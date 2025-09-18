Chi trả chế độ 178 cho cán bộ công đoàn chuyên trách trước 1.11

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/2025 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó, có quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tuổi đời còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu

Theo đó, cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn) trước thời điểm ngày 15.1.2019 nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì được hưởng chính sách, chế độ như sau:

Đối với trường hợp có tuổi đời dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu thì hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:

Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp đủ điều kiện để hưởng lương hưu quy định tại khoản 1 điều 64 luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với trường hợp có tuổi đời còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:

Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp đủ điều kiện để hưởng lương hưu quy định tại khoản 1 điều 64 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP;

Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi thì được chính sách thôi việc

Đối với trường hợp có tuổi đời còn trên 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:

Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Trường hợp đủ điều kiện để hưởng lương hưu quy định tại khoản 1 điều 64 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trong trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi thì được chính sách thôi việc như sau:

Được hưởng trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chính sách, chế độ như đã nêu ở trên.

Được hưởng ngay lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác tính từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến thời điểm nghỉ việc; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Tiền trợ cấp lấy từ tài chính công đoàn

Nghị quyết cũng nêu rõ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có trách nhiệm trong việc hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách.

Nguồn tài chính công đoàn bảo đảm đủ toàn bộ khoản kinh phí tương đương với số tiền đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm hưu trí và tử tuất cho thời gian người lao động được nghỉ hưu trước tuổi trong thời gian từ đủ 5 năm đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Cạnh đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp lập danh sách đối tượng tự nguyện có đơn xin nghỉ việc, lập dự toán kinh phí thực hiện và ban hành quyết định nghỉ việc hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý đối với cán bộ công đoàn chuyên trách quy định tại nghị quyết này; thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách muộn nhất là ngày 1.11.2025