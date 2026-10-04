Chiếc BlackBerry huyền thoại bất ngờ trở lại với Android và RAM 12 GB

Zinwa Technologies (Trung Quốc) vừa công bố mở đặt trước cho P26, một phiên bản hiện đại hóa của mẫu smartphone BlackBerry Passport huyền thoại, vốn gây ấn tượng với kích thước gần như hình vuông và màn hình 4,5 inch độ phân giải 1.440 x 1.440 pixel khi ra mắt vào năm 2014. Thiết kế này mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho tài liệu, bảng tính và email, nhưng lại gây khó khăn khi sử dụng bằng một tay và không phù hợp cho việc xem video.

P26 giữ lại màn hình vuông 4,5 inch của BlackBerry Passport nguyên bản ẢNH: Zinwa

P26 giữ nguyên lớp vỏ và bàn phím vật lý của Passport, nhưng được trang bị bo mạch chủ mới và chạy hệ điều hành Android 14. Chiếc điện thoại này có giá 420 USD, bao gồm phí vận chuyển miễn phí, dự kiến sẽ được giao hàng vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, một lưu ý rằng P26 không phải là sự hồi sinh chính thức của BlackBerry, mà đây chỉ đơn giản là sản phẩm được làm mới từ các linh kiện đã qua sử dụng. Sản phẩm vẫn giữ màn hình vuông 4,5 inch và bàn phím QWERTY vật lý có khả năng nhận diện cử chỉ cảm ứng.

Phần cứng 'lột xác' so với BlackBerry Passport gốc

Bên trong, P26 được trang bị chip MediaTek Helio G99, 12 GB RAM LPDDR4X và 256 GB bộ nhớ trong định dạng UFS. Hệ điều hành Android 14 đi kèm với Google Mobile Services (GMS), hỗ trợ kết nối hai SIM 4G LTE và VoLTE. Viên pin mới 3.900 mAh thay thế viên pin gốc, trong khi cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh 33W.

Điện thoại từ Zinwa có camera 50 MP duy nhất ở mặt sau ẢNH: Zinwa

Ngoài ra, điện thoại cũng có camera sau 50 MP và camera selfie 8 MP, cùng jack cắm tai nghe 3,5 mm và đèn LED thông báo. Tuy nhiên, P26 không hỗ trợ NFC, 5G hoặc khe cắm thẻ nhớ microSD.

Trước đó, Zinwa đã thực hiện một dự án tương tự với BlackBerry Classic mang tên Q25, vốn giữ nguyên khung máy và bàn phím ban đầu, đồng thời nâng cấp bo mạch chủ và chuyển sang chạy Android. Các phản hồi từ người dùng Q25 cho thấy điện thoại có các điểm tích cực về bàn phím, thời lượng pin và chất lượng cuộc gọi, mặc dù vẫn có một số phàn nàn về độ nhạy của màn hình cảm ứng và tình trạng của lớp vỏ tái sử dụng.