Chi tiền triệu thuê người 'gánh' thi đấu pickleball để được… lên bục nhận giải

Chi tiền triệu thuê người đánh giỏi để cùng thi đấu pickleball

Các giải thi đấu pickleball phong trào ngày càng nở rộ, kéo theo nhu cầu thuê những tay vợt có trình độ cao đánh cặp để tăng cơ hội giành giải. Với một số người chơi, khoản tiền bỏ ra không chỉ để tìm đồng đội mà còn nhằm hiện thực hóa mong muốn được bước lên bục nhận huy chương.

Có những người chi tiền thuê người đánh giỏi để cùng thi đấu pickleball ẢNH: THANH NAM

Anh Vũ Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ ở 372 Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM; trước là P.17, Q.Bình Thạnh) cho biết từng chi khoảng 3 triệu đồng thuê một tay vợt có trình độ cao hơn mình tham gia giải pickleball dành cho doanh nhân.

"Thực lực của tôi có giới hạn, nhưng khi đăng ký giải thì cũng muốn có cơ hội đi sâu, giành huy chương. Nếu có partner (người đánh cùng - PV) đánh tốt thì khả năng cạnh tranh sẽ cao hơn. Đó là lý do tôi chi tiền thuê người đánh cùng", Tuấn nói. Tại giải đấu diễn ra ngày 1.11, đội của anh giành giải nhì chung cuộc.

Câu chuyện thuê partner đánh cùng ở các giải pickleball phong trào khá phổ biến ẢNH: THANH NAM

Tương tự, chị Hà Thị Thu Loan (31 tuổi, ngụ ở 1228 Quang Trung, P.Thông Tây Hội; trước là P.8, Q.Gò Vấp) kể đã thuê một tay vợt ở Đồng Nai với giá 3 triệu đồng để tham gia nội dung đôi nam nữ tại một giải pickleball ở TP.HCM ngày 7.11.

"Tôi không đặt mục tiêu phải vô địch, chỉ mong không dừng bước quá sớm từ vòng bảng, có thể vào bán kết để được bước lên bục nhận huy chương, chụp hình lưu niệm là vui rồi. May mắn là partner "qúa xịn" (ý là đánh rất hay – PV) nên chúng tôi vô địch", Loan kể.

Với những người chơi này, tấm huy chương hay bức ảnh nhận giải đôi khi có giá trị tinh thần lớn hơn khoản tiền thưởng. Và họ sẵn sàng trả phí thuê người đánh giỏi để tăng cơ hội có thành tích tại các giải phong trào.

Những tay vợt đánh hay thường "chạy sô" đánh giải ẢNH: THANH NAM

"Chạy sô" đánh giải, kín lịch đến cuối năm

Nhu cầu thuê người đánh cặp cũng mở ra nguồn thu nhập cho những tay vợt có chuyên môn tốt. Khi nhiều giải đấu được tổ chức vào cuối tuần, không ít người tranh thủ nhận lời thi đấu ở các địa phương khác nhau.

Theo tay vợt Đặng Viết Tuân (24 tuổi, ngụ ở 425 Bưng Ông Thoàn, P.Tăng Nhơn Phú (trước là P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức), có những tuần anh phải di chuyển giữa Đồng Nai, Vũng Tàu (nay là TP.HCM)... để tham gia những giải đã nhận lời.

"Nếu thời gian không trùng nhau thì tôi có thể nhận nhiều giải. Nhưng tôi phải sắp xếp công việc và việc di chuyển để kịp giờ thi đấu", Tuân nói.

Tay vợt Tạ Công Tấn (27 tuổi, ngụ ở xã Bàu Hàm, Đồng Nai; trước là xã Bàu Hàm, H.Trảng Bom) cho hay lịch đánh thuê của anh đã kín đến hết tháng 12. Mức thù lao thường dao động từ 2 - 5 triệu đồng/giải.

"Không riêng tôi mà những người đánh tốt thường được liên hệ trước cả tháng để giữ lịch. Có những cuối tuần gần như không có thời gian nghỉ", Tấn chia sẻ.

