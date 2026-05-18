Chi tiết bảng lương quân đội 2026, nhóm nào tăng mạnh nhất?

Theo Nghị định số 161 vừa được Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1.7.

Từ 1.7, lương của sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp sẽ có mức tăng từ trên 500.000 đồng lên gần 2 triệu đồng, tùy từng vị trí, cấp bậc

Hiện lương quân đội áp dụng công thức theo Nghị định 204/2004 như sau:

Lương = Hệ số x lương cơ sở (mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Như vậy, khi lương cơ sở được tăng lên, bảng lương của quân đội cũng điều chỉnh. Theo đó, mức tăng cao nhất là cấp đại tướng, tăng từ 24,33 triệu đồng tăng lên 26,31 triệu đồng, thực tăng 1,98 triệu đồng/tháng. Đây là cấp bậc có hệ số lương cao nhất (10,4), nên phần tăng thêm là lớn nhất.

Nhóm sĩ quan cấp tá, có mức tăng dao động từ 1,14 -1,52 triệu đồng/tháng tùy theo quân hàm. Trong đó, mức lương đại tá từ 18,72 triệu đồng tăng lên 20,24 triệu đồng, thực tăng 1,52 triệu đồng/tháng.

Lương thiếu tá từ 14,04 triệu đồng tăng lên 15,18 triệu đồng, thực tăng 1,14 triệu đồng/tháng.

Cấp hạ sĩ lương vượt mốc 8 triệu đồng/tháng

Nhóm hạ sĩ quan, cấp hạ sĩ có mức tăng dao động từ 610.000 - 720.000 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý trong đó, cấp hạ sĩ (hệ số lương thấp nhất trong bảng là 3,2) lương đã chính thức vượt mốc lương 8 triệu đồng/tháng. Cấp thượng sĩ có mức lương tiệm cận ngưỡng 10 triệu đồng/tháng (9,61 triệu đồng).

Tương tự, đối với quân nhân chuyên nghiệp, bảng lương tính theo cấp bậc, mức lương nhận thêm ít nhất là 560.500 đồng và nhiều nhất là 1,46 triệu đồng/tháng so với trước tháng 7.2026.

Trong đó, lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp ở mức từ 7,46 triệu đồng/tháng - 13,78 triệu đồng/tháng; lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp từ 8,09 triệu đồng/tháng - 15,68 triệu đồng/tháng.

Lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp từ 9,23 triệu đồng/tháng - 19,48 triệu đồng/tháng.

Mức tăng trên chỉ là phần tăng của lương cấp bậc. Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, các khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ % lương (như phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù) cũng sẽ tự động tăng theo. Do đó, thu nhập thực nhận của quân nhân sẽ cao hơn mức tăng nêu trên sau khi cộng gộp các khoản phụ cấp liên quan từ ngày 1.7.

Lần điều chỉnh lương cơ sở gần nhất từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng là vào tháng 7.2024. Ở lần điều chỉnh này, theo đánh giá của Bộ Nội vụ, được tính toán bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Theo đó, thu nhập của quân nhân sẽ được cải thiện nhất định.