'Chia phe' tranh luận về việc giữ hay bỏ xét tuyển bằng học bạ

Như Thanh Niên đã thông tin, tại Hội nghị Giáo dục đại học 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết năm 2025 tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng (NV) xét tuyển vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường ĐH, CĐ trong cả nước. Ông Thảo cũng nêu một số vấn đề cần lấy ý kiến thảo luận, xin ý kiến. Cụ thể, năm nay có 17 phương thức xét tuyển nhưng phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm tới 42% TS trúng tuyển. Trong khi đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm trên 39% TS trúng tuyển. Vậy có nên duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ đợt 1 hay không ?

Các quy định về tuyển sinh tác động lớn đến học sinh THPT ẢNH: NHẬT THỊNH

Vấn đề thứ hai là số lượng NV đăng ký quá lớn: 7,6 triệu NV, trung bình mỗi em gần 9 NV; trong khi trung bình các năm trước cao nhất là 5. Gần 31% TS đăng ký từ 5 - 10 NV; từ trên 10 NV đến dưới 20 NV có gần 30% TS; trên 20 NV có 6,7% TS. Vấn đề điểm thưởng cũng cần phải xem xét lại.

Tại hội nghị, phiếu khảo sát về tuyển sinh ĐH từ năm 2026 được gửi tới đại biểu đại diện hơn 200 trường.

"Xét tuyển bằng học bạ không công bằng"

Nhiều bạn đọc (BĐ) đề nghị nên bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ, vì cho rằng phương thức này không công bằng. BĐ Duy Nam Bùi lý lẽ: "Trong một trường còn có giáo viên đánh giá khó, giáo viên đánh giá dễ, nói gì đến các trường khác nhau, các tỉnh khác nhau. Nên lúc xét sẽ không công bằng với các TS. Điều này còn tạo ra biến tướng của việc "chạy" học bạ đẹp, "chạy" giáo viên, "chạy" trường… Nhưng theo chương trình 2018 là đánh giá học sinh (HS) phải quan tâm đến quá trình, do đó có thể cân nhắc thêm phương án xem nó là chỉ tiêu phụ khi các TS cùng điểm thi (đã tính luôn cả điểm ưu tiên)".

Cùng quan điểm, BĐ Vu Huong nói thêm: "Bỏ xét học bạ sẽ tạo ra sự cạnh tranh khách quan cho các TS; tạo động lực học tập nghiêm túc, thu hút được các TS có năng lực học tập thực sự". BĐ An Vo Thanh đề nghị: "Nên bỏ xét học bạ, tổ chức kỳ thi chung cho cả nước, rồi mang điểm đó đi nộp xét tuyển vào các trường. Đó là công bằng nhất. Học thật học giả hay bệnh thành tích sẽ lòi ra hết".

"Học bạ phản ánh sống động quá trình học tập của HS"

Không tán đồng quan điểm nêu trên, BĐ Luu Ngoc Tuan cho rằng: "Nhiều HS mong muốn có tương lai tươi sáng, tốt đẹp, nên các em rất tự giác, chuyên cần, chăm chỉ, tích cực học tập, rèn luyện… 12 năm liên tục là HS giỏi hoặc xuất sắc, điều này thể hiện ở học bạ. Nhìn vào học bạ, phần nào đánh giá được năng lực và nhân cách của HS đó. Nếu bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ, những HS này sẽ bị thiệt thòi, việc này sẽ làm suy giảm động cơ phấn đấu của các em".

Cùng ý kiến, BĐ Linh Thảo đề nghị: "Học bạ, có thể nói là "tiểu sử" hay "bản lưu trữ" sống động, duy nhất của cả quá trình học tập của mỗi HS từ khi bước chân đến trường cho tới khi tốt nghiệp THPT. Nó cho thấy năng lực học tập, kết quả tu dưỡng, rèn luyện của mỗi HS... Thiết nghĩ, Bộ GD-ĐT cần siết chặt công tác quản lý và chất lượng giáo dục của các nhà trường để tạo niềm tin cho xã hội và nhất là phụ huynh, HS theo hướng "học thật, thi thật, dạy thật và chất lượng thật" để mỗi trang học bạ của HS thực sự là chỗ dựa tin cậy, có đủ cơ sở khoa học, hệ thống (cả quá trình)... để các trường ĐH dựa vào khi tuyển sinh".

Nên để trường quyết định phương thức tuyển sinh

BĐ Nam Anh Pham Hoang đề nghị: "Theo tôi, Bộ GD-ĐT chỉ nên quy định các phương thức có thể sử dụng để tuyển sinh vào ĐH, còn việc chọn phương thức nào thì hãy để các trường tự quyết định".

Đồng ý kiến, BĐ The Minh nói thêm: "Các trường có các yêu cầu về tuyển sinh khác nhau, do vậy theo tôi, nên để các trường tính toán phương thức phù hợp nhất với trường mình. Có thể là một phương thức hoặc kết hợp giữa nhiều phương thức như: học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, bài thi đánh giá năng lực… Có thể điểm thi là chính, nhưng xem học bạ là một "kênh" tham khảo quan trọng, trước khi quyết định gọi TS nhập học".

"Nên có một quy định thật chuẩn để tuyển sinh ĐH và quy định này phải kéo dài nhiều năm để HS, nhà trường, giáo viên và phụ huynh có hướng phấn đấu. Không nên tuyển sinh nay thế này, mai thế khác, sẽ gây ra những bức xúc", BĐ 36633 ý kiến.