Thế giới

Chết vì tự lấy bản thân ra thử mũ chống đạn

Văn Khoa
Văn Khoa
13/09/2025 15:59 GMT+7

Cảnh sát ở Mỹ cho hay hai người bạn đồng ý lần lượt đội mũ Kevlar chống đạn để người kia bắn vào đầu mình bằng súng trường, và một người đã bị khởi tố về tội giết người kia.

Ông Sean O'Donnell (37 tuổi) đã bị bắt giữ tại nhà riêng của ông ở thành phố Houston thuộc bang Texas (Mỹ) vào ngày 17.8, liên quan đến vụ bắn chết ông Aaron Prout (34 tuổi, người Anh), theo báo The New York Post dẫn thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Harris.

- Ảnh 1.

Sean O’Donnell (37 tuổi) bị khởi tố về tội giết người sau khi bắn vào đầu của một người bạn

Ảnh: Chụp màn hình The New York Post

Hai người bạn nói trên đã ở trong nhà ông O'Donnell, bắn nhau bằng súng trường khi đội mũ bảo hiểm chống đạn Kevlar, khiến ông Prout bị thương nặng do trúng đạn.

Theo Cảnh sát trưởng hạt Harris Ed Gonzalez, ông Prout đã được đưa đến bệnh viện khu vực, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác lý do tại sao ông Prout tử vong khi đang đội mũ bảo hiểm Kevlar, dù loại mũ này không được cho là có khả năng bảo vệ 100%.

"Thật khó tin khi hai người, gọi là bạn bè, lại thay phiên dùng súng trường bắn vào nhau khi đội mũ bảo hiểm Kevlar, bên trong một ngôi nhà trong khu dân cư", Cảnh sát trưởng Gonzalez cho hay.

Giới chức không công bố loại súng trường hay khoảng cách giữa hai người bạn trong cuộc tập bắn bi thảm nói trên.

Ông O'Donnell đã bị khởi tố về tội giết người vào ngày 28.8 và bị giam giữ tại nhà tù hạt Harris, theo The New York Post ngày 30.8. Hiện chưa có thông tin mới về vụ này.

Mũ bảo hiểm Kevlar là loại mũ chiến đấu được làm bằng vật liệu chính là sợi aramid, được công ty DuPont (Mỹ) phát minh vào thập niên 1960. Đó là một loại sợi tổng hợp bền, chịu nhiệt và có nhiều đặc tính đáng mong đợi. Sau đó, sợi aramid được bán trên thị trường với tên thương mại là Kevlar, và cái tên này trở thành đồng nghĩa với "vật liệu chống đạn", theo trang web của Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ (NLM).

- Ảnh 2.

Mẫu mũ bảo hiểm tác chiến tiên tiến sử dụng vật liệu Kevlar được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Mỹ trong thập niên 2000

Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Kevlar đại diện cho một bước đột phá tạo nên bước nhảy vọt trong công nghệ vật liệu composite tổng hợp. Chính phủ Mỹ đã lựa chọn Kevlar thay vì các vật liệu khác có sẵn vào thời điểm đó, chẳng hạn như nylon và sợi thủy tinh điện tử.

Hệ thống Giáp cá nhân cho lực lượng lục quân (PASGT) là mũ bảo hiểm đầu tiên sử dụng Kevlar. PASGT được dùng để chỉ cả áo giáp và mũ bảo hiểm làm bằng Kevlar, và được tất cả binh chủng Mỹ sử dụng từ giữa thập niên 1980. Cho đến nay, những chiếc mũ bảo hiểm Kevlar vẫn đang được một số lực lượng Mỹ sử dụng nhưng sẽ được thay thế trong tương lai, theo trang web của NLM.

