Ngày 1.8, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về công tác cán bộ.



Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, đến dự và trao quyết định công nhận chị Nguyễn Thị Phương Thúy (34 tuổi), Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn trao quyết định công nhận chị Nguyễn Thị Phương Thúy giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII K.H

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, anh Ngô Văn Cương chúc mừng chị Nguyễn Thị Phương Thúy đã được Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng, tín nhiệm và công nhận giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá chị Nguyễn Thị Phương Thúy là cán bộ được đào tạo bài bản, giàu nhiệt huyết và có nhiều cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và có kinh nghiệm công tác qua một số vị trí.

Anh Ngô Văn Cương mong muốn chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa, phát huy vai trò cá nhân, cùng tập thể cơ quan Tỉnh đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao; luôn là tấm gương sáng cho các đoàn viên, thanh niên trong cơ quan và các cấp bộ Đoàn học tập, noi theo.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy K.H

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy hứa sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý để ngày càng hoàn thiện bản thân; cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, chung sức, đồng lòng, phát huy các kết quả tốt đẹp để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 5.7, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hội nghị bầu chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII với kết quả chị Nguyễn Phương Thúy đạt số phiếu tuyệt đối.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An thay cho anh Lê Văn Lương (40 tuổi) đã được Tỉnh ủy Nghệ An điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tương Dương (Nghệ An).