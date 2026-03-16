Chiếc Rolls-Royce hơn 30 tỉ của Hyun Bin trở thành 'giàn phơi đồ' cho quý tử

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Hyun Bin từ lâu được xem là biểu tượng của thành công, tài năng và hình ảnh nam tính lịch lãm. Tuy nhiên, phía sau hào quang của một ngôi sao hạng A, câu chuyện đời thường giản dị về gia đình của nam diễn viên luôn là điều được người hâm mộ quan tâm.

Khoảnh khắc đời thường dễ thương của gia đình Hyun Bin

Câu chuyện bắt nguồn từ một chia sẻ của Hyun Bin trong quá khứ. Nhiều năm trước, khi được hỏi về mục tiêu trong cuộc sống, nam diễn viên từng trả lời rất thẳng thắn rằng anh muốn mua chiếc xe mơ ước của mình. Khi đó, điều này được xem như một cột mốc cá nhân, tượng trưng cho thành công và phần thưởng sau nhiều năm nỗ lực trong sự nghiệp.

Giấc mơ đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi Hyun Bin sở hữu chiếc Rolls-Royce Ghost - một trong những dòng xe sang nổi tiếng của hãng Rolls-Royce, hiện có giá khoảng từ 30-40 tỉ đồng. Tuy nhiên, ý nghĩa của biểu tượng thành công này dường như đã thay đổi theo cách rất đáng yêu sau khi nam diễn viên lập gia đình.

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce của Hyun Bin được bà xã Son Ye Jin dùng để phơi quần áo cho con trai gây thích thú Ảnh: Instagram yejinhand

Năm 2025, người hâm mộ phát hiện một bức ảnh được vợ anh, nữ diễn viên Son Ye Jin đăng tải trên Instagram. Trong bức ảnh, chiếc Rolls-Royce đắt giá không xuất hiện trong khung cảnh sang trọng hay được trưng bày như biểu tượng của sự giàu có. Thay vào đó, chiếc xe được tận dụng để phơi những bộ quần áo nhỏ của con trai họ.

Hình ảnh chiếc xe trị giá cả triệu USD bất ngờ trở thành "giàn phơi đồ" tạm thời khiến nhiều cư dân mạng vừa thích thú vừa cảm thấy ấm áp. Nhiều người nhanh chóng nhớ lại cuộc phỏng vấn trước đây của Hyun Bin và hài hước cho rằng giấc mơ năm nào của anh giờ đã "nâng cấp" theo cách rất đời thường, từ việc sở hữu siêu xe sang trọng đến việc sử dụng nó như một phần của cuộc sống gia đình.

Chiếc Rolls-Royce Ghost mà Hyun Bin sở hữu trị giá hơn 30 tỉ đồng Ảnh: kbizoom

Thay vì làm giảm giá trị của chiếc xe, khoảnh khắc này lại trở thành biểu tượng cho sự thay đổi trong ưu tiên của một người khi trở thành cha mẹ. Với nhiều người hâm mộ, bức ảnh phản ánh hành trình của Hyun Bin từ một ngôi sao theo đuổi thành công cá nhân trở thành người chồng, người cha tận tụy, đặt gia đình lên trên hết.