indonesia, Jaecoo J5 EV được xem là một trong những mẫu SUV điện bán chạy nhất xứ vạn đảo. Doanh số cộng dồn mẫu xe này tại Indonesia tính đến ngày 1.9.2026 đạt 26.635 xe.

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