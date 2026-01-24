Trái cây ngoại ồ ạt về Việt Nam đón tết

Tiêu thụ tăng nhanh

Mùa tết năm nay khởi động sớm khi cách đây gần cả tháng, nhiều kênh phân phối từ siêu thị đến cửa hàng và "chợ mạng" ở TP.HCM đã bắt đầu bày bán các sản phẩm bánh kẹo, rau quả tết. Đáng chú ý, năm nay các sản phẩm rau quả ngoại nhập tăng mạnh về số lượng, chủng loại và giá cả rất cạnh tranh, giúp người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn.

Trái cây nhập khẩu từ Mỹ về VN tăng mạnh nhất trong số các nguồn cung

Những mặt hàng được nhiều người quan tâm hiện nay là các loại nho, táo, cherry, cam… Nếu trước đây các loại trái cây này giá khá đắt, chủng loại ít thì giờ rất phong phú, đa dạng, đủ mọi xuất xứ, giá nào cũng có, từ vài chục đến vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu đồng/kg. Tại một cửa hàng rau quả nhập khẩu gần chợ An Đông, một nhân viên nhiệt tình tư vấn khi biết chúng tôi tìm mua quà tết. Cô này giới thiệu, táo mật Nhật Bản, loại thùng 2 kg chỉ có 7 - 9 quả giá 2,8 triệu đồng. Nếu mua từ 3 thùng trở lên giá sẽ giảm 100.000 đồng/thùng. Ngoài ra còn có cam Beni Nhật Bản giá 2,5 triệu đồng/hộp (7 quả) hoặc hồng treo gió Nhật Bản loại tốt có giá 1,7 triệu đồng/hộp (700 g). "Đây là những sản phẩm rau quả cao cấp nhất thị trường, rất ý nghĩa và phù hợp để làm quà biếu", nhân viên này nói.

Ở phân khúc bình dân hơn, các sản phẩm như nho kẹo đỏ Nam Phi có giá khoảng 500.000 đồng/kg, táo Rockit New Zealand, cherry Tasmania của Úc, quýt chum Đài Loan (giống Nhật Bản)… cũng được nhiều người lựa chọn. Đại diện nhiều cửa hàng cho biết, ngoài táo thì trong những năm gần đây mặt hàng được tiêu thụ mạnh là cherry nhờ giá giảm mạnh; nếu trước kia từ 1,5 - 2 triệu đồng/kg thì nay phổ biến chỉ còn 800.000 - 900.000 đồng với hàng loại một; cỡ trung và nhỏ giá khoảng 350.000 - 600.000 đồng/kg. Cá biệt cherry Chile có giá hết sức cạnh tranh từ 180.000 - 400.000 đồng/kg.

"Ngoài một số loại đặc biệt thì đa phần trái cây ngoại đang có giá tốt, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn. Nhờ vậy mà sức mua cũng tăng so với các năm trước. Thời điểm này, nhiều khách hàng doanh nghiệp bắt đầu tặng quà tết cho đối tác nên việc tiêu thụ thuận lợi. Trái cây Việt thì khoảng 1 tuần giáp tết hàng từ các vườn sẽ về nhiều hơn vì đó là thời điểm nhiều gia đình mua để chưng tết. Mỗi mặt hàng phục vụ cho nhu cầu và phân khúc khác nhau nên về cơ bản sự đa dạng sản phẩm giúp thị trường phong phú hơn, nhờ vậy người tiêu dùng có nhiều lựa chọn", chị Hiền, nhân viên một cửa hàng trái cây trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Xuân Hòa) giải thích.

Báo cáo sơ bộ của Hải quan VN cho biết, trong tháng 1.2026, lượng rau quả nhập khẩu ước đạt gần 400 triệu USD, tăng đến 66,5% so với cùng kỳ năm 2025. Với không khí cả nước tưng bừng chào đón kỷ nguyên mới và kinh tế tăng trưởng tốt nên nhu cầu tiêu thụ rau quả cũng tăng. Đó là một số nguyên nhân khiến lượng rau quả nhập khẩu tăng mạnh.

Theo nhiều doanh nghiệp, bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, người tiêu dùng năm nay có cơ hội lựa chọn sản phẩm với nguồn gốc đa dạng hơn nhờ VN phát triển thương mại với nhiều thị trường. Tuy nhiên, ở phân khúc quà biếu cao cấp thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc vẫn áp đảo vì có chứng nhận hữu cơ (Organic) và nguồn gốc rõ ràng. Người tiêu dùng cũng có xu hướng mua các giỏ quà trái cây được thiết kế sẵn, mang tính thẩm mỹ cao...

Giá trái cây ngoại ngày càng rẻ ẢNH: CHÍ NHÂN

Rau quả từ Mỹ tăng mạnh nhất, Trung Quốc vẫn dẫn đầu

Mấy năm trở lại đây, các nhà xuất khẩu rau quả của Mỹ vẫn coi VN là một trong những thị trường quan trọng nhất nhờ vào tốc độ tăng trưởng đứng đầu khu vực và châu lục. Hiệp hội Táo Washington (Mỹ) thời gian qua cũng không ngừng đẩy mạnh nguồn cung hàng vào dịp tết. Số liệu thống kê năm 2025 cho thấy Mỹ đã xuất đến 1,8 triệu thùng táo (20 kg/thùng) vào VN, cao gấp khoảng 3 lần Thái Lan, Indonesia và chỉ đứng thứ 2 ở châu Á.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả VN (Vinafruit) cho biết: Trong năm 2025, VN chi trên 3 tỉ USD nhập khẩu rau quả các nước, tăng 24% so với năm 2024. Đáng chú ý, Mỹ là nguồn cung rau quả quan trọng thứ 2 cho VN nhưng có mức tăng trưởng mạnh nhất, với gần 66%, đạt con số tuyệt đối trên 900 triệu USD. Tại thị trường nội địa, thị phần rau quả Mỹ nhảy vọt từ 22% lên 30% trong năm 2025. Sự tăng trưởng mạnh của rau quả Mỹ có 2 yếu tố quan trọng, thứ nhất là đầu năm ngoái VN giảm mạnh và đưa về mức thuế bằng 0% với một số loại rau quả. Điều này khiến giá trái cây Mỹ có sức cạnh tranh tốt, phù hợp với túi tiền của đa số người VN hơn. Thứ hai là nhiều người tiêu dùng VN có thiện cảm với hàng hóa Mỹ. Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều khả năng nhập khẩu rau quả từ thị trường Mỹ trong năm 2026 sẽ vượt mốc 1 tỉ USD.

Trong khi Mỹ là nước tăng trưởng mạnh nhất thì Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung rau quả cho VN với kim ngạch trên 1 tỉ USD (tăng 2,5%) và chiếm thị phần 34%. VN chủ yếu nhập nhiều sản phẩm rau cải và cây gia vị từ thị trường Trung Quốc. Các sản phẩm này có lợi thế về số lượng, bên cạnh đó thời gian gần đây chất lượng sản phẩm cũng không ngừng được nâng cao.