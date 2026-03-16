Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Chiếc Rolls-Royce hơn 30 tỉ của Hyun Bin trở thành 'giàn phơi đồ' cho quý tử

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/03/2026 18:56 GMT+7

Chiếc Rolls-Royce Ghost của Hyun Bin bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội sau khi bà xã Son Ye Jin chia sẻ bức ảnh cho thấy chiếc xe sang được dùng để phơi quần áo cho con trai, điều này vô tình tạo nên khoảnh khắc đời thường đầy thú vị về cuộc sống riêng tư của gia đình nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn, Kbizoom đưa tin ngày 15.3.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Hyun Bin từ lâu được xem là biểu tượng của thành công, tài năng và hình ảnh nam tính lịch lãm. Tuy nhiên, phía sau hào quang của một ngôi sao hạng A, câu chuyện đời thường giản dị về gia đình của nam diễn viên luôn là điều được người hâm mộ quan tâm.

Khoảnh khắc đời thường dễ thương của gia đình Hyun Bin

Câu chuyện bắt nguồn từ một chia sẻ của Hyun Bin trong quá khứ. Nhiều năm trước, khi được hỏi về mục tiêu trong cuộc sống, nam diễn viên từng trả lời rất thẳng thắn rằng anh muốn mua chiếc xe mơ ước của mình. Khi đó, điều này được xem như một cột mốc cá nhân, tượng trưng cho thành công và phần thưởng sau nhiều năm nỗ lực trong sự nghiệp.

Giấc mơ đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi Hyun Bin sở hữu chiếc Rolls-Royce Ghost - một trong những dòng xe sang nổi tiếng của hãng Rolls-Royce, hiện có giá khoảng từ 30-40 tỉ đồng. Tuy nhiên, ý nghĩa của biểu tượng thành công này dường như đã thay đổi theo cách rất đáng yêu sau khi nam diễn viên lập gia đình.

Chiếc Rolls-Royce hơn 30 tỉ của Hyun Bin trở thành 'giàn phơi đồ' cho quý tử - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce của Hyun Bin được bà xã Son Ye Jin dùng để phơi quần áo cho con trai gây thích thú

Ảnh: Instagram yejinhand

Năm 2025, người hâm mộ phát hiện một bức ảnh được vợ anh, nữ diễn viên Son Ye Jin đăng tải trên Instagram. Trong bức ảnh, chiếc Rolls-Royce đắt giá không xuất hiện trong khung cảnh sang trọng hay được trưng bày như biểu tượng của sự giàu có. Thay vào đó, chiếc xe được tận dụng để phơi những bộ quần áo nhỏ của con trai họ.

Hình ảnh chiếc xe trị giá cả triệu USD bất ngờ trở thành "giàn phơi đồ" tạm thời khiến nhiều cư dân mạng vừa thích thú vừa cảm thấy ấm áp. Nhiều người nhanh chóng nhớ lại cuộc phỏng vấn trước đây của Hyun Bin và hài hước cho rằng giấc mơ năm nào của anh giờ đã "nâng cấp" theo cách rất đời thường, từ việc sở hữu siêu xe sang trọng đến việc sử dụng nó như một phần của cuộc sống gia đình.

Chiếc Rolls-Royce hơn 30 tỉ của Hyun Bin trở thành 'giàn phơi đồ' cho quý tử - Ảnh 2.

Chiếc Rolls-Royce Ghost mà Hyun Bin sở hữu trị giá hơn 30 tỉ đồng

Ảnh: kbizoom

Thay vì làm giảm giá trị của chiếc xe, khoảnh khắc này lại trở thành biểu tượng cho sự thay đổi trong ưu tiên của một người khi trở thành cha mẹ. Với nhiều người hâm mộ, bức ảnh phản ánh hành trình của Hyun Bin từ một ngôi sao theo đuổi thành công cá nhân trở thành người chồng, người cha tận tụy, đặt gia đình lên trên hết.

Hyun Bin - Son Ye Jin thắng Ảnh đế - Ảnh hậu Rồng Xanh 2025

Hyun Bin - Son Ye Jin thắng Ảnh đế - Ảnh hậu Rồng Xanh 2025

Không chỉ thành tâm điểm chú ý với loạt khoảnh khắc tình tứ tại Lễ trao giải Rồng Xanh tối 19.11, vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin còn gây 'choáng' khi trở thành Ảnh đế - Ảnh hậu năm nay. Họ là cặp đôi đầu tiên đạt được thành tích đáng gờm này.

Son Ye Jin kể nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con

Khám phá thêm chủ đề

Hyun Bin Rolls-royce Son Ye Jin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận