Chery triệu hồi gần 54.000 xe sau sự cố Omoda 5 gãy trục bánh sau

Không chỉ các xe Omoda 5 tại Malaysia, mới đây Tập đoàn Chery cũng ra thông báo triệu hồi gần 50.000 xe Chery Tiggo 5X và Omoda 5 tại Trung Quốc để kiểm tra, khắc phục lỗi mối hàn trục sau.

Tập đoàn Chery hiện đang thực hiện đợt triệu hồi 53.882 xe dòng Chery Tiggo 5X và Omoda 5 tại Trung Quốc do lỗi mối hàn trục sau có hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe, theo CarNewsChina. Thông báo được Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) đưa ra ngày 6.11. Các xe thuộc diện triệu hồi được xác định sản xuất từ ngày 6.6.2022 đến 31.12.2023.

Tập đoàn Chery phát đi thông báo triệu hồi gần 50.000 xe Chery Tiggo 5X và Omoda 5 tại Trung Quốc để kiểm tra, khắc phục lỗi mối hàn trục sau Ảnh: CarNewsChina

Chery Tiggo 5X và Omoda 5 là hai mẫu xe sử dụng chung nền tảng. Trong đó, Chery Tiggo 5X bán ra thị trường Trung Quốc, còn Omoda 5 chủ yếu để xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới. Doanh số toàn cầu của Tập đoàn Chery đã tăng trưởng mạnh trong những năm qua, từ 1,23 triệu xe vào năm 2022 lên mức 1,88 triệu xe vào năm 2023. Trong đó, các thị trường nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng này.

Đợt triệu hồi xe lần này của Tập đoàn Chery sẽ bắt đầu từ 27.11.2026. Theo Chery, lỗi trong quy trình sản xuất có thể gây ra hiện tượng hàn không đủ hoặc mối hàn không ngấu hoàn toàn tại vị trí nối giữa tay đòn dẫn hướng trục sau và ống bọc. Trong điều kiện vận hành, mối hàn có thể bị hỏng, làm ảnh hưởng đến khả năng điều khiển bánh sau và tăng nguy cơ tai nạn.

Chery sẽ kiểm tra mã ngày sản xuất trên trục sau của các xe thuộc diện triệu hồi và thay thế miễn phí bất kỳ trục nào được xác định thuộc lô sản xuất bị lỗi. Không phải tất cả 53.882 xe đều bị ảnh hưởng bởi lỗi này. SAMR chưa tiết lộ số lượng xe dự kiến cần thay thế hoặc cung cấp thông tin chi tiết theo từng mẫu xe.

Chery Tiggo 5X bán ra thị trường Trung Quốc, còn Omoda 5 chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới Ảnh: CarNewsChina

Theo CarNewsChina, càng sau giúp giữ cho bánh sau ở đúng vị trí khi hệ thống treo chuyển động. Hỏng hóc tại mối hàn nối càng sau có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của xe. Chery sẽ thông báo cho chủ xe bằng tin nhắn văn bản và thư đảm bảo.

Đợt thu hồi Chery Tiggo 5X và Omoda 5 tại Trung Quốc diễn ra sau vụ việc xe Omoda 5 tại Malaysia gặp sự cố khiến trục bánh sau của xe bị gãy rời xảy ra vào ngày 6.10.2026. Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) đã tạm thời đình chỉ Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại xe (VTA) đối với Omoda 5, đồng thời tạm dừng đăng ký mới mẫu xe này trong thời gian điều tra và đánh giá rủi ro an toàn.

Chery Malaysia sau đó đã triển khai chiến dịch triệu hồi liên quan đến tổng cộng 8.878 xe Omoda 5 thuộc hai biến thể C và H. Hãng sẽ tiến hành kiểm tra các bộ phận liên quan đến trục sau và thay thế khi cần thiết. Trước đó, vào năm 2024, Chery Malaysia từng triệu hồi 600 xe Omoda 5 sau khi phát hiện vấn đề liên quan đến các mối hàn trên cụm trục sau. Khi ấy, hãng cho biết một số linh kiện có mối hàn không đạt yêu cầu do thiết bị hàn tự động được thay thế nhưng chưa được hiệu chỉnh phù hợp. Ông Yin Tongyue - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Chery sau đó đã lên tiếng xin lỗi về những vấn đề liên quan đến chất lượng xe tại Malaysia.

Đợt triệu hồi xe Chery Tiggo 5X và Omoda 5 tại Trung Quốc diễn ra sau vụ việc xe Omoda 5 tại Malaysia gặp sự cố khiến trục bánh sau gãy rời xảy ra vào ngày 6.10.2026 Ảnh: Paultan

Chương trình triệu hồi xe của Chery tại Trung Quốc có số lượng xe bị ảnh hưởng nhiều gấp 6,1 lần ở Malaysia, nhưng các con số này thể hiện số lượng xe bị triệu hồi riêng biệt, chứ không phải là các linh kiện bị lỗi đã được xác nhận. SAMR chưa xác định được nguyên nhân chung hoặc mối liên hệ giữa lô sản xuất của hai chương trình triệu hồi, cũng như chưa xác định được nhà cung cấp trục xe hoặc các cơ sở sản xuất. Việc triệu hồi tuân theo Quy định về quản lý sản phẩm ô tô bị lỗi của Trung Quốc.