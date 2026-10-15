Chìa khóa mở 'kho vốn' giúp thanh niên khởi nghiệp

Chia sẻ tại chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn thông tin về những giải pháp Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang làm để tháo gỡ điểm nghẽn vay vốn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp.

Đại diện thanh niên khởi nghiệp, bạn Nguyễn Thùy Chi nêu câu hỏi tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Từ góc nhìn thực tế đang khởi nghiệp với mô hình doanh nghiệp xã hội, bạn Nguyễn Thùy Chi, Phó giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh phản ánh, muốn tiếp cận được vốn thì doanh nghiệp phải có sản phẩm tốt, có thị trường nhưng nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên còn khó tiếp cận các nguồn vốn. Nguyễn Thùy Chi nêu câu hỏi, Bộ Tài chính sẽ có giải pháp nào để khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên?

Bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện khởi nghiệp của Nguyễn Thùy Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định vấn đề Chi nêu ra là sự quan tâm chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là thanh niên.

Đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng và trách nhiệm với cộng đồng của thanh niên, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, để khát vọng đó thành hiện thực thì phải có môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả. Triển khai Nghị quyết 68 về hỗ trợ cho phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội một số chính sách về tài chính, về thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng có nhiều chính sách tín dụng ưu đãi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có các doanh nghiệp của thanh niên. Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận thực tế vẫn còn khó khăn. Theo thống kê, có tới 98% doanh nghiệp là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nhưng chỉ có 19 - 20% doanh nghiệp tiếp cận được nguồn lực tín dụng ưu đãi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chia sẻ tại cuộc đối thoại ẢNH: TUẤN MINH

Cho thanh niên khởi nghiệp vay vốn theo dòng tiền, hiệu quả kinh doanh

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, để tháo gỡ các điểm nghẽn và đa dạng hóa nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thanh niên khởi nghiệp, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (dự kiến trình Quốc hội trong tháng 10) với các giải pháp đột phá.

Cụ thể, dự thảo luật sẽ tập trung đa dạng hóa và linh hoạt hóa nguồn vốn, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp mà căn cứ vào dòng tiền và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, dự thảo luật cũng định hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin gắn với thế mạnh của giới trẻ, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa sổ sách tài chính và tăng cường kết nối với các quỹ đầu tư, tập đoàn lớn.

Đáng chú ý, dự thảo luật đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí logistics và áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản theo doanh thu đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỉ đồng.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, chính sách này dự kiến bao phủ đến 99,9% hộ kinh doanh và 81% doanh nghiệp, giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ, tăng tính minh bạch và tạo điều kiện tối đa cho thế hệ doanh nhân trẻ bứt phá.

"Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu cho các cấp nhằm đẩy mạnh hoàn thiện về thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp.

Chúng tôi mong muốn các bạn thanh niên không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn có khát vọng xây dựng những doanh nghiệp lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và vươn ra trên tầm khu vực và thế giới", Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn khẳng định.