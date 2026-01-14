Chuỗi siêu thị WinMart: liên tiếp 5 quý mang về lợi nhuận dương

Không chỉ duy trì đà tăng trưởng, WinCommerce cho thấy một hướng đi hiệu quả trong bước đi mở rộng quy mô dựa trên mô hình tối ưu, chi phí vận hành được kiểm soát chặt chẽ và chất lượng dịch vụ luôn được nâng cao. Hiệu quả trong cách tiếp cận của WinCommerce, không chỉ là con số ngắn hạn mà là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Thực phẩm tươi sống đa dạng, được bày trí bắt mắt tại siêu thị WinMart

Thị trường bán lẻ 2025: Tăng trưởng dưới áp lực chi phí và giá cả

Những tháng cuối năm 2025 chứng kiến một bức tranh bán lẻ nhiều gam màu trái chiều. Sức mua của người tiêu dùng tiếp tục duy trì xu hướng tăng, song các doanh nghiệp bán lẻ lại phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ chi phí đầu vào, biến động thời tiết và tỉ giá. Trong bối cảnh đó, việc giữ giá bán ổn định, đảm bảo nguồn cung và chất lượng hàng hóa trở thành thách thức không nhỏ, đặc biệt với nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm và nông sản.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,19% so với tháng trước do giá lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng. Trong đó, nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống là yếu tố đóng góp lớn nhất, tăng 0,75% so với tháng trước (tác động làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm). Thực tế thị trường cho thấy, giá các mặt hàng thiết yếu đã có xu hướng tăng sớm hơn thường lệ, tạo áp lực lớn lên cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

WinMart cung ứng hàng hóa đa dạng, đa dạng chương trình ưu đãi phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng

Tại TP.HCM, nhiều hệ thống siêu thị và nhà bán lẻ ghi nhận việc nhà cung cấp điều chỉnh giá sớm cho mùa Tết Nguyên đán 2026, với mức tăng phổ biến 5 - 10%, thậm chí lên tới 15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu. Nguyên nhân đến từ thời tiết bất lợi, chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, cùng với tác động của tỉ giá ngoại tệ, chính sách tiền lương tối thiểu và thay đổi thuế khoán đối với hộ kinh doanh.

Có thể nói, trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang chịu áp lực chi phí và giá cả, chỉ những doanh nghiệp sở hữu năng lực chuỗi cung ứng vững, thương hiệu mạnh và khả năng kiểm soát giá mới có thể trụ vững.

Ở nhóm hàng thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm, bài toán kiểm soát chất lượng, độ tươi và an toàn thực phẩm vẫn là thách thức lớn đối với cả kênh online lẫn offline. Điều này khiến bán lẻ hiện đại, với hệ thống kiểm soát chất lượng và logistics bài bản, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Một xu hướng đáng chú ý khác trong năm 2025 là sự dịch chuyển mạnh mẽ của các chuỗi bán lẻ hiện đại về khu vực nông thôn và đô thị cấp 2-3. Sau giai đoạn tái cấu trúc và thu hẹp mạng lưới, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã xác lập lại chiến lược mở rộng, tập trung vào những thị trường còn dư địa tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, việc "đi về nông thôn" không còn là câu chuyện mở rộng bằng mọi giá, mà là bài toán hiệu quả đầu tư và khả năng hòa vốn nhanh.

Các cửa hàng WiN đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh, tiện lợi

Chuỗi bán lẻ tăng trưởng mạnh nhờ mô hình tối ưu và kỷ luật vận hành

Trong bối cảnh đó, WinCommerce (Công ty thành viên của Tập đoàn Masan (Hose: MSN), đơn vị chủ quản của chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/ WiN, được xem là một ví dụ điển hình cho cách tiếp cận tăng trưởng dựa trên chiến lược mở rộng mô hình hiệu quả và tối ưu vận hành. Kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy doanh nghiệp này đã thiết lập mức doanh thu kỷ lục và duy trì lợi nhuận dương trong năm quý liên tiếp - một dấu mốc quan trọng kể từ khi hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc.

Đáng chú ý, toàn bộ các cửa hàng mở mới từ đầu năm đều ghi nhận lợi nhuận, phản ánh hiệu quả trong việc lựa chọn địa điểm, thiết kế mô hình cửa hàng phù hợp và kỷ luật vận hành được chuẩn hóa trên toàn hệ thống. Đà tăng trưởng này tiếp tục được củng cố trong tháng 11/2025, khi WinCommerce ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.504 tỉ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) tăng 13,4%, cho thấy sức mua cải thiện rõ nét tại cả mô hình WinMart và WinMart+.

Trong đó, các cửa hàng WinMart+ khu vực nông thôn tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chính, với mức tăng doanh thu lên tới 43,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của WinCommerce đạt 35,4 nghìn tỉ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Cùng thời gian này, doanh nghiệp đã mở mới tổng cộng 603 cửa hàng, tiến gần đến kịch bản tăng trưởng cao đã đặt ra cho năm 2025.

Các món hàng thiết yếu, thực phẩm chế biến sẵn được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn cho dịp Tết

Triển vọng tăng trưởng của WinCommerce được củng cố bởi nhiều động lực mang tính cấu trúc. Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành với các giải pháp như WiNARE giúp dự báo nhu cầu và tự động bổ sung hàng hóa theo dữ liệu thời gian thực. Nhờ đó, tồn kho được tối ưu, tỷ lệ hàng sẵn có trên kệ được cải thiện, đặc biệt ở nhóm hàng tươi sống - nơi chi phí hư hỏng thường chiếm tỉ trọng lớn.

Song song với đó, WinCommerce phát triển hệ thống mô hình cửa hàng đa dạng để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Các cửa hàng WinMart+ phục vụ nhu cầu mua sắm nhanh, tiện lợi; còn WinMart mang đến trải nghiệm mua sắm đầy đủ. Nền tảng hội viên WiN đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tần suất mua và giá trị vòng đời khách hàng, dựa trên dữ liệu hành vi tiêu dùng.

Lợi thế của WinCommerce còn đến từ sự cộng hưởng trong hệ sinh thái Masan, với danh mục FMCG của Masan Consumer, sản phẩm thịt ủ mát MEATDeli từ Masan MEATLife, nguồn rau sạch đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP từ WinEco và nền tảng logistics - công nghệ Supra. Sự kết hợp này giúp WinCommerce vừa tối ưu chi phí đầu vào, vừa duy trì chất lượng sản phẩm ổn định trên toàn hệ thống.

Đa dạng hoa quả nội địa và nhập khẩu tươi ngon tại siêu thị WinMart

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục hiện đại hóa, WinCommerce đang chứng minh rằng bán lẻ hoàn toàn có thể vừa tăng trưởng mạnh, vừa vận hành hiệu quả. Khi hiệu quả không chỉ là con số mà trở thành cam kết bền vững, tăng trưởng sẽ không còn mang tính chu kỳ, mà là nền tảng cho tương lai dài hạn.