Chi tiết nhỏ khiến iPhone 17 bản 256 GB kém hấp dẫn

Theo Macobserver, tất cả các mẫu 256 GB của iPhone 17, bao gồm 17, 17 Pro và 17 Pro Max, đều được trang bị bộ nhớ flash chậm hơn đáng kể so với các phiên bản dung lượng cao hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Người dùng có lý do để tránh mua phiên bản 256 GB của iPhone 17 ẢNH: REUTERS

Các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy sự khác biệt rõ rệt về tốc độ lưu trữ giữa các phiên bản. Cụ thể, phiên bản 256 GB của dòng iPhone 17 chỉ đạt từ 90.000 đến 100.000 điểm AnTuTu, trong khi các phiên bản 512 GB và 1 TB đạt khoảng 150.000 điểm. Mặc dù phiên bản iPhone 17 Pro Max 2 TB chưa được đánh giá, nhưng sản phẩm này dự kiến cũng sẽ sử dụng bộ nhớ tốc độ cao.

Điều đáng chú ý là tất cả các mẫu iPhone Air, bất kể dung lượng lưu trữ, đều sử dụng bộ nhớ flash tốc độ cao. Đây là một động thái hiếm hoi của Apple, cho thấy iPhone Air được kỳ vọng sẽ trở thành một thiết bị cân bằng hơn.

Apple thay đổi hướng đi với iPhone 17

YouTuber đánh giá công nghệ DirectorFeng đã chỉ ra rằng Apple không còn coi trọng việc nâng cấp dung lượng lưu trữ như trước. Trước đây, việc chuyển từ phiên bản dung lượng thấp hơn sang cao hơn thường khôi phục hoàn toàn hiệu suất đọc và ghi. Tuy nhiên, điều này không còn đúng với iPhone 17. Nếu người dùng mua phiên bản 256 GB và sau đó nâng cấp lên 512 GB hoặc 1 TB, tốc độ đọc và ghi vẫn sẽ chậm hơn.

Mặc dù những con số này có thể không gây ấn tượng mạnh trong lý thuyết, nhưng trong thực tế, người dùng có thể không nhận thấy nhiều sự khác biệt trong các tác vụ hằng ngày. Các ứng dụng vẫn khởi chạy nhanh, ảnh được lưu ngay lập tức và các tác vụ thông thường vẫn diễn ra mượt mà. Tuy nhiên, sự khác biệt sẽ rõ rệt hơn trong các tình huống yêu cầu hiệu suất cao liên tục, như sản xuất video hay xử lý tệp lớn.

Dẫu vậy, quyết định sử dụng bộ nhớ flash chậm hơn trên các mẫu 256 GB đặt ra câu hỏi về hiệu năng mà người mua nhận được so với số tiền bỏ ra. Apple đã tạo ra một khoảng cách rõ rệt giữa các mẫu cơ bản và cao cấp, mặc dù sự chậm lại này có thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hằng ngày.

Nếu quan tâm đến tốc độ truyền tải, quy trình làm việc chuyên nghiệp hoặc khả năng thích ứng với tương lai, người dùng nên cân nhắc tránh các phiên bản 256 GB và bắt đầu với 512 GB trở lên. Nếu muốn hiệu suất ổn định trên mọi dung lượng, iPhone Air có thể là lựa chọn đáng cân nhắc hơn trong năm nay.