'Chia sẻ cùng thầy cô' đến với ngôi trường có 70% học sinh dân tộc Khmer

Ngày 27.10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 với ngày hội "Lớp học reo vui" tại Trường THCS Tân Thạnh (điểm chính, ở ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh, TP.Cần Thơ).

Cô Lý Vũ Phương Khanh, giáo viên Trường THCS Tân Thạnh, là nhà giáo duy nhất của Cần Thơ được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 ẢNH: THANH DUY

Ban tổ chức đã cùng nhà trường triển khai nhiều hoạt động làm mới không gian học tập, tổ chức trò chơi phù hợp với học sinh như "đuổi màu bắt ý", "rung chuông vàng", "vượt rào tri thức". Các trạm trải nghiệm kết hợp vận động, tương tác và kiến thức, tạo cơ hội để các em giao lưu, khám phá và học hỏi trong không khí vui tươi.

Bên cạnh đó, một số khu vực lớp học đã được trang trí bằng sắc màu từ các nhãn hàng Colokit và Thiên Long. Thầy cô được trao hộp công cụ "Lớp học reo vui", gồm bảng viết, thước kẻ, dụng cụ mỹ thuật và bút ký cao cấp hỗ trợ trong công việc giảng dạy. Các học sinh có thể gửi thiệp và lời chúc đến thầy cô tại "Góc tri ân".

Đặc biệt, tại chương trình, Ban Tổ chức đã chúc mừng, tặng quà đến cô Lý Vũ Phương Khanh (giáo viên Trường THCS Tân Thạnh), là 1 trong 34 giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Trường THCS Tân Thạnh (điểm chính) có 615 học sinh, trong đó chiếm tỷ lệ hơn 70% là đồng bào dân tộc Khmer ẢNH: THANH DUY

Chia sẻ tại ngày hội, anh Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Giống, cho biết trải qua 12 năm triển khai, "Chia sẻ cùng thầy cô" đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh những thầy cô giáo tiêu biểu, giàu nghị lực, tận tâm và tận tụy với nghề.

Năm 2026, chương trình tiếp tục ghi nhận những đóng góp của các thầy cô đang công tác tại địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt ở vùng biên giới, hải đảo và những khu vực có điều kiện giáo dục còn hạn chế. Đặc biệt, điểm mới là Ban Tổ chức lần đầu triển khai School Tour "Lớp học reo vui" với quy mô 12 trường tại 12 tỉnh thành trên cả nước.

Cũng theo anh Hoàng Tuấn Việt, trong số 34 giáo viên cả nước được tuyên dương, khu vực miền Nam có 7 thầy cô đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Mỗi thầy cô là một câu chuyện về sự nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để bền bỉ bám trường, bám lớp, mang tri thức và tình yêu thương đến với học sinh.

Nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm thu hút học sinh tham gia tại ngày hội ẢNH: THANH DUY

Bà Dương Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạnh, cho biết trường (điểm chính) hiện có 615 học sinh, trong đó chiếm hơn 70% là đồng dân tộc Khmer. Đối với các giáo viên, trường học không chỉ là nơi học sinh tiếp nhận kiến thức mà còn phải là nơi các em cảm thấy được yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và khích lệ để phát triển toàn diện.

Trên tinh thần đó, mọi người rất tự hào khi nhà trường có 1 giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" và đặc biệt xúc động trước những giá trị nhân văn mà ngày hội "Lớp học reo vui" mang lại. Sự kiện là cơ hội quý báu để mỗi cán bộ, giáo viên nhìn lại sứ mệnh của mình với nghề giáo.

Tại khu vực miền Nam, sau TP.Cần Thơ, ngày mai 28.7, ban tổ chức sẽ tiếp tục đến chúc mừng thầy Đặng Phú Vinh, Trường THPT Nguyễn Trung Trực (An Giang), cũng là gương giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm nay.