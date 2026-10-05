Hôm nay 5.10 là ngày đặc biệt dành cho các thầy cô giáo, bạn có biết?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, là ngày Nhà giáo thế giới (World Teachers' Day). Hôm nay cũng đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 278. Theo lịch âm hôm nay 5.10 nhằm ngày 25 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Ngày 5.10 hằng năm ngày Nhà giáo thế giới (World Teachers' Day) ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 12 người Việt vẫn đang trong thời đoạn của tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Ngày 5.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, 5.10 là ngày Nhà giáo thế giới (World Teachers’ Day). Theo Timeanddate.com, đây là ngày quốc tế nổi bật nhất vào 5.10, được UNESCO tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh giáo viên trên toàn thế giới và nâng cao nhận thức về vai trò, quyền lợi, điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo.

Trong khi đó, vào tháng sau, 20.11 sẽ là ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là ngày đặc biệt để tôn vinh những thầy cô giáo và những người đang công tác trong ngành giáo dục tại Việt Nam.

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" - chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 5.10 hằng năm là ngày Truyền thống bộ đội Tăng thiết giáp.

Ngày 5.10.1959, Trung đoàn Xe tăng 202, đơn vị xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, mở đầu quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng Tăng thiết giáp.

Từ dấu mốc này, ngày 5.10 hằng năm trở thành ngày Truyền thống bộ đội Tăng thiết giáp. Lực lượng ban đầu gồm 202 cán bộ, chiến sĩ, được trang bị 33 xe tăng T-34 và 16 pháo tự hành. Trong các cuộc kháng chiến, bộ đội Tăng thiết giáp tham gia nhiều chiến dịch lớn. Từ chiến thắng trận đầu Tà Mây - Làng Vây năm 1968 đến chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, lực lượng đã khẳng định vai trò đột kích quan trọng của lục quân, xây dựng nên truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng".