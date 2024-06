Chỉ số hài lòng, trải nghiệm của người bệnh giúp đánh giá hiệu quả bệnh viện

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD TP.HCM) đã tổ chức hội thảo "An toàn trong chẩn đoán và điều trị" với mục tiêu cập nhật và cung cấp những kiến thức mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản trị bệnh viện, năng lực triển khai công tác quản lý chất lượng và an toàn người bệnh tại Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung.



Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo M.T

Đến tham dự chương trình, có GS-TS-BS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS-TS-BS Lương Ngọc Khuê - Phó chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; TS-BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng và quản lý, điều hành Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; TS-BS Dương Huy Lương - Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; các báo viên trong nước và quốc tế, cùng gần 500 đại biểu là lãnh đạo sở y tế, lãnh đạo các bệnh viện, nhân viên quản lý khoa, phòng và phụ trách quản lý chất lượng bệnh viện.

Phát biểu chỉ đạo và định hướng triển khai an toàn người bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh ngành y tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, việc đảm bảo an toàn trong chẩn đoán và điều trị là nhiệm vụ cấp bách và then chốt để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

"An toàn trong chẩn đoán và điều trị là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành y tế Việt Nam. Để nâng cao sự an toàn trong chẩn đoán và điều trị, Bộ Y tế đặt ra một số kế hoạch và chính sách quan trọng, tập trung vào xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy định về an toàn y tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống giám sát và báo cáo sự cố y khoa; khuyến khích sự tham gia của người bệnh và gia đình, đồng thời đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý và môi trường làm việc cho nhân viên y tế", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết.

Thứ trưởng Bộ Y tế tham quan Khoa điều trị nội trú của bệnh viện M.T

Theo Th.S-BS Lê Nguyễn Thùy Khanh - Quản lý và điều hành Phòng quản lý chất lượng BV ĐHYD TP.HCM, một trong những chỉ số đánh giá hiệu quả công tác an toàn trong khám, chữa bệnh là chỉ số hài lòng người bệnh và chỉ số trải nghiệm người bệnh. Trải nghiệm người bệnh chính là giá trị mà người bệnh cảm nhận được, là yếu tố xây dựng "lòng trung thành" - sự trở lại của người bệnh. Sự lựa chọn của người bệnh chính là yếu tố quan trọng nhất thể hiện sức cạnh tranh của một bệnh viện trong thời đại số. Trải nghiệm của người bệnh giúp các bệnh viện tạo nên sự khác biệt và tại BV ĐHYD TP.HCM đã thực hiện các chiến lược nâng cao trải nghiệm tích cực của người bệnh, xác định đây là chiến lược nhân văn, vững bền nhất.



Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đến thăm hỏi, động viên người bệnh đang khám, điều trị tại BV ĐHYD TP.HCM và nghe báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của bệnh viện...