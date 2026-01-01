Chỉ đạo mới của Tổng tham mưu trưởng Nga: Mở rộng vùng đệm ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu của những vùng đệm này là bảo vệ dân thường ở các khu vực biên giới Kursk và Belgorod thuộc Nga trước các cuộc tấn công từ phía Ukraine.

Tướng Gerasimov đã đưa ra phát biểu trong chuyến thị sát một điểm chỉ huy cụm quân Nga hoạt động ở hướng bắc của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin về thời điểm cũng như vị trí của nơi này.

Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên của tướng Nga. Trước đó, Kyiv nhiều lần lên án nỗ lực của Moscow nhằm thiết lập các "vùng đệm" bên trong lãnh thổ Ukraine.

Tướng Gerasimov nói lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 950 km2 tại hai tỉnh nói trên, bao gồm 32 khu dân cư, với tốc độ tấn công đạt mức kỷ lục trong tháng 12.