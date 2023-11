Chỉ huy đặc nhiệm Iran tuyên bố sẽ 'làm tất cả' để giúp Hamas

Trong một bức thư gửi chỉ huy cánh vũ trang của Hamas, lãnh đạo Lực lượng Quds Esmail Qaani tuyên bố rằng Iran và các đồng minh "sẽ không cho phép Israel và những kẻ đứng sau nước này khuất phục Gaza và những người anh hùng ở đây".

Ông Qaani tuyên bố: “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết trong trận chiến lịch sử này". Ông bình luận Hamas đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cuộc kháng chiến ở Gaza đủ sức nắm thời cơ và đổi mới, trong khi duy trì được tổ chức và các năng lực chiến trường”.

Tuy nhiên, ông Qaani không đề cập việc liệu Iran có trực tiếp tham chiến trong tương lai hay không.

Bức thư được Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) Iran công bố chỉ một ngày sau khi Reuters đưa tin nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thông báo cho Hamas rằng Tehran sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Gaza. Dù ông Khamenei tái khẳng định sự ủng hộ chính trị và tinh thần lâu dài của Iran đối với Hamas, nhưng ông sẽ không can thiệt quân sự.

Tuy nhiên, ông Osama Hamdan, quan chức hàng đầu của Hamas, hôm 16.11 đã bác bỏ thông tin mà Reuters đưa ra. Ông nói: “Thay vì cung cấp thông tin, hãng tin Reuters đã đăng những lời dối trá vô giá trị”. Ông nói thêm rằng những báo cáo như vậy nhằm mục đích làm tổn hại hình ảnh của Hamas và các đồng minh của tổ chức này trong “trục kháng chiến”, tức mạng lưới các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, Syria, Li Băng và Gaza.

Các quan chức Iran vẫn chưa bình luận về báo cáo của Reuters.

Lực lượng Quds là đơn vị hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quân sự và tình báo bên ngoài biên giới Iran. Ông Qaani tiếp quản lực lượng này vào năm 2020 sau khi người tiền nhiệm Qasem Soleimani thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ gần Baghdad.

Trong khi đó, một cựu quan chức an ninh hàng đầu của Li Băng, người từng đóng vai trò là cầu nối giữa Mỹ và Hezbollah, nói rằng ở giai đoạn này, Hezbollah không muốn mở rộng xung đột xuyên biên giới với Israel, theo The Times of Israel.

Ông Abbas Ibrahim, cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Tổng hợp Li Băng, cho rằng chừng nào Hamas còn có thể đối đầu với quân đội Israel ở Dải Gaza, “tình hình vẫn sẽ duy trì ở mức độ căng thẳng hiện tại” ở biên giới phía bắc Irsarel và Li Băng. Tuy nhiên, ông nhận định tình hình có thể vô tình leo thang vì những tính toán sai lầm.