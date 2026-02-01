Phố xá rộn ràng đón tết

Rực rỡ khắp mọi nơi

Sáng 31.1, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, công nhân tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Đường hoa xuân. Những tiểu cảnh đầu tiên dần lộ diện giữa trung tâm TP.HCM báo hiệu một mùa xuân Bính Ngọ đang đến rất gần.

Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ kỷ niệm 23 năm tổ chức, được kỳ vọng tạo dấu ấn mới khi lần đầu tiên triển khai hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm, kéo dài thời gian vui chơi, tham quan cho người dân và du khách. Qua nhiều năm, đường hoa đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi độ tết đến xuân về, thu hút hàng ngàn lượt người trong đêm khai mạc và tiếp tục nhộn nhịp suốt những ngày sau đó.

Tết Bính Ngọ 2026, hình tượng linh vật ngựa với tạo hình mạnh mẽ, oai phong, gợi liên tưởng đến tinh thần chuyển động, bứt phá và khát vọng vươn lên. Trong bối cảnh TP.HCM cùng cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, không gian xuân năm nay được kỳ vọng không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang chiều sâu về ý tưởng, phản ánh tâm thế của một đô thị năng động, tự tin.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM đang khoác lên mình diện mạo mới, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ phố đi bộ Nguyễn Huệ, không khí xuân còn lan tỏa đến nhiều khu vực khác của TP. Tại P.Tân Sơn Hòa, chính quyền địa phương phối hợp doanh nghiệp (DN) tổ chức đường hoa xuân phục vụ cộng đồng, kéo dài xuyên suốt dịp tết và sau tết. Những không gian hoa, tiểu cảnh được bố trí ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực vốn đông đúc, nhộn nhịp. Với cách sắp đặt mang tính biểu trưng, các đường hoa năm nay đều hướng đến việc tái hiện bản sắc văn hóa Việt, từ hình ảnh làng quê, di sản vùng miền đến những biểu tượng quen thuộc của ngày tết.

Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tiếp tục là điểm hẹn không thể thiếu mỗi dịp tết đến. Dù chưa chính thức khai mạc, hình ảnh thi công khẩn trương tại đường mai và Lễ hội tết Việt đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Đặc biệt, hình tượng linh vật ngựa "bay" ra từ hoa mai khổng lồ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng bàn luận sôi nổi bởi ý tưởng táo bạo, giàu tính biểu tượng. Theo đại diện đơn vị tổ chức, mỗi mùa tết, linh vật đều được xây dựng với một thông điệp riêng, nhằm tạo năng lượng tích cực và mang đến cảm xúc vui tươi cho cộng đồng.

Trẻ em vui đùa tại công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, P.Xuân Hòa ẢNH: ĐÌNH SƠN

"Ngày nào đi làm về ngang qua cũng thấy nôn nao. Chỉ mong đường mai sớm hoàn thành để mặc áo dài ra chụp ảnh, cảm giác tết đã đến rất gần", Ngọc Chi (25 tuổi, nhân viên văn phòng P.Bàn Cờ) chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, nhiều khu vực trung tâm TP.HCM cũng được chỉnh trang, làm mới diện mạo đô thị. Từ cuối năm 2025, các tuyến đường như Lê Lợi, khu vực chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Hàm Nghi… lần lượt được sơn mới mặt tiền, cải tạo cảnh quan, bổ sung hệ thống chiếu sáng và tiểu cảnh. Những thay đổi này góp phần tạo nên diện mạo khang trang, đồng bộ, giúp TP thêm rực rỡ trong những ngày đầu xuân.

Những con đường được thay áo mới ẢNH: LÊ NAM

Đất vàng bỏ hoang đã "nở hoa"

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là nhiều khu "đất vàng" từng quây tôn, bỏ trống nhiều năm gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị nay được chỉnh trang thành vườn hoa, công viên, khu tập luyện thể dục mở cửa phục vụ người dân và du khách. Những mảng xanh bất ngờ xuất hiện giữa lòng đô thị đông đúc không chỉ làm dịu cái nắng phương Nam, mà còn trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân dạo bộ, chụp ảnh, tận hưởng không khí tết đang về rất gần. Trong số 9 khu đất UBND TP.HCM cho "dỡ rào" làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026 phải kể đến khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (P.Xuân Hòa) được triển khai nhanh chóng nhất, đã kịp khai trương đón chào người dân TP sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch đề ra.

Trong tiết trời mát dịu, nơi đây đầy ắp tiếng cười đùa giòn tan của con trẻ, trong khi những người lớn tuổi cùng nhau hát trong những động tác thể dục khỏe khoắn. Không chỉ người dân địa phương, du khách nước ngoài cũng phải dừng chân xao xuyến trước cảnh vật vui tươi tràn ngập nơi đây, một không gian công cộng đầy sức sống đã ùa về.

