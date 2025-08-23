Chia sẻ của NSND Thanh Thúy khi được vinh danh nhân ngày truyền thống ngành văn hóa

Sáng 23.8, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025), đồng thời vinh danh những cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Hạnh phúc và xúc động sau khi được vinh danh vì những đóng góp hiệu quả trên lĩnh vực quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật, NSND Thanh Thúy đã có những chia sẻ với Thanh Niên.

Đồng hành cùng sự phát triển của văn học nghệ thuật TP.HCM

"Tôi rất hạnh phúc khi Bộ VH-TT-DL đánh giá cao những đóng góp của ngành văn hóa TP.HCM thời gian qua và của cá nhân tôi. Đây là niềm khích lệ rất lớn và kịp thời, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa sau khi sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức bộ máy của địa phương", NSND Thanh Thúy nói.

NSND Thanh Thúy và các nghệ sĩ nhận bằng vinh danh của Tổng Bí thư Tô Lâm Ảnh: Vũ Toàn

Theo NSND Thanh Thúy, với vai trò siêu đô thị và trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, TP.HCM luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp lực lượng văn nghệ sĩ, tiên phong, không ngừng đổi mới, sáng tạo; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để góp phần xây dựng nền văn hóa thành phố nói riêng và cả nước nói chung phát triển ngày càng bền vững.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cùng sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cơ quan thuộc bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ban ngành, hoạt động văn hóa nghệ thuật (VHNT) của TP.HCM đã có nhiều dấu ấn rõ nét, đặc sắc, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa tích cực trong và ngoài nước.

"Dù hoạt động VHNT vẫn còn một số khó khăn, nhưng với những định hướng mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước sẽ góp phần tạo động lực, niềm tin, thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về tầm nhìn, tư duy và hành động của đội ngũ hoạt động trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch. TP.HCM sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh về VHNT, tiếp tục hình thành những sản phẩm, công trình VHNT xứng tầm để trở thành điểm đến năng động, hấp dẫn của khu vực Đông Nam Á", NSND Thanh Thúy bày tỏ.

Ca sĩ, diễn viên tạo nhiều dấu ấn với công chúng

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy (ca sĩ, diễn viên, đạo diễn Thanh Thúy), một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của dòng nhạc truyền thống cách mạng, dân ca; nhiều tác phẩm âm nhạc do chị thể hiện đã tạo những ấn tượng sâu sắc và được rất nhiều khán giả yêu thích như: Viếng lăng Bác, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Gần lắm Trường Sa, Xuân chiến khu, Anh Ba Hưng, Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn, Qua sông…

NSND Thanh Thúy là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của dòng nhạc truyền thống cách mạng, dân ca ẢNH: NVCC

Đặc biệt, ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu của tác giả Nguyễn Đức Toàn đã đưa diễn viên Thanh Thúy đến với điện ảnh qua vai diễn đầu tiên là nhân vật anh hùng Võ Thị Sáu trong phim Người con gái đất đỏ của đạo diễn Lê Dân. Vai diễn Võ Thị Sáu đã giúp Thanh Thúy ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng cả nước.

Sau vai diễn này, Thanh Thúy liên tục được mời tham gia hàng chục bộ phim, giúp chị khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý như Lệ Mai (cô gái người Việt gốc Hoa) của phim truyền hình Đất khách; Ngọc Lan, Ngọc Hoa trong phim truyền hình Mắt bướm của đạo diễn Phạm Ngọc Châu…

Quá trình hoạt động nghệ thuật của Thanh Thúy được tiếp tục khẳng định ở vai trò đạo diễn sân khấu. Chị nỗ lực học tập, rèn luyện tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và đã tốt nghiệp đạo diễn loại giỏi với vở cải lương Huyền thoại tình yêu của tác giả Hùng Tấn.

Chị đảm nhận vai trò đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn của Quân khu 7. Tại cuộc thi Nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 - năm 2015, do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Đoàn văn công Quân khu 7 dự thi với chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, hoành tráng Khúc tráng ca Miền Đông và đạt huy chương vàng. Đạo diễn Thanh Thúy với vai trò chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn chương trình đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc mạnh mẽ với người xem bằng thủ pháp dàn dựng mới lạ, độc đáo.

Giữ vững phẩm chất người chiến sĩ quân đội nhân dân

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy từng giữ chức vụ lãnh đạo Đoàn văn công Quân khu 7 với quân hàm trung tá; đồng thời là đại biểu HĐND TP.HCM khóa 8 và khóa 9. Ở vị trí đại biểu HĐND, chị đã có nhiều đóng góp thiết thực cho thanh niên, văn nghệ sĩ cũng như sự phát triển đa dạng về văn hóa của thành phố mang tên Bác. Cuối năm 2017, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

NSND Thanh Thúy trưởng thành từ môi trường quân đội. Chị chia sẻ rằng, Đoàn văn công Quân khu 7 là nơi rèn luyện cho chị bản lĩnh của người lính, người nghệ sĩ ẢNH: NVCC

Tham gia công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn VHNT, tuy bận bịu và khó thu xếp thời gian tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thường xuyên, nhưng trong tâm khảm, NSND Thanh Thúy cho biết chị vẫn luôn khắc sâu kỷ niệm về những buổi trình diễn nơi cột mốc biên cương, hải đảo xa xôi. Đó là những buổi diễn mà người hát không có tiếng đàn và khán giả chỉ là vài chiến sĩ đang ôm chặt tay súng nơi vọng gác. Những lúc ấy, lòng chị trào dâng cảm xúc yêu quê hương và nguyện luôn nỗ lực để rèn luyện và sống xứng đáng, góp sức mình cho đất nước ngày càng phát triển trên từng cương vị công tác.

"Tôi là quân nhân trưởng thành từ môi trường quân đội. Đoàn văn công Quân khu 7 là nơi rèn luyện tôi bản lĩnh của người lính, người nghệ sĩ. Tôi luôn yêu quý dòng nhạc cách mạng, dân ca truyền thống. Mỗi lần biểu diễn phục vụ bộ đội, tôi thấy bên mình là những đồng đội thân thương, từng một thời gắn bó", NSND Thanh Thúy bộc bạch.