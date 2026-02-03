Gửi đồ đạc, tài sản, thú cưng ở đâu trước khi về quê đón tết ?

Bãi giữ xe dần kín chỗ

Khi chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, những địa điểm nhận giữ ô tô, xe máy ở TP.HCM đã bắt đầu đông đúc dần.

Anh Đỗ Hoàng Việt, 36 tuổi, ngụ đường Kha Vạn Cân, P.Đông Hòa (trước là P.Bình An, TP.Dĩ An, Bình Dương), cho biết nhận giữ ô tô và xe máy dịp tết 2026. "Năm nay lượng khách hỏi gửi xe tăng sớm hơn. Mọi năm, thường tới 25, 26 tháng chạp mới đông, nhưng năm nay từ mùng 6, mùng 7 tháng chạp đã có người gửi, chủ yếu là sinh viên, công nhân về quê đón tết sớm", anh Việt nói và cho biết thêm bãi gửi có mái che đầy đủ, camera an ninh 24/24, bảo vệ trông giữ an toàn. Ngoài xe máy, ô tô con, anh còn nhận giữ xe tải, ba gác…, giá từ 15.000 - 30.000 đồng/ngày tùy xe.

Các điểm nhận giữ xe dịp tết 2026 bắt đầu đông dần ẢNH: THANH NAM

Anh Nguyễn Thế Khôi, 34 tuổi, ngụ đường Nguyễn Nghiêm, P.Tân Phú (trước là P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), cũng nhận giữ xe máy, ô tô vào dịp tết. Theo anh, bãi xe rộng rãi, thoáng mát, có mái che, được trang bị đầy đủ camera an ninh, các biện pháp PCCC…

Dịch vụ nhận giữ đồ đạc, tài sản giá trị

Nhiều người về quê đón tết nhưng không an tâm, e ngại vấn đề trộm cắp khi phòng trọ, nhà không có người. Từ tâm lý này, những dịch vụ nhận giữ đồ đạc, tài sản có giá trị ra đời.

Anh Nguyễn Đức Hoài, 34 tuổi, ngụ đường Hồ Học Lãm, P.An Lạc (trước là P.An Lạc, Q.Bình Tân), TP.HCM, nói: "Chúng tôi có nhận giữ xe tết và đồ đạc, tài sản cho người có nhu cầu gửi vào dịp tết này. Giá cả phải chăng, tùy vào tài sản, nhưng không quá 60.000 đồng/sản phẩm".

Anh Hoài cho hay nơi giữ đồ đạc sạch sẽ, có hệ thống phòng chống ẩm mốc, côn trùng, đồ đạc được bảo quản trong điều kiện tốt nhất, không lo hư hỏng; đặc biệt là an ninh nghiêm ngặt, đảm bảo tài sản luôn được bảo vệ.

Chị Đỗ Mỹ Dung, 31 tuổi, ngụ đường N3, P.Bến Cát (trước là P.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương), TP.HCM, cũng có hệ thống nhận giữ tài sản cho khách về quê đón tết, đảm bảo an toàn.

Giữ cả thú cưng

Một dịch vụ khác cũng "nóng" không kém là trông giữ thú cưng. Với nhiều người trẻ sống một mình ở thành phố, chó mèo không chỉ là vật nuôi mà còn là thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mang thú cưng về quê.

Có nhiều nơi nhận giữ thú cưng ngày tết ẢNH: THANH NAM

Theo Nguyễn Thùy Trang, 26 tuổi, ngụ đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu (trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương), TP.HCM, từ thời điểm này Trang đã nhận trông giữ chó, mèo dịp tết 2026. "Ngoài việc chăm sóc cơ bản như cho ăn, uống, thì còn làm đẹp cho thú cưng, báo cáo tình trạng của thú cưng bằng cách quay video, gửi hình ảnh mỗi buổi cho khách để khách an tâm. Giá chăm sóc trước ngày 20 tháng chạp là 139.000/ngày; từ 20 tháng chạp đến mùng 5 tết là 169.000 đồng/ngày", Trang cho biết.

Huỳnh Thanh Khải, 28 tuổi, ngụ đường Mã Lò, P.Bình Trị Đông (trước là P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), TP.HCM, cho biết giá chăm thú cưng ngày tết dao động từ 110.000 - 200.000 đồng/ngày. "Phòng chăm sóc có máy lạnh, máy lọc không khí. Thú cưng được ăn hạt, patê chính hãng, nguồn thực phẩm tươi sống đạt chuẩn an toàn vệ sinh, có camera theo dõi 24/24. Chúng tôi cũng dọn vệ sinh mỗi ngày, dùng cát chất lượng. Ngoài ra, thú cưng cũng được thả ra vận động theo khung giờ, luôn có nhân viên giám sát. Nếu lưu trú trong thời gian từ 10 ngày trở lên, sẽ được ưu đãi gói sức khỏe (xét nghiệm tầm soát bệnh, xổ giun), gói thư giãn (tắm thơm, massage, vệ sinh tai)…", Khải nói.

Đừng quên những lưu ý này

Từ kinh nghiệm cá nhân, anh Trần Như Hoàng, 32 tuổi, ngụ đường Tôn Đản, P.Khánh Hội (trước là P.8, Q.4), TP.HCM, cho rằng: "Khi gửi xe, đặc biệt là ô tô, nên chụp lại hiện trạng xe trước khi gửi, chú ý các vị trí dễ trầy xước như nắp cốp, thân xe… để tránh xảy ra tranh cãi khi nhận lại. Người gửi cũng cần hỏi rõ hình thức trông giữ, có camera giám sát, người trực hay không; giấy gửi xe phải ghi đầy đủ biển số, thời gian, thông tin xe để làm căn cứ nếu phát sinh sự cố".

Với thú cưng, bác sĩ thú y Trần Thị Lệ Thủy, làm việc tại đường số 3, P.Hiệp Bình (trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), TP.HCM, khuyến nghị: "Nên đến tham quan cơ sở trước khi gửi, quan sát khu vực sinh hoạt, vệ sinh, cách nhân viên chăm sóc. Chủ nuôi cần hỏi kỹ chế độ ăn, quy trình chăm sóc, ký hợp đồng dịch vụ rõ ràng về thời gian, chi phí, tình trạng sức khỏe của thú cưng; ưu tiên nơi có camera hoặc cập nhật hình ảnh hằng ngày".

Chuyên gia kỹ năng sống Huỳnh Thái Phương (Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Vạn Hạnh Psy, TP.HCM) lưu ý không nên gửi tài sản giá trị cao tại những nơi thiếu thông tin rõ ràng. Theo ông Phương: "Trước khi giao nhận, cần chụp ảnh, quay video tài sản, yêu cầu biên nhận có chữ ký, thời gian cụ thể, lưu lại số điện thoại, địa chỉ đơn vị trông giữ. Việc tham khảo đánh giá từ người dùng trước, trên mạng xã hội, diễn đàn hoặc qua bạn bè cũng giúp hạn chế rủi ro".