Chiếm đoạt quyền kiểm soát Iphone, cưỡng đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 17.6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra về hành vi chiếm quyền kiểm soát điện thoại Iphone trái phép, cưỡng đoạt tiền của nhiều người dân.

4 trong số 16 đối tượng bị tạm giữ hình sự ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định, 16 đối tượng chia thành 2 nhóm, trong đó, nhóm do Trần Văn Tâm (25 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, Ninh Bình) cầm đầu, thuê căn hộ tại P.Từ Liêm (Hà Nội) để ở và thực hiện các hành vi phạm tội. Nhóm này ngoài Tâm còn có 8 người khác tham gia.

Nhóm thứ hai do Mai Tiến Giáp (20 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, Ninh Bình) cầm đầu, thuê căn hộ tại P.Tây Mỗ (Hà Nội) để tổ chức hoạt động. Nhóm này ngoài Giáp còn có 6 người khác tham gia.

Các nhóm trên đã mua các tài khoản game Free Fire (game bắn súng sinh tồn) có thứ hạng cao rồi từ đó làm quen, tiếp cận với nhiều người chơi trò chơi này. Sau đó, các đối tượng thuê người chơi game "cày" game với tiền công từ 300 - 500.000 đồng/ngày, kèm theo điều kiện phải sử dụng điện thoại Iphone đời mới.

Khi người "cày" game thuê đồng ý, các đối tượng cung cấp một tài khoản iCloud và hướng dẫn người "cày" game thuê đăng nhập vào điện thoại iCloud. Khi hoàn tất việc đăng nhập, các đối tượng lập tức sử dụng thông tin tài khoản để truy cập từ xa, kiểm soát trạng thái thiết bị, thu thập thông tin máy và thực hiện thao tác thay đổi quyền quản lý tài khoản, khóa thiết bị, xóa dữ liệu của nạn nhân, chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát thiết bị, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, ẩn danh để liên hệ với bị hại, yêu cầu chuyển tiền chuộc lại quyền kiểm soát với các mức tiền khác nhau, phụ thuộc vào giá trị điện thoại.

Tính từ tháng 2 đến khi bị bắt, 2 nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt quyền kiểm soát điện thoại của rất nhiều người dân, và cưỡng đoạt được số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.