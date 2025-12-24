Trái cây tạo hình Tết Bính Ngọ: Nhà vườn miền Tây chăm chút từng sản phẩm

Tạo được tiếng vang nhờ trái cây tạo hình

Thời điểm này, nhà vườn chuyên làm trái cây tạo hình ở TP.Cần Thơ đang tất bật vào vụ để chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Bằng sự sáng tạo và đôi tay khéo léo, nhà vườn đã "hô biến" những loại trái quen thuộc như bưởi, xoài, dừa, đu đủ… thành những tác phẩm nông sản độc đáo, mang ý nghĩa tài lộc, may mắn để phục vụ nhu cầu chưng tết ngày càng tinh tế của người tiêu dùng.

Ông Võ Trung Thành với sản phẩm bưởi tạo hình tạo được tiếng vang ẢNH: DUY TÂN

Nhắc đến trái cây tạo hình ở miền Tây nói chung và Cần Thơ nói riêng, nhiều người nhớ ngay đến sản phẩm bưởi hồ lô của ông Võ Trung Thành (ngụ xã Phú Hữu, TP.Cần Thơ). Giá bán tuy cao hơn bưởi thông thường, nhưng mẫu mã đẹp, sự công phu trong từng khâu sản xuất và mang ý nghĩa phong thủy nên bưởi hồ lô luôn được thị trường đón nhận mỗi dịp tết đến, xuân về.

Ông Thành cho biết, từ tháng 8 âm lịch, ông đã bắt đầu lên kế hoạch cho vụ bưởi tết. "Ngoài tay nghề và kinh nghiệm, việc chọn được vườn bưởi nguyên liệu phù hợp là yếu tố quyết định thành công. Trái phải đồng đều, khỏe, sinh trưởng tốt thì khi đưa vào khuôn mới đạt dáng đẹp", ông Thành chia sẻ.

Quá trình tạo hình đòi hỏi kỹ thuật nghiêm ngặt. Từ khi bưởi ra hoa đến lúc thu hoạch mất khoảng 6 tháng chăm sóc liên tục. Đặc biệt, phải che chắn cẩn thận cho trái, tránh ánh nắng trực tiếp khiến trái bị rụng hoặc biến dạng, không đạt yêu cầu thẩm mỹ.

Trái xoài in chữ chào năm 2026 ẢNH: DUY TÂN

Năm nay, vùng bưởi nguyên liệu của ông Thành chủ yếu ở tỉnh Vĩnh Long và vườn nhà tại xã Châu Thành, với khoảng 800 trái bưởi tạo hình. Do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, công đoạn chăm sóc và tạo dáng gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, ông Thành cho biết giá bán dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến vẫn ổn định, dao động từ 300.000 - 700.000 đồng/trái, tùy mẫu mã.

Không dừng lại ở bưởi hồ lô truyền thống, ông Thành còn liên tục nghiên cứu, sáng tạo thêm nhiều mẫu mới như bưởi in chữ "Tài - Lộc", bưởi hồ lô in hình thỏi vàng, đồng tiền… Đáng chú ý, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà vườn có nhu cầu tham gia sản xuất bưởi tạo hình.

Xoài, dừa, đu đủ in chữ - hướng đi riêng của người trẻ

Song song với bưởi tạo hình, nhiều nhà vườn trẻ tại Cần Thơ còn chọn cho mình lối đi riêng. Anh Bùi Văn Thức (39 tuổi, ngụ xã Châu Thành, TP.Cần Thơ) là một trong những người gây ấn tượng với các sản phẩm xoài, dừa, đu đủ in chữ thư pháp. Trong đó, xoài Đài Loan in chữ là sản phẩm chủ lực, tạo nên thương hiệu riêng cho anh.

Anh Bùi Văn Thức, người chuyên sáng tạo linh vật trên trái xoài ẢNH: DUY TÂN

Thời điểm này, anh Thức đang tập trung bao trái non để tạo màu da, đồng thời lựa chọn những trái xoài không tì vết trước khi tiến hành in chữ. Dự kiến, anh sẽ cung ứng cho thị trường tết khoảng 500 trái dừa, 500 trái đu đủ và khoảng 1.500 trái xoài in chữ thư pháp.

Không dừng ở các mẫu chữ cầu tài, cầu lộc, anh Thức còn phát triển xoài in hình linh vật năm 2026 là con ngựa, với thông điệp "mã đáo thành công". Theo anh, kỹ thuật tạo hình trên xoài không quá phức tạp, vốn đầu tư không lớn, nhưng đòi hỏi nhiều công lao động và sự tỉ mỉ. Bù lại, giá trị kinh tế mang lại cao hơn nhiều so với xoài bán theo cách truyền thống.

Một trái xoài in hình linh vật ngựa ẢNH: DUY TÂN

"Làm trái cây tạo hình là chấp nhận đánh đổi, có thành công, cũng có thất bại. Nhưng khi thành công, mình chủ động được giá bán, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần. Nếu không làm, bán cho thương lái thì giá cả phụ thuộc thị trường, lãi rất thấp", anh Thức nói.

Năm nay, trong bối cảnh sức mua chung có phần chững lại, anh Thức dự kiến giữ nguyên giá bán xoài tạo hình ở mức khoảng 150.000 đồng/trái. Riêng đu đủ và mãng cầu tạo hình khoảng 130.000 đồng/trái. Ngoài bán lẻ, anh còn kết hợp bán theo combo dừa - đu đủ - xoài in chữ để đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Nhờ sáng tạo và nhạy bén với nhu cầu thị trường, những nhà vườn như ông Thành, anh Thức đã nâng tầm giá trị cho các loại trái cây quen thuộc. Các loại trái cây tạo hình không chỉ mang hương vị tết, mà còn chứa đựng câu chuyện về sự cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của nông dân miền Tây.