Trần Minh Hoàng (27 tuổi, làm việc ở Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm) cũng xem đánh thuê các giải đấu pickleball là nguồn thu nhập đáng kể. Hoàng cho biết mức thù lao của mình khoảng 2 - 3 triệu đồng/giải nếu địa điểm gần, có thể lên 5 - 7 triệu đồng/giải nếu phải di chuyển khoảng 40 - 50 km. Hoàng cho biết từ đầu tháng 11 đến hết năm 2026, anh đã kín lịch thi đấu vào các ngày cuối tuần, tất cả đều là nhận lời tham gia cùng những người thuê. Trong đó có những giải đấu được ngân hàng, doanh nghiệp khác thuê.

Một giải pickleball phong trào ẢNH: THANH NAM

Tay vợt Nguyễn Vũ Hải Huy (29 tuổi, làm việc ở Khu công nghiệp Việt Hương, P.Thuận Giao, TP.HCM; trước là P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) cũng đã nhận lời đánh thuê khoảng một năm nay. Theo Huy, hai bên thường trao đổi trước về nội dung thi đấu, địa điểm, thời gian và mức thù lao.

Huy cho biết có những trường hợp tiền thuê còn cao hơn cả giải thưởng dành cho đội vô địch. Huy dẫn chứng vừa tham gia một giải pickleball dành cho doanh nhân tại một tỉnh với thù lao 5 triệu đồng. Đội của anh giành chức vô địch, nhận thêm 4 triệu đồng tiền thưởng, hai cây vợt và một số quà tặng. Phần thưởng được chia đôi cho hai người.

"Có người chấp nhận trả tiền thuê cao hơn cả giải thưởng chỉ để tăng cơ hội giành chiến thắng", Huy nói.

Việc xác minh trình độ người chơi vẫn là thách thức với nhiều ban tổ chức ẢNH: THANH NAM

Đổi tên, khai thấp trình độ

Nếu việc thuê một tay vợt giỏi đánh cặp chỉ nhằm cải thiện chuyên môn, câu chuyện có thể không gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, theo những người trong cuộc, hoạt động này đôi khi đi kèm những cách thức nhằm tránh bị nhận diện hoặc né quy định phân hạng của ban tổ chức.

Tạ Công Tấn cho biết đa phần người đánh thuê không sử dụng tên thật khi đăng ký, thậm chí mỗi giải lại dùng một tên khác nhau để tránh bị nhận ra qua lịch sử thi đấu.

Đáng chú ý hơn là tình trạng người có trình độ cao đăng ký ở nhóm thấp hơn năng lực thực tế, thậm chí tham gia hạng newbie (dành cho người mới chơi).

Nguyễn Vũ Hải Huy cho rằng sự chênh lệch có thể dễ dàng nhận thấy khi vào sân. Những tay vợt có kinh nghiệm thường thể hiện rõ qua các kỹ thuật, khả năng di chuyển, xử lý bóng và điều phối trận đấu, khác biệt đáng kể so với người mới chơi.

Từng tham gia điều hành một giải pickleball phong trào ở P.Lái Thiêu, TP.HCM (trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương), anh Nguyễn Đặng Hải Đăng (32 tuổi) cũng ghi nhận tình trạng một số cặp đấu có sự chênh lệch lớn về trình độ giữa hai người.

"Có những cặp nhìn vào là thấy một người đánh rất tốt, người còn lại yếu hơn hẳn. Người giỏi thường xuyên phải xử lý bóng, cứu những tình huống khó... Nếu người đó đăng ký ở hạng dành cho người mới thì những người chơi đúng trình độ rất khó cạnh tranh", anh Đăng nói.

Theo anh Đăng, không phải giải nào cũng cấm thuê người đánh cặp, nhưng người tham gia phải đáp ứng điều lệ về đối tượng, danh tính và phân hạng.

"Nhưng việc xác minh trình độ người chơi vẫn là thách thức với nhiều ban tổ chức. Công tác phân hạng hiện thường dựa vào thông tin tự kê khai, thành tích ở các giải trước và đánh giá từ cộng đồng. Khi người chơi thay đổi tên đăng ký, không cung cấp đầy đủ lịch sử thi đấu hoặc tham gia giải ở địa phương khác, việc đối chiếu càng khó khăn. Hệ quả là những người đăng ký đúng trình độ có thể phải đối đầu với đối thủ vượt xa mặt bằng chung. Khi đó, tính công bằng và ý nghĩa của các giải pickleball phong trào cũng đứng trước thách thức", anh Đăng chia sẻ.