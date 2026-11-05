Chi 15 triệu đồng mỗi tháng cho việc nuôi mèo, bạn trẻ vẫn không tiếc

Nơi những tình yêu mèo hội tụ

Tại Giải vô địch mèo toàn cầu (World Cat Show 2026) diễn ra ở TP.HCM mới đây, nhiều chủ nuôi hào hứng khi được gặp gỡ nhiều giống mèo mới lạ và trao đổi kiến thức nuôi dưỡng...

Gắn bó với mèo gần 3 năm, Minh Sang (23 tuổi), ngụ trên đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận (TP.HCM) sở hữu 5 con mèo trưởng thành, một trong số đó thuộc giống mèo Ragdoll với bộ lông dài và đôi mắt xanh được Sang mang đi dự thi. Với Sang, việc nuôi mèo vừa là sở thích, giúp giải tỏa căng thẳng, vừa là lựa chọn thú cưng phù hợp cho không gian sống.

Minh Sang cùng con mèo giống Ragdoll được mang theo dự thi ẢNH: TIỂU YẾN

"Chỗ ở của mình không quá rộng, mèo lại có tính độc lập cao. Khi mình đi làm thì những con mèo tự chơi với nhau, lúc mình về thì có thêm người bầu bạn. Mình cũng muốn giống mèo mình nuôi có thành tích nhất định nên mang đi thi để kiểm tra tiêu chuẩn giống. Đến đây, mình cũng gặp thêm nhiều người cùng sở thích và học hỏi nhiều kiến thức chăm mèo, nhân giống rất bổ ích", Sang chia sẻ.

Hằng tháng, Sang chi gần 5 triệu đồng cho thức ăn, vệ sinh và cắt tỉa lông mèo, chưa kể chi phí thú y. "Mỗi khi mèo bệnh, tiền thăm khám và chữa trị đội lên rất cao. Ngoài công việc chính, mình cũng làm thêm nhiều đầu việc khác để trang trải cuộc sống và có thêm tiền chăm sóc mèo. Có vất vả nhưng nhìn tụi nó khỏe mạnh là mình thấy vui", Sang nói thêm.

Nhiều người thích thú ngắm nhìn mèo tại cuộc thi ẢNH: TIỂU YẾN

Cũng dành tình yêu lớn cho mèo, Nguyễn Đăng Quang, 29 tuổi (ngụ P.Thiên Lộc, Hà Nội) cùng vợ từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia thi đấu. Trải qua 8 năm nuôi mèo, từ sở thích ban đầu, Quang nay đã là chủ một cửa hàng thú cưng và sở hữu 30 con mèo từ 4 tháng tuổi đến lứa trưởng thành.

Đến với giải đấu, Quang mang theo 7 con mèo gồm giống Munchkin chân ngắn và mèo Anh lông dài, trung bình mỗi con có giá 20 triệu đồng. Theo Quang, giá trị của mỗi con mèo không cố định mà tùy thuộc vào giống, mã màu và nguồn gen,... Việc đưa mèo đi thi giúp Quang biết được chất lượng của giống, phục vụ cho việc nhân giống và tìm chủ nuôi cho mèo.

Đăng Quang cùng vợ đi từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia cuộc thi ẢNH: TIỂU YẾN

"Khó khăn lớn nhất của việc nuôi thú cưng là khi chúng bị bệnh, mình lại nuôi nhiều, nếu chăm sóc không kỹ thì dễ lây nhiễm chéo. Chỉ tính thức ăn thôi thì mỗi tháng mình chi từ 10 đến 15 triệu đồng. Tuy có tốn kém nhưng mình không thấy tiếc vì đó vừa là đam mê, vừa là công việc của mình", Quang chia sẻ.

Ngắm mèo để tìm niềm vui

Bên cạnh các chủ nuôi và nhà nhân giống chuyên nghiệp, sự kiện còn thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến để ngắm mèo.

Bén duyên với việc nuôi mèo đã 2 năm, Lê Thị Thùy Nhiên (22 tuổi), ngụ đường Vạn Kiếp, P.Gia Định, cho biết niềm vui lớn nhất là ngắm thú cưng mỗi ngày. "Mình vốn thích chó hơn mèo, nhưng bạn cùng phòng của mình nuôi mèo, ở chung một thời gian mình cũng thấy mến. Mỗi khi đi làm về, có nó ở nhà chờ mình, giống như một thành viên trong gia đình. Những lúc bạn cùng phòng không có ở nhà thì nhờ mèo mình cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn", Nhiên bày tỏ.

Thùy Nhiên (bên phải) hào hứng vui đùa với mèo cùng bạn ẢNH: TIỂU YẾN

Tình cờ ghé qua sự kiện khi đi dạo trung tâm thương mại, Lê Ngọc Mai (22 tuổi), ngụ đường Tô Hiệu, P.Phú Thạnh, cũng không giấu được sự thích thú: "Mình cũng có nuôi mèo, tình yêu thương là động lực lớn nhất giúp mình kiên nhẫn chăm sóc nó. Nhờ có mèo, mình như có thêm người bạn đồng hành, cuộc sống của mình cũng nhiều niềm vui hơn".

Sự đón nhận nhiệt tình từ người xem cũng là món quà tinh thần đối với các chủ nuôi mang mèo đi thi. Khi thấy mèo của mình được nhiều người yêu thích, Đăng Quang cho biết cảm thấy rất hạnh phúc vì phần nào đem đến niềm vui cho mọi người. Đối với Quang, việc nuôi thú cưng cũng giúp rèn luyện lối sống tích cực và có trách nhiệm hơn.

ẢNH: TIỂU YẾN

Rất đông bạn trẻ tìm đến sự kiện vì niềm yêu thú cưng ẢNH: TIỂU YẾN

Đến với sự kiện, ngoài việc chiêm ngưỡng nhiều giống mèo mới, nhiều bạn trẻ cũng hào hứng trước các trò chơi đa dạng cùng nhiều quà tặng miễn phí. "Có khá nhiều gian hàng với các quà tặng khác nhau từ quà lưu niệm, thức ăn đến đồ chơi cho mèo. Khi muốn đổi loại thức ăn mới, mình hay đến những sự kiện thế này để chơi trò chơi, nhận quà. Nếu mèo ăn hợp thì mình mới mua, nhờ vậy, mình cũng tiết kiệm được kha khá chi phí", Thùy Nhiên nói thêm.