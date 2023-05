Chỉ với 8 triệu đồng, bạn có thể đi du lịch được ở đâu trong mùa hè?

Theo khảo sát về xu hướng du lịch của Agoda, đối với đại đa số du khách châu Á, Úc và Mỹ, ngân sách cho việc đi lại và lưu trú của mỗi người khoảng từ 5 - 11 triệu đồng. Dịp này, Agoda đã gợi ý hai tuyến du lịch tiết kiệm trong tháng 6 chỉ với số tiền 8 triệu đồng. Đó là hành trình 5 ngày khám phá Việt Nam hoặc 3 ngày du lịch nước ngoài.

Lịch trình nội địa: Huế/Hội An/Đà Nẵng (15,16 triệu đồng cho 2 người)

Du khách có thể tìm thấy chuyến bay từ TP.HCM đến Huế với giá tầm 1,2 triệu đồng/người với thời gian đáp vừa vặn để check-in tại khách sạn Rosaleen Boutique. Với 1,66 triệu đồng cho 2 đêm phòng đôi, khách chỉ cần chi tổng cộng 4,1 triệu đồng cho toàn bộ vé máy bay lẫn khách sạn, lại còn có thời gian để thong thả thưởng thức bữa tối.

Du khách tham quan cố đô Huế D.L.H

Đến Huế, khách sẽ ghé thăm Đại nội và các khu lăng tẩm uy nghiêm được xây dựng trên những ngọn đồi cao ở cố đô Huế. Du khách cũng có thể tìm thấy thông tin các tour ẩm thực đường phố về đêm tại Huế bằng xe tay ga, tham quan cố đô, khám phá đặc sản miền Trung chỉ với giá hơn 1 triệu đồng/người. Tour này có hướng dẫn viên đưa đi tham quan chợ địa phương, thưởng thức đồ nướng, các món bún, ăn vặt...

Sáng hôm sau, bạn bắt một chuyến xe buýt đến Hội An Beach Resort và chiêm ngưỡng phong cảnh núi non hùng vĩ quanh đèo Hải Vân trên đường đi. Áp dụng mã giảm giá và hoàn tiền (cashback) theo chính sách của Agoda, giá phòng khu nghỉ dưỡng chỉ còn khoảng 1 triệu đồng/đêm.

Đến Hội An, có nhiều lựa chọn thưởng thức ẩm thực địa phương như món cao lầu hay bánh mì Hội An. Đi dạo phố xá, nhìn ngắm những cửa hàng cổ kính và rực rỡ ánh đèn, khu chợ truyền thống và khu vực bờ sông hay sáng hôm sau tắm mình trong những tia nắng sớm với cảnh sắc bình minh ven biển tuyệt đẹp. Đừng quên để dành bụng cho một đêm ăn uống thỏa thích với các hoạt động tại Da Nang By Night: ăn tối, chợ đêm, và du ngoạn trên du thuyền tại trung tâm Đà Nẵng với hơn 1,6 triệu đồng cho 2 người.

Vào sáng cuối cùng, bạn có thể tham quan Ngũ Hành Sơn trên đường đến sân bay. Hãy leo bộ nếu cảm thấy sung sức, hoặc chỉ cần ngắm cảnh đẹp nếu thấy khó leo. Sau đó, lên chuyến bay trở về TP.HCM với giá vé chỉ hơn 2,6 triệu đồng cho 2 người.

Các khoản ngân sách cần thiết:

Vé máy bay: TP.HCM - Huế (1 chiều, 2 người) 2.420.290 2 đêm nghỉ tại Rosaleen Boutique Huế 1.665.000 Tour ẩm thực phố Huế về đêm (2 người) 2.102.652 Tham quan TP.Huế, Đại nội và lăng tẩm (2 người) 1.228.115 3 đêm nghỉ tại Hoi An Beach Resort 3.440.103 Tour đêm Đà Nẵng (2 người) 1.665.603 Vé máy bay: Đà Nẵng - TP.HCM (1 chiều, 2 người) 2.638.509 Tổng cộng: 15.160.272

Với các khoản phụ cho xe buýt giữa các thành phố, massage, và đồ ăn nhẹ trên đường đi, ngân sách vẫn có thể giữ dưới 16 triệu đồng cho hai người.

Lịch trình quốc tế: Phuket, Thái Lan (15 triệu đồng cho 2 người)

Vậy, chuyến đi quốc tế thì sao? Agoda đề xuất đến Phuket (Thái Lan). Kết hợp đủ ba điều kiện nắng, biển và miễn thị thực thì đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Các chuyến bay thẳng từ TP.HCM đến Phuket có mức giá khứ hồi siêu tiết kiệm: chỉ 3,8 triệu đồng/người.

Sau khi đáp xuống sân bay, hãy di chuyển thẳng đến khu nghỉ dưỡng Baan Karon Buri dọc bãi biển Karon, nơi bạn có thể áp dụng ưu đãi quốc tế (International Deals) và hoàn tiền (Cashback) trên Agoda để hưởng mức giá dưới 2 triệu đồng cho 3 đêm.

Khách du lịch tại Phuket (Thái Lan) REUTERS

Cũng như hầu hết các điểm du lịch phổ biến khác ở Thái Lan, du khách sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về ẩm thực. Tại Phuket, khách có thể tham quan quần đảo Phi Phi, ghé các địa danh vịnh Maya, bãi biển Monkey Beach, hang Viking, vịnh biển cũng như dừng tại một vùng biển để bạn trải nghiệm bơi lặn với ống thở. Dùng bữa trưa với những món ngon đã đưa tên tuổi của xứ sở những nụ cười trở thành một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới.

Để ăn tối và ngắm hoàng hôn rực rỡ trên bãi biển nhộn nhịp, bạn có thể nhờ bác tài cho xuống gần Patong. Nếu muốn đêm cuối tại Phuket kết thúc trọn vẹn, bạn hãy thử khám phá những hoạt động về đêm tại đây....



Tổng kết chi phí cho chuyến đi như sau:



Giá vé máy bay khứ hồi: TP.HCM - Phuket (2 người) 7.648.891 3 đêm nghỉ tại Baan Karon Buri Resort 1.908.230 Giá vé cho Phi Phi Island tour (2 người) 3.559.258 Giá vé cho khóa học lướt sóng (2 người) 1.959.282 Tổng cộng: 15.075.661

Thậm chí theo Agoda, khách vẫn còn dư một khoản đủ cho một buổi massage (khoảng 200.000 đồng) và thưởng thức nhiều món ăn đường phố Thái Lan.