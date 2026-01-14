Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chỉ định nhà báo Nguyễn Thanh Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Cà Mau

Gia Bách
14/01/2026 17:39 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau công bố quyết định chỉ định nhà báo Nguyễn Thanh Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 14.1, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ định chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng ông Trần Bửu Nhân, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Chỉ định nhà báo Nguyễn Thanh Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội báo Cà Mau - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao quyết định cho nhà báo Nguyễn Thanh Dũng

ẢNH: CTV

Tại hội nghị, ông Trần Bửu Nhân công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ định ông Nguyễn Thanh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau, tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi chúc mừng nhà báo Nguyễn Thanh Dũng được tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo, đóng góp hiệu quả cho công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn. Trước mắt, hội được mong đợi tổ chức thành công Hội Báo Xuân năm 2026 và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian tới.

Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng cam kết tiếp tục cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của báo chí Cà Mau trong giai đoạn tới.

