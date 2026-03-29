Cuối tuần, thú cưng được 'lên đồ lộng lẫy' đi ‘trẩy hội’

Hôm nay, tại một trung tâm thương mại ở P.Chánh Hưng, TP.HCM diễn ra sự kiện Saigon Pet Carnival 2026, thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thú cưng tham gia. Tại sự kiện có những hoạt động nổi bật như: cuộc thi “mèo đẹp”, sàn diễn thời trang dành cho thú cưng…

Sự kiện thu hút nhiều bạn trẻ yêu thú cưng tham gia ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Giữa không khí náo nhiệt của sự kiện, không khó để bắt gặp những con chó, mèo diện đủ kiểu trang phục: từ váy công chúa, suit lịch lãm đến những bộ đồ ngộ nghĩnh. Với nhiều bạn trẻ, việc “lên đồ” cho thú cưng để đi sự kiện không còn xa lạ, thậm chí trở thành một phần thú vị trong trải nghiệm nuôi thú cưng.

Một con mèo được chủ đầu tư trang phục kèm mắt kính "cool ngầu" ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Con mèo mặc váy công chúa nổi bật ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Diện cho mèo cưng của mình một chiếc đầm tiểu thư nhẹ nhàng, Tôn Báu (28 tuổi, ngụ TP.HCM), chia sẻ: “Con mèo này được mình nuôi hơn nửa năm nay. Nó bị bỏ rơi, mình thấy tội nên mang về chăm sóc”.

Với Báu, mỗi lần tham gia sự kiện là một dịp đặc biệt để chuẩn bị trang phục mới cho mèo. “Tùy thời tiết mình chọn đồ cho phù hợp. Mặc vào thấy nó đáng yêu hơn hẳn”, Báu chia sẻ.

Con mèo tên Phụng được Báu nuôi hơn nửa năm nay ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, Nguyễn Tường Vi (24 tuổi, ngụ P.Chánh Hưng) gây chú ý khi để chó cưng của mình diện áo dài đỏ nổi bật. Con vật thuộc giống Pomeranian, được nuôi khoảng 11 tháng. Vi cho biết việc đưa thú cưng đến các sự kiện đông người giúp chúng dạn dĩ hơn.

Thú cưng của Vi được diện một chiếc áo dài đỏ đến tham gia sự kiện ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Bình thường nó khá nhát, nên cuối tuần mình tranh thủ đưa đi chơi để quen môi trường”, Vi nói. Mỗi tháng, chi phí nuôi thú cưng của cô dao động khoảng 3–4 triệu đồng, trong đó tiền quần áo chỉ chiếm một phần nhỏ.

Một trong những “nhân vật” thu hút nhiều ánh nhìn là mèo mướp nặng 8 kg trong bộ trang phục hoàng thượng màu vàng nổi bật. Chủ nhân của con mèo này là Giáp Minh Hiếu (27 tuổi, ngụ TP.HCM). Hiếu cho biết đã nuôi thú cưng này được 5 năm. “Mèo của mình quen đông người nên đi sự kiện rất hợp tác. Mình thích chọn những bộ đồ nổi bật để tạo điểm nhấn cho nó”, Hiếu chia sẻ.

Mèo cưng của Hiếu thu hút nhiều sự chú ý nhờ trang phục ngộ nghĩnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ dừng lại ở những bộ đồ dễ thương, nhiều thú cưng còn được tạo hình cá tính với kính đen, mang đến cảm giác “ngầu”. Một số khác thì lại được diện những bộ váy cầu kỳ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “mèo đẹp”. Giải thưởng thuộc về một cá thể mèo giống Maine Coon của chị Lê Thị Kim Oanh (36 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo chị Oanh, dù chỉ đăng ký tham gia một cách tình cờ, nhưng thú cưng đã gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, bộ lông dày mượt và thần thái tự tin.

Một con mèo đang tham gia cuộc thi mèo đẹp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Con mèo của chị Oanh đạt giải nhất cuộc thi mèo đẹp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Oanh cho biết con mèo này tên Long, được chị nuôi khoảng 13 tháng nhưng đã đạt cân nặng 8 kg. Toàn bộ việc chăm sóc đều do chị tự thực hiện tại nhà, từ tắm rửa đến chế độ ăn. “Thức ăn chủ yếu là đồ tươi, trong đó có rau xanh chiếm khoảng một nửa khẩu phần. Nhờ vậy lông mượt hơn”, chị chia sẻ. Việc đạt giải ngay lần đầu tham gia khiến chị Oanh không giấu được niềm vui.

Ngoài các hoạt động chính, sự kiện còn có nhiều gian hàng bày bán thức ăn, phụ kiện và sản phẩm chăm sóc thú cưng, thu hút đông đảo người tham gia.