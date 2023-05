Chỉ mất 2 giây để check-in, nhận phòng khách sạn với CCCD gắn chip

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam thực hiện mô hình thông báo lưu trú điện tử, thông qua phần mềm ASM do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD (thuộc C06) cung cấp.



Theo đại diện C06, mô hình này trước mắt được triển khai tại 2 bệnh viện, 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại TX.Duy Tiên (Hà Nam) trong 15 ngày, tính từ 20.5, sau đó sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh, toàn quốc.

Khách chỉ mất 2 giây để check-in, nhận phòng với CCCD gắn chip điện tử TRẦN CƯỜNG

Đại diện C06 cho hay, hệ thống phần mềm quản lý lưu trú ASM do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD quản trị và vận hành, do đó thông tin dữ liệu cá nhân, thông tin lưu trú được bảo mật theo đúng quy định, tránh nguy cơ lộ lọt.

Ngoài ra, ASM được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chủ cơ sở lưu trú đồng bộ, cập nhật liên tục thông tin khách lưu trú phục vụ tốt công tác đấu tranh với tội phạm.

Theo đại diện C06, để đặt phòng, khách tự dùng thẻ CCCD gắn chip điện tử quét vào thiết bị đọc. 2 giây sau, thông tin sẽ hiển thị trên máy tính, nhân viên lễ tân chỉ cần đối chiếu khuôn mặt là đã hoàn thành check-in, nhận phòng.

Việc thanh toán cũng như vậy, khách tự quét CCCD qua thiết bị đọc, phần mềm sẽ tự check-out, hiện chi phí và xuất hóa đơn.

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đánh giá cao những lợi ích của phần mềm ASM TRẦN CƯỜNG

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho hay Hà Nam là tỉnh có diện tích nhỏ, địa hình chủ yếu là đồng bằng, dân số không nhiều nên thuận lợi để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06 và là tỉnh về đích đầu tiên cả nước trong việc cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Theo đại tá Tuấn, phần mềm ASM nhằm phát triển ứng dụng của thẻ CCCD gắn chip điện tử, giúp các cơ sở lưu trú quản lý phòng, nhân viên, khách đến lưu trú, các dịch vụ kinh doanh… cập nhật thông tin đăng ký lưu trú tự động đến công an.

Ngoài thẻ CCCD, khách hàng cũng có thể sử dụng ứng dụng VNeID để quét mã kê khai thông tin, check-in nhận phòng.

"Ứng dụng này giúp cơ sở kinh doanh, cơ quan nhà nước giảm thời gian, chi phí lưu trữ hồ sơ, giấy tờ và tạo thuận lợi cho nhân viên khách sạn cũng như khách đến lưu trú", đại tá Tuấn nói và cho biết, "Hà Nam rất vui" khi được chọn làm thí điểm mô hình này.