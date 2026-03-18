Nuôi kiến làm thú cưng: 'Đế chế' thu nhỏ vận hành trong hộp kính

Nuôi kiến làm thú cưng, một thú chơi lạ đang thu hút người trẻ, cho phép quan sát cả "đế chế" thu nhỏ với trật tự và phân vai rõ ràng trong hộp kính.

Cảm giác thư giãn khi nuôi kiến làm thú cưng

Anh Huỳnh Chí Dũng (25 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) bắt đầu tìm hiểu và nuôi kiến cảnh từ cuối năm 2017. Anh bén duyên và có niềm yêu thích với bộ môn này khi xem các video trên YouTube của những người chơi kiến ở nước ngoài. Dần dần, anh học hỏi kinh nghiệm, tự nuôi kiến và cảm nhận niềm vui từ thú vui này mang lại.

Đàn kiến vận hành như một “xã hội thu nhỏ” trong hộp kính ẢNH: NVCC

"Những loài kiến mình nuôi đa phần có nguồn gốc từ Việt Nam. Trước đây mình từng nuôi đa dạng các dòng kiến, từ kiến ngoại nhập cho đến các loài kiến bản địa. Tuy nhiên, hiện tại mình tập trung nuôi dòng Camponotus Irritans hay còn gọi là kiến thợ mộc", anh Dũng nói.

Chuồng nuôi kiến được anh Dũng làm từ thạch cao hoặc đất, nhằm tạo môi trường gần giống với tự nhiên. Điều này giúp đàn kiến có thể sinh sống và phát triển tốt. Việc nuôi kiến mang lại cho anh cảm giác thư giãn và thú vị, đặc biệt khi quan sát chúng săn mồi hoặc xây dựng tổ.

Nuôi kiến làm thú cưng mang lại cho anh Dũng cảm giác thú vị khi được quan sát hoạt động của kiến ẢNH: NVCC

Cũng theo chàng trai trẻ, mỗi loài kiến sẽ có độ khó nuôi khác nhau, tùy thuộc vào đặc tính của loài cũng như nguồn gốc của chúng. Với những người mới bắt đầu nuôi, anh khuyên nên nuôi các loài kiến Việt Nam trước vì chúng thích nghi tốt với khí hậu và môi trường địa phương. Khi gặp khó khăn trong quá trình nuôi, người chơi có thể tham khảo kinh nghiệm từ anh em trong hội nhóm hoặc những người đã có kinh nghiệm đi trước.

Anh Dũng nhớ nhất là những lần đàn kiến săn được mồi lớn, chúng phối hợp bài bản như đội quân nhỏ. Có lần anh sơ ý để hở chuồng, đàn kiến thoát ra ngoài, phải mất cả buổi mới gom lại được, vừa lo vừa buồn cười.

Theo anh, các dòng kiến Việt Nam cơ bản khoảng 50.000 - 200.000 đồng/đàn. Dòng kiến Camponotus Irritans anh đang nuôi giá phù hợp cho người mới bắt đầu. Anh Dũng mua 1 kg gián Dubia khoảng 350.000 đồng dự trữ cho 10 đàn ăn từ 8 - 10 tháng.

Anh Dũng sẽ tiếp tục mở rộng đàn kiến trong thời gian tới ẢNH: NVCC

"Thời gian đầu, gia đình và những người xung quanh khá tò mò và thắc mắc về sở thích này. Mình thường chia sẻ với họ tất cả những điều thú vị về việc nuôi kiến. Từ đó mọi người dần hiểu rằng một đàn kiến cũng giống như một xã hội thu nhỏ, nơi có sự phân chia giai cấp và vai trò rõ ràng. Chúng có thể cùng nhau xây dựng và phát triển "đế chế" của riêng mình", anh Dũng nói.

Phối hợp nhịp nhàng như một "xã hội thu nhỏ"

Trong khi đó, anh Trần Minh Thiên An (33 tuổi, quê Vĩnh Long) bắt đầu nuôi kiến từ năm 2022. Tình cờ xem các clip về thú nuôi này trên mạng xã hội, anh tìm hiểu và quyết định thử sức. Thời điểm ấy, một đàn kiến trong nước có giá khá rẻ, chỉ khoảng 100.000 đồng, nên anh dễ dàng mua về nuôi. Chi phí nuôi mỗi tháng hiện tại cũng chỉ khoảng 200.000 đồng đối với loài kiến trong nước.

Anh An chăm sóc đàn kiến mật ẢNH: NVCC

"Người bán thường cung cấp sẵn tổ và thức ăn, mình chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể nuôi được. Cũng như nuôi bò sát, chó mèo hay cá cảnh, việc nuôi kiến mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Nhìn chung, kiến rất chăm chỉ, có tính tổ chức cao và mỗi loài lại sở hữu những tập tính riêng biệt", anh An chia sẻ.

Anh An có cảm giác thư thái khi ngắm nhìn đàn kiến ẢNH: NVCC

Anh An có niềm đam mê nuôi kiến

Anh An lấy dẫn chứng như kiến thợ có thể xây tổ và tìm kiếm thức ăn, kiến chúa có khả năng lãnh đạo và sinh sản còn kiến mật đóng vai trò như kho dự trữ thức ăn sống. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, anh chỉ cần ngồi lặng trước đàn kiến mà mình nuôi, dõi theo từng chuyển động nhỏ bé của chúng là tâm trí dần dịu lại. Những chú kiến cần mẫn tha mồi, phối hợp nhịp nhàng như một "xã hội thu nhỏ" giúp anh quên đi áp lực. Với anh, đó không chỉ là thú chơi mà còn là một cách thư giãn tinh thần rất riêng.

Anh An cho rằng việc nuôi kiến làm thú cưng phù hợp với những người làm công sở, không có thời gian chăm sóc ẢNH: NVCC

Theo những người nuôi kiến, điều hấp dẫn là được quan sát chúng tổ chức, vận hành bầy đàn. Từ việc phân chia nhiệm vụ, tìm kiếm thức ăn cho đến bảo vệ tổ, tất cả đều diễn ra một cách nhịp nhàng và có trật tự.

"Mình tự nhận ra rằng người nuôi kiến khá trầm tính, ít nói và thích không gian yên tĩnh. Mình tìm thấy sự thú vị trong việc lặng lẽ quan sát từng chuyển động của đàn kiến qua lớp kính trong suốt. Chính sự kiên nhẫn đó giúp mình hiểu rõ hơn tập tính của từng loài, từ đó chăm sóc đàn kiến tốt hơn", anh An chia sẻ.