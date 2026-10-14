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    Vụ Omoda 5 bị gãy rơi trục sau, triệu hồi gần 9.000 xe để kiểm tra

    Hoàng Cường
    Hoàng Cường

    Sau vụ việc một chiếc Omoda 5 tại Malaysia bị gãy rời, rơi trục bánh sau ra ngoài khi đang lưu thông, phía Chery Auto Malaysia vừa triển khai đợt triệu hồi gần 9.000 xe Omoda 5 để kiểm tra.

    Chery Auto Malaysia vừa thông báo chương trình triệu hồi gần 9.000 xe crossover Omoda 5 (còn được gọi là Omoda C5 và O5) tại Malaysia để kiểm tra trục bánh sau có nguy cơ bị gãy rời.

    Theo đó, từ ngày 11.10 Chery Auto Malaysia bắt đầu triệu hồi 8.878 xe Omoda 5 để kiểm tra các bộ phận trục bánh sau và thay thế miễn phí nếu cần thiết. Chery cũng cho biết họ đã thực hiện các cuộc kiểm tra tương tự đối với các xe sản xuất năm 2023 tại các thị trường khác.

    Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi một chiếc Omoda 5 tại Malaysia gặp sự cố khiến trục bánh sau bị gãy, rơi ra khỏi xe khi đang lưu thông trên đường gần trung tâm thương mại Aeon Tebrau, thuộc bang Johor, Malaysia. Vụ việc này được nhiều người đi đường ghi lại hình ảnh, video và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng xe Chery Omoda không chỉ tại Malaysia mà còn ở các thị trường khác.

    Vụ Omoda 5 bị gãy rơi trục sau, triệu hồi gần 9.000 xe để kiểm tra - Ảnh 1.

    Chery Auto Malaysia vừa triển khai chương trình triệu hồi gần 9.000 xe Omoda 5 tại Malaysia để kiểm tra trục bánh sau có nguy cơ bị gãy rời

    Ảnh: CAR NEWS CHINA

    Ngay sau đó, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia đã đình chỉ Giấy phép lưu hành xe (VAT) của Omoda 5 tại Malaysia. Điều này đồng nghĩa việc đăng ký mới mẫu xe này bị gián đoạn cho đến khi cuộc điều tra kỹ thuật hoàn tất.

    Đợt triệu hồi này bao gồm các phiên bản C và H của Omoda 5. Tuy nhiên, Chery không đưa ra thời gian sản xuất cụ thể. Được biết, các phiên bản nằm trong diện triệu hồi đã ngừng sản xuất tại Malaysia từ năm 2025.

    Đây là lần thứ hai Omoda 5 gặp vấn đề ở trục sau dẫn đến việc phải triệu hồi. Trước đó, vào tháng 5.2024 Chery Auto Malaysia đã triệu hồi 600 xe sau khi phát hiện một số điểm hàn trên càng sau của trục sau không đủ chắc chắn.

    Vụ Omoda 5 bị gãy rơi trục sau, triệu hồi gần 9.000 xe để kiểm tra - Ảnh 2.

    Chiếc Chery Omoda 5 bị gãy rời trục bánh sau tại Malaysia gây xôn xao dư luận những ngày gần đây

    Ảnh: RAZLAN RAHMAN

    Tại Malaysia, Omoda 5 có giá từ 108.400 - 118.400 ringgit (khoảng 687,8 - 751,2 triệu đồng). Chiếc Crossover cỡ nhỏ này trang bị động cơ 1.5 lít sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm, kết hợp hộp số CVT. Điều thú vị là Chery Malaysia cung cấp chế độ bảo hành mẫu xe này lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km.

    Tại thị trường Việt Nam, Omoda 5 được phân phối từ năm 2024 với tên gọi Omoda C5. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Indonesia.

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