Triển khai 'Lớp học reo vui' tại 12 tỉnh, thành phố

Ngày 29.9, đoàn hành trình Chia sẻ cùng thầy cô 2026 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức, đã đến thăm, tặng quà cho các em học sinh và các thầy cô giáo Trường tiểu học và THCS Nghĩa Tá (xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên).

Tại đây, ban tổ chức đã triển khai chương trình School Tour 2026 với chủ đề "Lớp học reo vui". Đoàn hành trình cùng nhà trường làm mới không gian học tập, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm cho học sinh và chăm sóc tinh thần dành cho thầy cô.

Học sinh trải nghiệm chương trình Lớp học reo vui ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ban tổ chức, đại sứ và đội ngũ tình nguyện viên đã trực tiếp phối hợp với nhà trường trang trí, làm mới những khu vực lớp học đã cũ bằng sắc màu.

Bên cạnh việc làm mới lớp học, đoàn hành trình đã tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi với trạm trải nghiệm được thiết kế phù hợp với từng cấp học như: "Trúc xanh", "Đuổi màu bắt ý", "Rung chuông vàng", "Vượt rào tri thức".

Hoạt động của chương trình mang đến niềm vui cho các học sinh ẢNH: ĐĂNG HẢI

Dịp này, ban tổ chức đã trao 45 suất quà và khóa học online tiếng Anh cho các thầy, cô giáo; trao 20 suất quà cho 20 học sinh vượt khó học giỏi.

Ý nghĩa vô cùng đặc biệt

Theo T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10.2026, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2026 tiếp tục hành trình đến các địa bàn còn nhiều khó khăn với hoạt động thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô giáo đang công tác tại địa phương.

Năm nay, chương trình triển khai School Tour 2026 tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành trải dài qua 3 miền Bắc - Trung - Nam, với chủ đề "Lớp học reo vui". Hành trình đi qua Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ và An Giang.

Chương trình "Lớp học reo vui" sẽ được tổ chức ở 12 tỉnh, thành phố ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đây là dịp để T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng Tập đoàn Thiên Long tiếp tục đưa tinh thần của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đến gần hơn với những thầy, cô giáo đang trực tiếp đứng lớp.

Thầy cô tại các điểm trường hành trình đi qua sẽ được trao hộp công cụ "Lớp học reo vui", gồm bảng viết, thước kẻ Strive, dụng cụ mỹ thuật Colokit và bút ký cao cấp Bizner, phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy.

Ban tổ chức trao quà cho Trường tiểu học và THCS Nghĩa Tá ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại khu vực trường học, "Góc tri ân" được bố trí để học sinh gửi thiệp và lời chúc đến thầy cô. Không gian này có thể tiếp tục được sử dụng để tạo ra môi trường giáo dục mới cho học sinh, khi đoàn hành trình rời điểm trường.

Chia sẻ tại chương trình, cô Vương Thị Đậm, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Nghĩa Tá, cho biết: "Sự hiện diện của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 hôm nay, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tập thể nhà trường. Không chỉ là chương trình giao lưu, tặng những món quà thiết thực mà còn là sự động viên, chia sẻ, ghi nhận đối với những nỗ lực thầm lặng của các thầy cô giáo và các em học sinh".