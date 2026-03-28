Chỉ cần giảm 5 mmHg huyết áp: Lợi ích lớn cho phòng đột quỵ

Chia sẻ về ý nghĩa của kỳ hội nghị, tiến sĩ - bác sĩ Tôn Thất Minh, Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức, Trưởng ban tổ chức TSC 2026, cho biết: “10 lần tổ chức, Hội nghị Tim mạch Tâm Đức đã trở thành không gian chia sẻ những kinh nghiệm lâm sàng thực tiễn và các tiến bộ y học mới nhất. Qua đó, bệnh viện kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của chuyên ngành tim mạch tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp y khoa tiên tiến nhằm cải thiện chất lượng sống cho người bệnh”.

Tiến sĩ - bác sĩ Tôn Thất Minh chia sẻ tại hội nghị ẢNH: NHƯ QUYÊN

Tăng huyết áp không còn là bệnh đơn lẻ

Chia sẻ tại hội nghị, giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tâm Anh, cho biết tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính phổ biến hàng đầu tại Việt Nam. Ước tính cứ 4 người Việt Nam có khoảng 1 bệnh nhân tăng huyết áp. Trong vòng hơn 10 năm từ 2010 đến 2021, tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp tại Việt Nam đã tăng từ 15,8% lên 28,3%; đáng nói, chỉ 40% bệnh nhân trong số này được chẩn đoán.

Hiện nay, tăng huyết áp không còn được xem là một bệnh lý đơn lẻ mà là một thành tố trong hội chứng tim mạch-thận-chuyển hóa (CKM), một “bệnh của thời đại” hình thành do sự tương tác qua lại giữa béo phì, tiểu đường, bệnh thận mạn và các bệnh tim mạch. Theo bác sĩ, khoảng trên 50% dân số đang ở giai đoạn 1 - 2 (giai đoạn sớm) của hội chứng CKM. Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong tim mạch của bệnh nhân mắc hội chứng CKM tăng cao rõ rệt khi tiến qua giai đoạn 3 - 4.

“Kiểm soát huyết áp là nền tảng trong quản lý hội chứng CKM ở mọi giai đoạn. Chỉ cần giảm 5 mmHg huyết áp đã có thể giảm khoảng 10% nguy cơ biến cố tim mạch nặng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim cục bộ và suy tim (tử vong hoặc phải nhập viện). Vì vậy, cần điều trị dự phòng từ sớm ngay ở giai đoạn 1 - 2, bởi kiểm soát huyết áp chặt chẽ là chìa khóa hạn chế biến cố tim mạch”, bác sĩ Thành Nhân nhấn mạnh.

Hội nghị Tim mạch Tâm Đức đã trở thành không gian chia sẻ những kinh nghiệm lâm sàng thực tiễn và các tiến bộ y học mới nhất Ảnh: T.Trực

Cần chú trọng dự phòng đột quỵ tiên phát

Theo tiến sĩ - bác sĩ Lương Cao Sơn, Phó trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, dự phòng đột quỵ tiên phát ở bệnh nhân rung nhĩ rất quan trọng. Khoảng 30,5% bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 1 năm sau biến cố đột quỵ đầu tiên, khiến nhiều người không còn cơ hội dự phòng thứ phát.

“Kiểm soát huyết áp là cách tốt nhất để dự phòng đột quỵ tiên phát nhưng tỷ lệ còn thấp. Tần suất đột quỵ gần như không thay đổi trong suốt 30 năm qua, dù ở các châu lục đã có nhiều chiến lược phòng ngừa lẫn điều trị. Điều này cho thấy vẫn còn khoảng trống lớn trong công tác dự phòng, đặc biệt là kiểm soát huyết áp - biện pháp đơn giản nhưng chưa được thực hiện tốt”, bác sĩ Cao Sơn nói.

Theo bác sĩ Sơn, quản lý rung nhĩ cần cách tiếp cận toàn diện: Dùng thuốc kháng đông đầy đủ để ngừa đột quỵ; kiểm soát chặt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường và kiểm soát tốt triệu chứng bệnh.