Chiếc tủ cổ 2.000 năm hé lộ cuộc sống tại Pompeii trước thảm họa núi lửa

Báo The Independent ngày 30.10 đưa tin các nhà khảo cổ vừa phát hiện nhiều vật dụng còn sót lại trong tàn tích của chiếc tủ tại ngôi nhà ở nơi trước đây là phố Via dell'Abbondanza thuộc thành phố cổ Pompeii (nay thuộc Ý).

Khám phá này đã phác họa bức tranh về cuộc sống thường nhật của một cư dân trước khi núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79, thảm họa nổi tiếng trong lịch sử cổ đại đã chôn vùi toàn bộ thành phố Pompeii dưới lớp tro bụi.

Hình ảnh công bố ngày 29.10 cho thấy hiện vật tại tàn tích của chiếc tủ trong ngôi nhà ở tàn tích cổ Pompeii, Ý ẢNH: REUTERS

Bên trong chiếc tủ, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều vật dụng đa dạng, từ dụng cụ trang điểm, nước hoa cho đến nồi nấu ăn và tiền xu. Nổi bật nhất là một chiếc vòng cổ gồm ít nhất 24 mặt dây chuyền nhỏ làm từ xương, thủy tinh, đất nung và đá pha lê. Những mặt dây chuyền này mang hình ảnh các vị thần cùng hình bàn tay, bàn chân, quả thông và chùm nho thu nhỏ.

Những chiếc vòng cổ loại này được gọi là "crepundia", thường được tặng cho trẻ em La Mã như một lá bùa hộ mệnh, đồng thời phát ra âm thanh như lục lạc giúp người lớn dễ dàng để mắt đến trẻ. Nhiều người giữ lại món đồ này đến lúc trưởng thành như một kỷ vật tuổi thơ.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy nhíp, lọ đựng nước hoa bằng thủy tinh, lư hương, cùng các bình gốm và một hộp dệt nhỏ chứa 38 đồng xu bằng đồng. Việc những món đồ mang giá trị vật chất lẫn tinh thần bị bỏ lại cho thấy chủ nhân của chúng đã không kịp mang theo bất cứ tài sản nào khi thảm họa ập đến.

Giám đốc khu di tích thành phố cổ Pompeii Gabriel Zuchtriegel nói với Reuters rằng dù chưa thể xác định chính xác danh tính người sống trong ngôi nhà, nhưng những cổ vật này giúp hậu thế hiểu thêm về nhịp sống hằng ngày của cư dân Pompeii cổ đại.

Ngôi nhà nằm ở khu vực trung tâm Pompeii. Mặt tiền của ngôi nhà được khai quật lần đầu vào năm 1912, thế nhưng đến nay các nhà khảo cổ mới tiến hành nghiên cứu sâu các căn phòng bên trong.