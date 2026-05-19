Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng

Thu Hằng
19/05/2026 13:02 GMT+7

Từ ngày 1.7, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo quy định mới, kéo theo thu nhập của lực lượng công an nhân dân được điều chỉnh tăng theo hệ số hiện hành.

Theo Nghị định 161 vừa được Chính phủ ban hành, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.

Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng - Ảnh 1.

Từ 1.7, lương của lực lượng công an nhân dân cũng sẽ được điều chỉnh theo lương cơ sở

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện lương trong khối công an nhân dân áp dụng công thức theo Nghị định 204/2004 như sau:

Lương = hệ số x lương cơ sở (mức lương chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Như vậy, khi lương cơ sở tăng, bảng lương của công an cũng sẽ được điều chỉnh.

Theo đó, nhóm lương cấp bậc hàm được tính theo 15 cấp độ. Trong đó, lương đại tướng giữ mức cao nhất với hệ số 10,4, tương đương 26,3 triệu đồng/tháng. 

Các cấp tướng như thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng mức lương dao động từ 21,7 - 24,7 triệu đồng/tháng.

Khối sĩ quan cấp tá và cấp úy có mức lương từ 10,6 triệu đồng (thiếu úy) đến hơn 20,2 triệu đồng (đại tá).

Nhóm hạ sĩ quan và chiến sĩ có mức lương bắt đầu từ 8,09 triệu đồng (hạ sĩ).

Nhóm này dành cho các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, chia làm 12 bậc lương. Nhóm 1, có mức lương từ 9,74 triệu đồng/tháng (bậc 1) đến 19,48 triệu đồng/tháng (bậc 12).

Nhóm 2 có biên độ thấp hơn một chút, khởi điểm từ 9,23 triệu đồng và đạt tối đa gần 19 triệu đồng ở bậc cuối.

Nhóm cán bộ có trình độ trung cấp và sơ cấp lương cao nhất từ 13,1 - 15,6 triệu đồng/tháng

Đối với trình độ trung cấp, mức lương bậc 1 của nhóm 1 là 8,85 triệu đồng/tháng và cao nhất là 15,68 triệu đồng/tháng ở bậc 10.

Trong khi đó, nhóm 1 của trình độ sơ cấp lương sau khi điều chỉnh đạt 8,09 triệu đồng/tháng và ở bậc 10 đạt 13,78 triệu đồng/tháng. Nhóm 2 sơ cấp có mức khởi điểm thấp nhất trong khối kỹ thuật là 7,46 triệu đồng/tháng và cao nhất là 13,15 triệu đồng/tháng.

Cùng với cán bộ, công chức, viên chức và khối quân đội, việc điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1.7 mang lại sự thay đổi đồng bộ trong thu nhập của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Theo Bộ Nội vụ, việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết. Việc này tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Dưới đây là bảng lương chi tiết của lực lượng công an nhân dân:

Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng - Ảnh 2.

ĐỒ HỌA: T.H

Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng - Ảnh 3.
Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng - Ảnh 4.

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp

ĐỒ HỌA: T.H

Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng - Ảnh 5.
Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng - Ảnh 6.

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp

ĐỒ HỌA: T.H

Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng - Ảnh 7.
Chi tiết bảng lương công an từ 1.7 khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng - Ảnh 8.

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp

ẢNH: T.H


Lương cơ sở tăng từ 1.7, lương công chức, viên chức mới cao nhất 25 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1.7, khi mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng, lương công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng tương ứng theo hệ số lương hiện hành.

