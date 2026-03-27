Sức khỏe

Hóa ra 'công thức vàng' ngăn đột quỵ, đau tim đơn giản đến không ngờ

Thiên Lan
27/03/2026 09:32 GMT+7

'Công thức vàng' ngăn đột quỵ cực đơn giản: Ngủ thêm 11 phút, tập thêm 4 phút.

Đột quỵ và đau tim luôn là nỗi ám ảnh vì có thể xảy ra bất ngờ, khó lường. Chính vì vậy, việc chủ động tìm cách phòng ngừa ngày càng trở nên cấp thiết.

Tin rất vui là nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa của Hiệp hội Tim mạch châu Âu European Journal of Preventive Cardiology đã tìm ra "công thức vàng" giữa số giờ ngủ, tập thể dục và chế độ ăn, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ, đau tim và suy tim.

Các nhà khoa học từ Đại học Sydney, Đại học Monash, Đại học New South Wale (Úc) và các chuyên gia từ Brazil, Chile đã phân tích dữ liệu của 502.629 người tham gia từ 40 đến 69 tuổi từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, trong 8 năm.

Lượng giấc ngủ và hoạt động thể chất được đo bằng các thiết bị đeo. Chế độ ăn uống được đánh giá bằng bảng câu hỏi tần suất thực phẩm, từ đó các tác giả tính toán điểm chất lượng chế độ ăn. Chế độ ăn uống được đánh giá là "chất lượng tốt" bao gồm nhiều rau, trái cây, cá, sản phẩm sữa, ngũ cốc nguyên hạt và dầu thực vật, với ít ngũ cốc tinh chế, thịt chế biến sẵn, thịt đỏ chưa qua chế biến và đồ uống có đường.

Kết quả đã phát hiện công thức để giảm 10% nguy cơ mắc các biến cố tim mạch: 

  • Ngủ thêm 11 phút mỗi đêm. 
  • Tập thể dục thêm 4,5 phút với cường độ vừa phải đến mạnh (như leo cầu thang, đi bộ nhanh).
  • Đưa thêm 1/4 chén rau vào thực đơn hằng ngày.

"Công thức vàng" giảm đến 57% nguy cơ

Đáng chú ý, các tác giả đã tìm ra sự kết hợp tối ưu để bảo vệ trái tim, giúp giảm tới 57% nguy cơ.

  • Giấc ngủ: Ngủ từ 8 - 9 tiếng mỗi đêm. 
  • Tập thể dục: Hơn 42 phút vận động cường độ trung bình đến cao mỗi ngày. 
  • Dinh dưỡng: Chế độ ăn đạt "chất lượng tốt" (nhiều rau, trái cây, cá, ngũ cốc nguyên hạt; ít thịt chế biến sẵn và đồ uống có đường), theo trang tin y khoa Medical Express.

Tác giả nghiên cứu chính, tiến sĩ Nicholas Koemel (Đại học Sydney), giải thích: Chỉ những thay đổi nhỏ nhưng kết hợp lại có thể có tác động tích cực đáng ngạc nhiên. Điều này khả thi và bền vững hơn đối với hầu hết mọi người so với việc cố gắng thay đổi lớn.

Đồng tác giả, Giáo sư Emmanuel Stamatakis (Đại học Sydney) nhấn mạnh rằng giấc ngủ, vận động và ăn uống luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, ngủ kém làm rối loạn hoóc môn thèm ăn, trong khi hoạt động thể chất lại giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, theo Medical Express.