Em bé thích thú vui đùa với chú chó rô bốt ẢNH: LÊ NAM

Khu đất rộng hơn 14.000 m2 này được Công ty Phát Đạt đầu tư và triển khai hoàn chỉnh theo chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị", tạo một không gian xanh, sinh thái và trải nghiệm tinh thần cho người dân TP. Công trình còn được bố trí nhiều phân khu cảnh quan mang tính biểu tượng và cảm xúc, với các quảng trường chủ đề "Việt Nam hùng cường", "Kỷ nguyên vươn mình", "Gia đình hạnh phúc", "Tuổi trẻ". Các tác phẩm trang trí, sắp đặt nghệ thuật và tranh graffiti được bố trí tương ứng, tạo nên một tổng thể không gian vừa hiện đại, vừa giàu tính tương tác đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, thưởng lãm. Sự xuất hiện của một khoảng xanh tạm thời nhưng được tổ chức bài bản có ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong thời điểm Tết Bính Ngọ sắp đến.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND P.Xuân Hòa, nhớ lại cách đây chưa lâu, khu đất vẫn là bãi đất hoang được quây tôn nhiều năm trời, cây cỏ mọc um tùm, nhiều người dân khi đi ngang qua không khỏi tiếc nuối. Nhưng hôm nay nơi đây đã trở thành một công viên, một không gian công cộng đầy sức sống. Đây chính là sự hồi sinh của một khu "đất vàng", là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản trị đô thị của TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham quan công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, P.Xuân Hòa ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài khu đất trên, khu đất ở số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, P.Sài Gòn hàng rào tôn vây kín nhiều năm trời cũng đã được dỡ bỏ, thay vào đó là nhà hàng hải sản Rạn Biển khang trang. Một phần đất rộng cũng được nhà tài trợ trồng hoa, cây cảnh ấn tượng không kém. Đây là một trong các điểm checkin mới của các bạn trẻ dịp tết này không thể bỏ qua. 7 khu đất còn lại bao gồm 135 Nguyễn Huệ, 33 Nguyễn Du, 34 - 36 và 42 Chu Mạnh Trinh, 8 - 12 Lê Duẩn (P.Sài Gòn); 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (P.Cầu Ông Lãnh); 152 Trần Phú (P.Chợ Quán, giáp ranh P.Cầu Ông Lãnh) công nhân cũng đang tất bật ngày đêm hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để kịp hoàn thành trước ngày 10.2 phục vụ người dân trong dịp tết, theo chỉ đạo của TP.

Đáng nói, 9 khu đất với quy mô khoảng 90.000 m2 nói trên đều thuộc các dự án đầu tư chậm khai thác thời gian dài giờ đây đang được "hồi sinh" mạnh mẽ thành các mảng xanh, vườn hoa và nơi vui chơi công cộng phục vụ cộng đồng dân cư dịp tết. Đây được đánh giá là chủ trương tích cực của lãnh đạo TP nhằm khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai kéo dài, được người dân đồng tình đón nhận. Không chỉ là công trình chỉnh trang tạm thời, đây còn là minh chứng cho sự quyết tâm của TP trong việc tận dụng hiệu quả quỹ đất, biến nơi từng bỏ trống nhiều năm thành công viên, vườn hoa, khu tập thể dục, đường dạo bộ, ghế nghỉ ngơi…; tạo nên môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Việc chỉnh trang đã thay đổi diện mạo khu vực trung tâm, góp phần xây dựng hình ảnh một đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống.

Trẻ em vui đùa tại công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Khát vọng vươn lên của một TP đầu tàu

Nhiều chuyên gia cho rằng diện mạo mới của TP.HCM trong những ngày đầu xuân mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi cảnh quan đô thị. Như lời của KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, việc TP ưu tiên không gian công cộng, mảng xanh và các hoạt động văn hóa phục vụ người dân thể hiện tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm. Khi TP trở nên văn minh, xanh - sạch - đẹp hơn, niềm tin xã hội cũng được củng cố, tạo nên tâm thế nô nức, lạc quan trong nhân dân. "Từ sự đổi thay của từng con đường, góc phố, người dân cảm nhận rõ khát vọng vươn lên của đô thị đầu tàu, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hiện đại, bền vững và giàu bản sắc", KTS Khương Văn Mười nhận định.

