Giới trẻ

Dịch vụ chăm thú cưng “từ A đến Z” thu hút khách dịp tết

Duy Tân
Duy Tân
16/02/2026 13:00 GMT+7

Nắm bắt xu hướng nuôi thú cưng, đặc biệt là mèo kiểng, ngày càng phổ biến trong giới trẻ, anh Huỳnh Minh Thắng (31 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình dịch vụ chăm sóc mèo trọn gói.

Bước vào cửa hàng dành cho thú cưng của của anh Thắng, nhiều người cảm thấy thích thú với những chú mèo kiểng đủ màu sắc, chủng loại. Khách đến không chỉ mua mèo, thức ăn, phụ kiện chăm sóc mà còn để… "nựng" thú cưng, thư giãn sau giờ làm việc.

Dịch vụ chăm thú cưng “từ A đến Z” thu hút khách dịp tết- Ảnh 1.

Anh Thắng đầu tư nơi lưu trú đầy tiện nghi cho mèo kiểng

ẢNH: DUY TÂN

Những ngày giáp tết, nhu cầu làm đẹp cho mèo kiểng tăng mạnh. Anh Thắng cho biết, mỗi ngày anh cùng 2 nhân viên phải làm việc liên tục đến tối muộn để phục vụ khách. Các dịch vụ phổ biến gồm cắt móng, vệ sinh tai, cạo lông bàn chân, tắm, sấy, chải lông và mặc trang phục chụp ảnh tết.

Dịch vụ chăm thú cưng “từ A đến Z” thu hút khách dịp tết- Ảnh 2.

Những chú mèo được phục vụ chu đáo khi ở “khách sạn” vào ngày tết

ẢNH: DUY TÂN

Giá dịch vụ từ 100.000 - 150.000 đồng cho các gói cơ bản, riêng cắt tỉa tạo kiểu từ 200.000 – 300.000 đồng do đòi hỏi thời gian và kỹ thuật cao để bộ lông tròn đều, đẹp mắt. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng của của anh Thắng tiếp nhận từ 15 – 20 "bé mèo" đến làm đẹp.

Dịch vụ chăm thú cưng “từ A đến Z” thu hút khách dịp tết- Ảnh 3.

Mèo được ngủ máy lạnh vô cùng thoải mái

ẢNH: DUY TÂN

Anh Thắng còn phát triển mô hình "khách sạn mèo" dành cho những người bận rộn hoặc đi du lịch dài ngày. Khu lưu trú có khoảng 20 chuồng, được thiết kế riêng biệt với chuồng gỗ cho mèo ở đơn và chuồng lưới lớn cho mèo ở chung từ hai con trở lên.

Mỗi ngày, mèo ăn 2 bữa theo chế độ riêng, đảm bảo vệ sinh và theo dõi sức khỏe. Để khách yên tâm, anh Thắng còn tranh thủ quay video gửi thường xuyên giúp chủ nuôi theo dõi từ xa.

Dịch vụ chăm thú cưng “từ A đến Z” thu hút khách dịp tết- Ảnh 4.

Mèo được tắm rửa sạch sẽ

ẢNH: DUY TÂN

Theo anh Thắng, làm nghề chăm sóc thú cưng không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải thật sự yêu động vật. Mỗi chú mèo có tính cách khác nhau, có con hiền lành, có con nhút nhát hoặc dễ căng thẳng, vì vậy người làm nghề phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng để tạo cảm giác an toàn.

"Tết là lúc ai cũng muốn thú cưng của mình sạch sẽ, xinh xắn. Nhìn các bé mèo được chăm sóc gọn gàng, khách hài lòng, mình cũng thấy vui", anh chia sẻ.

Dịch vụ chăm thú cưng “từ A đến Z” thu hút khách dịp tết- Ảnh 5.

Mèo được mặc áo mới để chụp ảnh đón tết

ẢNH: DUY TÂN

Chị Nguyễn Thảo Vy (ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) cho biết, năm nào cận tết chị cũng đưa mèo đến làm đẹp. "Mèo nhà tôi khá nhút nhát nên chọn nơi quen để các bạn chăm sóc. Tắm, sấy xong các bé thơm tho, mặc đồ tết chụp hình nhìn rất dễ thương. Có bộ ảnh đăng mạng xã hội là cả nhà vui suốt mấy ngày xuân", chị Vy chia sẻ.

Dịch vụ chăm thú cưng “từ A đến Z” thu hút khách dịp tết- Ảnh 6.

Một chú mèo kiểng được chụp ảnh tết

ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, anh Lê Quốc Bảo (ngụ phường Ninh Kiều) rất tin tưởng gửi mèo lưu trú khi về quê ăn tết. "Nhà tôi đi xa nhiều ngày nên không ai trông mèo. Ở đây có khu lưu trú sạch sẽ, có camera và được gửi video mỗi ngày. Thấy mèo ăn ngủ bình thường là mình an tâm vui tết", anh Bảo nói.

Dịch vụ chăm thú cưng “từ A đến Z” thu hút khách dịp tết- Ảnh 7.

Một chú mèo kiểng được "làm điệu" khi chụp ảnh

ẢNH: DUY TÂN

Giữa nhịp sống hiện đại, mô hình dịch vụ dành cho mèo kiểng của anh Thắng đang dần hình thành một thị trường mới, phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và đời sống tinh thần. Dịp tết, không chỉ con người mà cả thú cưng cũng được chăm chút, góp phần làm nên một mùa xuân đủ đầy và ấm áp hơn trong từng mái nhà.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

© 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
