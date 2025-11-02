Muốn học pickleball miễn phí, nên đến đây và liên hệ người này…

Người đứng lớp dạy pickleball miễn phí cho mọi người là anh chàng 8X Trần Thanh Liêm (hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM). "Lớp dạy 0 đồng" của anh bắt đầu từ tháng 8.2025. Những ngày đầu, học viên là vài đồng nghiệp trong công ty. Họ chưa biết luật, kỹ thuật, cách phát bóng hay cách tính điểm. Nhưng nhờ anh kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, sau hơn 2 tháng, các học viên đã có thể tự ra sân thi đấu giao lưu.

Anh Trần Thanh Liêm ẢNH: THANH NAM

Lớp dạy pickleball miễn phí của anh Liêm (áo vàng) ẢNH: THANH NAM

"Nhìn mọi người tiến bộ từng ngày, tôi thấy vui và tự hào. Từ vài người ban đầu, lớp lan dần ra ngoài. Có cả những người trẻ từ nơi khác tìm đến học. Họ biết về lớp dạy pickleball miễn phí qua mạng xã hội, qua những người từng được tôi hướng dẫn", anh chia sẻ.

Sau giờ làm việc ở công ty, anh Liêm lại ra sân pickleball dạy chơi môn thể thao này cho mọi người ẢNH: THANH NAM

Dù công việc chính bận rộn, anh Liêm vẫn kiên trì duy trì lớp học. "Có lúc áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi vì vừa làm hành chính ban ngày, vừa dạy buổi tối, nhưng tôi chưa bao giờ… nghỉ tiết. Có hôm sức khỏe không cho phép, tôi vẫn cố gắng vì nghĩ mọi người đã tin tưởng và nhiệt tình tham gia, nên không muốn làm ai mất hứng", anh nói.

Hiện lớp dạy pickleball miễn phí này diễn ra vào mỗi chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần tại sân pickleball Việt Thắng (địa chỉ ở 127 Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM).

"Ai cũng có thể đến để tham gia. Tôi hướng dẫn không tính phí. Muốn học từ 1 - 2 tiếng đồng hồ/buổi cũng được. Phí thuê sân thì những người học sẽ tự chia nhau. Cũng có khi tôi đã đặt sân, nhưng học viên bận đột xuất không thể đến thì tôi tự chịu tiền thuê sân", anh nói và kể thêm: "Khó khăn lớn nhất trong việc tổ chức lớp dạy pickleball miễn phí này chính là thời gian. Lý do vì công việc của tôi khá bận, nên không có quá nhiều thời gian để truyền đạt hướng dẫn nhiều cho mọi người. Dù tôi rất muốn có thể đứng lớp tất cả các ngày trong tuần".

Nhiều học viên cho biết nâng cao khả năng chơi pickleball sau khi được anh Liêm (áo vàng) hướng dẫn ẢNH: THANH NAM

Sau những buổi hướng dẫn của anh Liêm, không ít người đã nâng cao trình độ. Anh Thái Hoàng Phúc (30 tuổi, ở số 30 Hàng Tre, P.Long Bình, TP.HCM; trước đây là P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Trước đây bản thân chưa biết gì về bộ môn pickleball. Nhưng nhờ được thầy Liêm chia sẻ và hướng dẫn nên đã biết được luật chơi, các kỹ năng cơ bản cũng như lối đánh. Hiện tại, tôi có thể thực hiện được các kỹ thuật như: dink, drop, reset... và ngày càng tiến bộ, hoàn thiện hơn".

Nguyễn Thị Mỹ Ái (23 tuổi, làm việc tại 720 Song Hành, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Thầy Liêm dạy miễn phí nhưng rất nhiệt tình, tâm lý, tận tâm hướng dẫn chơi pickleball một cách dễ hiểu". Cũng theo Ái, nhờ được thầy Liêm hướng dẫn đã cải thiện kỹ năng chơi, qua đó giúp tự tin thi đấu pickleball.

Nguyễn Thị Mỹ Ái (thứ 3 từ trái sang) cho biết được anh Liêm tận tâm hướng dẫn chơi pickleball một cách dễ hiểu ẢNH: THANH NAM

Tôi hỏi: "Gia đình, đồng nghiệp đã phản ứng thế nào khi thấy anh dành thời gian và công sức cho hoạt động vì cộng đồng này?", anh Liêm mỉm cười trả lời: "Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng việc chăm sóc gia đình. May mắn là vợ tôi luôn tin tưởng, động viên, hỗ trợ hậu cần. Còn đồng nghiệp trong công ty thì hết lòng khích lệ, họ nói những lời tích cực khiến tôi thêm động lực để tiếp tục duy trì lớp dạy này".

Anh Liêm chia sẻ thêm: "Sau thời gian làm việc, học tập mệt mỏi, một bộ phận người trẻ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi muốn nhắn nhủ một thông điệp, là hãy cầm vợt lên và thử một lần. Biết đâu, không những tìm thấy đam mê ở môn thể thao mới, mà còn khám phá ra một phiên bản năng động, vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Qua đó, hình thành thói quen sống lành mạnh".