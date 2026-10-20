Omoda 5 gãy rời trục sau, dấy lên nghi vấn về quy trình kiểm tra năm 2024

Chery Auto Malaysia (Chery Malaysia) vừa phát đi thông báo đợt triệu hồi gần 9.000 xe Trung Quốc Omoda 5 (còn được gọi là Omoda C5 và O5) tại Malaysia để kiểm tra trục bánh sau có nguy cơ bị gãy rời. Đây được xem là một chương trình triệu hồi mở rộng để kiểm tra chất lượng sản phẩm, bởi trước đó vào tháng 5.2024 Chery Auto Malaysia đã triệu hồi 600 xe sau khi phát hiện một số điểm hàn trên càng sau của trục sau không đủ chắc chắn. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10 năm nay, vụ việc một chiếc Omoda 5 gãy rời trục sau khi đang lưu thông trên đường một lần nữa khiến người dùng hoang mang, lo lắng, đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm cũng như quy trình kiểm tra, khắc phục lỗi từ phía nhà sản xuất.

Sau vụ việc xảy ra với chiếc Omoda 5 gãy rời trục sau vào đầu tháng 10.2026, Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) đã tạm thời đình chỉ Giấy phép lưu hành xe (VAT) đối với mẫu xe Omoda 5 chạy xăng. Đồng thời tạm ngừng việc đăng ký mới mẫu xe này cho đến khi có kết quả điều tra và đánh giá an toàn. Biện pháp này không phải là lệnh cấm toàn diện đối với mẫu xe của Chery, mà để kiểm tra, đánh giá lại chất lượng sản phẩm cũng như quy trình khắc phục lỗi đã từng xảy ra với mẫu xe này.

Chiếc Chery Omoda 5 bị gãy rời trục bánh sau tại Malaysia gây xôn xao dư luận những ngày gần đây ẢNH: RAZLAN RAHMAN

Các mẫu xe Omoda 5 gặp sự cố thuộc đời cũ, sử dụng hệ thống treo thanh xoắn và hộp số vô cấp. Chery Malaysia đã ngừng sản xuất mẫu Omoda 5 đời đầu vào tháng 9.2025. Sau đó, hãng đã giới thiệu phiên bản nâng cấp Chery O5, sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết độc lập và hộp số ly hợp kép sáu cấp (DCT), thay thế cho hệ thống treo thanh xoắn và hộp số vô cấp (CVT) của mẫu xe trước đó. Mẫu Omoda E5 chạy điện cũng sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết. Cả hai mẫu xe này đều không nằm trong chiến dịch triệu hồi 8.878 xe đã được công bố vào tuần trước.

Mở rộng từ chiến dịch triệu hồi kiểm tra Omoda năm 2024

Sau sự cố gãy trục sau được báo cáo liên quan đến một chiếc Omoda 5 ở Malaysia xảy ra lần đầu tiên vào tháng 4.2024. Chery Malaysia sau đó đã tiến hành chiến dịch triệu hồi để kiểm tra phòng ngừa đối với 600 xe được lắp ráp tại nhà máy Inokom, Malaysia từ ngày 14 đến 17.8.2023.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 4.5.2024, Chery Auto Malaysia cho biết có 60 xe đã nhận được các linh kiện bị ảnh hưởng được sản xuất vào ngày 15.8. Công ty cho rằng vấn đề gãy trục sau liên quan đến mối hàn là do nhà cung cấp thay thế đầu hàn tự động mà không hiệu chỉnh lại thiết bị, dẫn đến mối hàn không hoàn chỉnh. Đáng chú ý, các ngày từ 14 đến 17.8 đề cập đến khoảng thời gian lắp ráp xe, trong khi ngày 15.8 đề cập thời điểm sản xuất linh kiện bị ảnh hưởng.

Vụ việc một chiếc Omoda 5 tại Malaysia bị gãy trục sau khi đang lưu thông, xảy ra vào năm 2024 ẢNH: PAULTAN

Không chỉ ở Malaysia, tại Indonesia, Chery cũng đã thực hiện một chiến dịch triệu hồi riêng biệt với mẫu xe này vào năm 2024. Theo đó, Chery Sales Indonesia xác định 420 xe Omoda 5 1.5TZ và RZ có khả năng bị ảnh hưởng được Chery lắp ráp cho thị trường này. Công ty đã sử dụng số nhận dạng xe (VIN) để xác định các xe cần kiểm tra và cung cấp dịch vụ thay thế miễn phí nếu phát hiện vấn đề. Những thông tin này tách biệt với các chiến dịch triệu hồi của Chery Malaysia.

Đối với chiến dịch triệu hồi xe diễn ra vào tháng 10.2026, Chery Malaysia cho biết một cuộc kiểm tra kỹ thuật đã phát hiện khả năng độ bền mối hàn không được đáp ứng tại các khớp nối tay đòn trục sau trong các lô xe sản xuất bị ảnh hưởng. Do đó, tạo ra nguy cơ hỏng mối hàn dưới tác động của ứng suất vận hành.

Đáng chú ý, mô tả này khác với báo cáo vào năm 2024 về hiện tượng mối hàn không hoàn chỉnh, nhưng tuyên bố mới đây không xác định liệu các phát hiện này có cùng nguyên nhân hay không.

Chương trình triệu hồi năm 2026 liên quan đến 8.878 xe Omoda 5 thuộc bản C và H tại Malaysia. Chủ sở hữu đủ điều kiện được kiểm tra và thay thế miễn phí nếu cần; Chery chưa khẳng định mọi xe đều sẽ được thay trục mới. Hãng xe Trung Quốc cho biết sẽ liên hệ với các chủ sở hữu và đã gửi lô linh kiện thay thế đầu tiên đến các trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

Theo Chery Malaysia, độ bền mối hàn không được đáp ứng tại các khớp nối tay đòn trục sau, tạo ra nguy cơ hỏng mối hàn dưới tác động của ứng suất vận hành

ẢNH: CAR NEWS CHINA

Cấu hình khung gầm và các biến thể Omoda 5 dành cho các thị trường khác

Mẫu Omoda 5 phiên bản trước khi nâng cấp tại Malaysia thuộc diện triệu hồi sử dụng động cơ bốn xi-lanh tăng áp 1.5 lít, hộp số CVT và trục sau dạng thanh xoắn hàn.

Ngoài ra, các phiên bản khác của mẫu xe này được phân phối tại một số thị trường khác như Úc, Việt Nam và châu Âu có cấu hình khác nhau. Cụ thể, tại Úc phiên bản Chery Omoda C5 được nâng cấp, ra mắt vào tháng 5.2025, sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết độc lập và hộp số ly hợp kép sáu cấp (DCT).

Tại châu Âu, thông số kỹ thuật được công bố cho thấy mẫu Omoda 5 chạy xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.6 lít và hệ thống treo sau đa liên kết độc lập. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp của Omoda 5 tại Malaysia là Chery O5 và Omoda E5 chạy điện sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết.

Chery cho biết, họ đang kiểm tra xe ở các thị trường khác có chung linh kiện với các lô sản xuất bị ảnh hưởng. Việc áp dụng phụ thuộc vào từng loại xe và linh kiện cụ thể được xác định, chứ không chỉ dựa vào tên mẫu xe hoặc thị trường.