Nhìn nhận từ góc độ văn hóa, nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ Nhâm Hùng cho rằng việc TP.HCM đầu tư trang hoàng, làm mới cảnh quan dịp tết mang ý nghĩa tích cực đối với đời sống tinh thần của người dân. Bởi sau một năm nhiều biến động, TP được khoác lên diện mạo mới trong những ngày đầu xuân giúp người dân cảm nhận rõ nhịp chuyển mùa, tạo tâm thế vui tươi, lạc quan để bước sang năm mới. Không gian tết được làm mới không chỉ để ngắm, mà còn để người dân ra đường nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn, khơi lại tinh thần cộng đồng vốn rất đặc trưng của tết Việt.

Trẻ em vui đùa tại công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng Ảnh Đình Sơn

"Khi TP quan tâm đến cảnh quan, đến không khí lễ hội, điều đó cho thấy con người được đặt vào trung tâm của phát triển. Tết không chỉ là thời điểm nghỉ ngơi, mà còn là lúc để xã hội chậm lại, để mỗi người có cơ hội kết nối với ký ức, với gia đình và với cộng đồng xung quanh mình", ông Nhâm Hùng nói.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ đánh giá, trong bối cảnh TP.HCM bước vào một giai đoạn phát triển mới, việc làm đẹp không gian đô thị dịp tết mang ý nghĩa như một lời khẳng định về bản sắc và sự tự tin của TP. Trang hoàng đón tết không đơn thuần là làm cho đẹp, mà là cách TP kể câu chuyện của mình vừa hiện đại, năng động, vừa vẫn trân trọng những giá trị truyền thống. Nếu được thực hiện có tiết chế, có chiều sâu, những thay đổi cảnh quan dịp tết sẽ trở thành ký ức đẹp, in sâu trong tâm trí người dân và cả du khách. Tuy nhiên, ông Hùng cũng lưu ý, trang trí tết cần liều lượng vừa đủ, tránh quá tải thị giác. Nếu quá dày, quá rực sẽ phản tác dụng. Tết vốn cần sự ấm áp, nhẹ nhàng, chứ không phải choáng ngợp.

Người dân, du khách thư giãn giữa tiết xuân đang đến gần ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ở góc độ quản lý du lịch, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho rằng các đường hoa xuân tại TP.HCM không chỉ là không gian trang trí mang tính thời vụ, mà còn là nơi giúp người dân và du khách ôn lại những hình ảnh, ký ức quen thuộc của ngày tết truyền thống trong bối cảnh đô thị hiện đại. Đặc biệt đối với ngành du lịch TP.HCM, các đường hoa xuân ngày càng được xem như một sản phẩm du lịch trong dịp năm mới, nhất là khi được tổ chức tại những vị trí rất đặc biệt, điển hình như khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, là nơi đón tiếp lượng lớn du khách trong và ngoài nước ngay khi họ đặt chân đến TP.

Từ những khu đất vàng được "đánh thức" đến các tuyến phố rực rỡ cờ hoa, TP.HCM đang khoác lên mình diện mạo mới, xanh hơn, đẹp hơn và gần gũi hơn với người dân. Không khí tết không chỉ hiện hữu ở cảnh sắc mà còn lan tỏa trong tâm thế nô nức, lạc quan của mỗi người, đưa TP bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

TP.HCM bắn pháo hoa 17 điểm đón Tết Bính Ngọ 2026 Ngày 31.1, UBND TP.HCM cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm, trong đó có 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp. 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh), trung tâm thành phố mới (P.Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (P.Vũng Tàu) và quảng trường công viên Bà Rịa (P.Bà Rịa). Danh sách 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trải đều ở các phường, xã, đặc khu để người dân thuận tiện chiêm ngưỡng như công viên văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới), khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo), Đền thờ anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ)... Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 - 0 giờ 15 ngày 17.2. Sỹ Đông

Văn hóa tết cổ truyền giữa lòng thủ đô Không khí Tết Bính Ngọ đã ngập tràn khắp phố phường Hà Nội những ngày này. Các tuyến phố được trang hoàng với đèn lồng đỏ, cành đào, dây lộc, câu đối và sản phẩm lì xì phục vụ ngày tết, tạo nên bức tranh đặc trưng của một mùa xuân Bắc bộ tại trung tâm thủ đô. Chủ trương phối hợp tái hiện "chợ hoa Hàng Lược" tại nhiều tuyến phố, kết hợp với hơn 80 gian hàng tre, sân khấu nghệ thuật và kệ trưng bày cây hoa, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa tết cổ truyền ngay giữa lòng đô thị. Người dân không chỉ mua sắm mà còn hòa mình vào các hoạt động văn hóa, lưu lại khoảnh khắc đầu năm mới giữa không gian phố phường ngập sắc xuân.