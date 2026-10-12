Vụ Omoda 5 bị gãy rơi trục sau: Triệu hồi để kiểm tra, dừng đăng ký mới

Vào ngày 6.10 vừa qua một chiếc Chery Omoda 5 nằm bất động trên đường phố thuộc khu vực gần trung tâm thương mại Aeon Tebrau, thuộc bang Johor, Malaysia với cụm trục sau (chi tiết chịu lực kết nối hai bánh xe sau với khung gầm) bị gãy và rơi hẳn ra phía sau chiếc xe. Cả hai bánh xe vẫn dính liền vào cụm trục bị rơi này. Vụ việc này sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng xe Chery Omoda không chỉ tại Malaysia mà còn ở các thị trường khác.

Việc Chery Omoda 5 tại Malaysia gặp sự cố khiến trục bánh sau bị gãy, rơi ra khỏi xe một lần nữa làm dấy lên lo ngại về độ an toàn cấu hình khung gầm của xe Chery tại thị trường Malaysia. Bởi đây không phải là lần đầu tiên mẫu xe này gặp sự cố liên quan đến trục bánh sau.

Một chiếc Chery Omoda 5 nằm bất động giữa đường, với cụm trục sau bị gãy và rời hẳn ra phía sau chiếc xe Ảnh: RAZLAN RAHMAN

Liên quan đến vụ việc này, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) vừa đưa ra quyết định quan trọng được cho sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng ký, bán hàng của mẫu xe này. Trong khi đó, phía Chery Auto Malaysia cũng vừa tiến hành chương trình triệu hồi mới với Omoda 5 để kiểm tra.

Giấy phép lưu hành xe Chery Omoda 5 tại Malaysia tạm thời bị đình chỉ

Trước những lo ngại từ phía người dùng mẫu Chery Omoda 5 cũng như sự quan tâm của cộng đồng ô tô đến vụ việc này; Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã phá vỡ sự im lặng bằng cách thông báo tạm dừng Chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA) đối với mẫu xe Chery Omoda 5. Động thái này cũng đồng nghĩa với việc JPJ tạm ngừng mọi hoạt động đăng ký mới cho mẫu xe này cho đến khi kết thúc quá trình điều tra kỹ thuật và xác định rõ các vấn đề an toàn liên quan đến Omoda 5.

"Biện pháp này được thực hiện có trọng tâm, tập trung vào các mẫu xe và phiên bản có nguy cơ bị ảnh hưởng", đại diện JPJ cho biết. Ngoài ra, cơ quan này cũng yêu cầu Chery Auto Malaysia phải rà soát, xác định tất cả các xe có khả năng bị ảnh hưởng dựa trên số hiệu phụ tùng, lô sản xuất, số khung (số nhận dạng xe - VIN) và các thông số kỹ thuật liên quan.

Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã thông báo tạm dừng Chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA) đối với mẫu xe Chery Omoda 5 Ảnh:: Chery

Trong thông báo mới nhất của JPJ, cơ quan này nêu rõ: "Cần phải tiến hành thu hồi tất cả các mẫu xe được xác định là có nguy cơ, nhằm mục đích kiểm tra và thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp".

Ngoài ra, JPJ cũng sẽ tiến hành kiểm t kỹ thuật dây chuyền sản xuất và lắp ráp của Chery Omoda 5, cũng như các nhà cung cấp linh kiện liên quan đến trục sau của mẫu xe này. Cuộc kiểm tra này sẽ bao gồm việc xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra mối hàn và các tiêu chuẩn an toàn của các linh kiện được sử dụng.

Thông báo của JPJ cũng cho biết thêm rằng lệnh tạm dừng sẽ chỉ được dỡ bỏ khi tất cả các biện pháp khắc phục và phòng ngừa đã được thực hiện đầy đủ và JPJ đã xác nhận về mặt kỹ thuật rằng tất cả các rủi ro về an toàn đã được giải quyết thỏa đáng.

Chery Auto Malaysia bắt đầu chiến dịch triệu hồi Omoda 5

Sau khi Cục Giao thông Đường bộ Malaysia đưa ra thông báo chính thức liên quan đến Omoda 5 đồng thời tạm dừng mọi hoạt động đăng ký mới cho mẫu xe này; phía Chery Auto Malaysia cũng đã đưa ra một thông báo chính thức về việc triệu hồi Omoda 5.

Chery Auto Malaysia cũng vừa triển khai chương trình triệu hồi Omoda 5 tại Malaysia Ảnh: Paultan

Théo đó, Chery Auto Malaysia cho biết công ty đã nắm được sự việc liên quan đến một chiếc xe Omoda 5 và đã phối hợp chặt chẽ với Cục Giao thông Đường bộ (JPJ) kể từ khi sự việc được báo cáo.

Chery Auto Malaysia sẽ bắt đầu chiến dịch triệu hồi đối với các mẫu xe Omoda 5 (phiên bản C & H) bị ảnh hưởng, để kiểm tra và thay thế các bộ phận nếu cần thiết. Ngoài ra, công ty cũng khuyến khích chủ sở hữu xe Omoda 5 mang xe đến trung tâm dịch vụ ủy quyền của Chery, để được hỗ trợ kiểm tra.

Hai năm trước, Chery Auto Malaysia cũng đã tiến hành một đợt triệu hồi Omoda 5 với số lượng xe bị ảnh hưởng lên đến 600 chiếc. Nhà sản xuất này xác định nguyên nhân là do đầu hàn bị lệch chuẩn, khiến 60 chiếc xe xuất xưởng ngày 15.8.2023 mang linh kiện lỗi. Chỉ một tuần sau, lịch hẹn thay thế dầm cầu đã được hoàn tất cho toàn bộ 60 chủ xe và vụ việc khép lại vào tháng 6.2024.