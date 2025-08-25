Chia tay khán giả 'Bố ơi mình đi đâu thế?' trong nước mắt

Chương trình truyền hình Bố ơi mình đi đâu thế? năm 2025 lên sóng VTV3 đã đến tập cuối cùng. Như bản tổng kết đầy ấm áp, qua hành trình, các ông bố đã học hỏi được nhiều điều từ con, còn các bé có thêm hành trang trưởng thành, biết tự lập, biết yêu thương, biết sẻ chia.

Nghệ sĩ Trung Ruồi (phải) rưng rưng tâm sự chuyện con gái mới 5 tuổi đã biết sống nghĩ cho người khác Ảnh: TV Hub

Là người sống nặng về cảm xúc, nghệ sĩ Trung Ruồi rưng rưng vì thấy con gái mới 5 tuổi đã biết sống nghĩ cho người khác.

Trải lòng với người xem truyền hình điều bất ngờ nhất nhận được từ con, Trung Ruồi xúc động kể: "Hôm trước, Dứa không biết bị trúng thực hay trúng gió, rất mệt. Con đã hai lần phải lặng lẽ trốn đi ngủ - một lần ở nhà ga và một lần ở quán ăn trưa trong khách sạn. Dứa không nói với ai là mình mệt, con chỉ tìm một cái ghế để nằm. Thực ra lúc đó con mệt lắm, nhưng con không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. Thậm chí, khi bố nhờ con quay phim cho bố, mặc dù rất mệt, con vẫn cố gắng cầm máy quay cho bố, quay xong rồi trả lại và bảo: ‘Bố ơi, con quay xong cho bố rồi’. Sau đó con mới đi tìm chỗ ngủ thiếp đi. Về sau con còn nôn nữa. Bố chợt nhận ra, mới chỉ 5 tuổi thôi mà con đã biết tự lập, biết nghĩ cho người khác như vậy rồi”.

Còn diễn viên Duy Hưng tiết lộ: "Ở nhà Bean rụt rè, nhút nhát lắm, sau chương trình lại dũng cảm tự lập bấy nhiêu. Mình không nghĩ là có những lúc con có thể đứng ra giúp bố, tự một mình đi tìm đường hay làm những việc mà trước giờ con chưa bao giờ trải qua. Bởi vì trước đó Bean chưa từng đi xa, chưa từng đi một mình như thế, biết rằng trong chương trình Bố ơi... có ê kíp bên cạnh, nhưng con làm được như vậy rất bất ngờ. Cảm ơn chương trình vì đã cho con nhiều bài học, nhiều va chạm, để bây giờ bố thấy con tình cảm, tự lập hơn và trưởng thành lên rất nhiều”.

Bố Hoàng Trung nhớ mãi khoảnh khắc con gái MinHee mang cơm ra cho bố đang cấy ngoài đồng

Ảnh: TV Hub

Bố Thái Hòa xúc động khi phải chia tay các cặp bố con cùng tham gia chương trình Ảnh: TV Hub

“Đi cùng con, mình khá bất ngờ. Ở nhà Minh Khôi hoạt ngôn, còn ở chương trình thì ban đầu lại ít nói. Nhưng sau quen rồi, con trở lại đúng với con người của mình. Điều mới mẻ nhất là bình thường ở nhà, Khôi ít khi hỏi về người khác. Có gì cần thì con sẽ hỏi trực tiếp. Thế nhưng ở chương trình, có những lúc con ngại, không nói ra với bạn mà tối về lại ra hỏi bố: 'Bố ơi, không biết em MinHee thế nào rồi nhỉ? Bố ơi, em Dứa có đỡ hơn chưa?'. Sáng nay vừa dậy, việc đầu tiên Khôi cũng nhắc bố sang hỏi thăm em Dứa. Mình thấy con học được cách yêu thương và biết chia sẻ hơn”, bố Thái Hòa cũng nhận xét về Minh Khôi.

Riêng bố Hoàng Trung, khi được hỏi về khoảnh khắc nào thương con gái MinHee nhất, anh nhớ lại trải nghiệm ở chặng Nghệ An: “Lúc đó bố phải đi cấy ngoài đồng, MinHee mang cơm ra. Hôm ấy phải lội xuống bùn. Con cũng vì thương và lo cho bố mà đã khóc rất nhiều. Nhìn con khóc, bố thương lắm, chỉ muốn ôm con, nhưng tay bố lúc ấy đang đầy bùn, không thể làm được gì cả. Đó là khoảnh khắc mà bố nhớ nhất”, anh cảm động.

Lời các con muốn nói qua Bố ơi mình đi đâu thế?

Trong phần gửi lời đến các bố, các con đã có nhiều chia sẻ hồn nhiên rất trẻ thơ. Bé Bean khiến cho nhiều khán giả vừa xúc động, vừa bật cười: “Trong tất cả các bạn, con thích bạn Dứa nhất vì bạn biết nhường đồ chơi. Con cũng thích bạn MinHee vì bạn chia sẻ đồ ăn, và con thích cả Minh Khôi nữa. Với bố, con chỉ muốn nói: Bố ơi, đừng đánh con nhé. Con muốn ăn pizza, khoai tây chiên, gà rán, hamburger cùng bố, ông bà và cả gia đình. Bố ơi, mình đi chơi nhé!”.

Bé Bean, con bố Duy Hưng có những lời chia sẻ hết sức dễ thương: "Với bố, con chỉ muốn nói: Bố ơi, đừng đánh con nhé" Ảnh: TV Hub

Những cái ôm tạm biệt nhau sau hành trình dài Bố ơi mình đi đâu thế? ắp đầy kỷ niệm Ảnh: TV Hub

Bé Audi - con gái Neko Lê - lại có những chín chắn đến bất ngờ: “Con chưa bao giờ đi chơi chỉ có hai ba con thôi, vì con sợ em buồn. Đây là lần đầu tiên con đi riêng với ba mà không có em. Con vẫn nhớ em, nhưng lần này chỉ có con với ba. Con chỉ quan tâm đến sức khỏe của ba và gia đình. Hồi nhỏ con được chăm sóc từ ăn, ngủ, học… nên bây giờ con biết ơn. Con chúc ba luôn mạnh khỏe, không bị mệt hay bệnh gì và dành nhiều thời gian chơi với con”.

Nghe con nói, Neko Lê xúc động: “Audi vốn tự lập, ngoan ngoãn, phát triển hơn nhiều bạn cùng lứa. Với tôi, không cần thay đổi gì cả vì con đã quá tốt rồi”.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, những cái ôm thật chặt và những lời nói yêu thương giản dị nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, tất cả đã làm nên một mùa Bố ơi mình đi đâu thế? thật sự khó quên trong tâm trí mọi người.