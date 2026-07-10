Chiêm ngưỡng hơn 100 cổ vật ghi dấu thời vàng son triều Nguyễn

Chiều 10.7, tại điện Long An (số 3 Lê Trực, phường Phú Xuân, thành phố Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Hội Cổ vật TP.HCM và các nhà sưu tập tư nhân khai mạc triển lãm "Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ".

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, tiếp nhận hiện vật sắc phong thời vua Thành Thái do một nhà sưu tập hiến tặng ẢNH: LÊ CHUNG

Triển lãm quy tụ 23 nhà sưu tập giới thiệu đến công chúng hơn 100 hiện vật, bộ hiện vật, trong đó có những hiện vật độc bản và quý hiếm được chế tác dưới thời Nguyễn.

Cành vàng lá ngọc thời Nguyễn ẢNH: LÊ CHUNG

Các hiện vật trưng bày đa dạng về loại hình, công năng sử dụng và phong phú về chất liệu, gồm đồ vàng, đồ bạc, pháp lam, đồng tam khí, gốm sứ, đồ gỗ, đồ dệt...

Không gian triển lãm được xây dựng theo 4 thông điệp chủ đạo, bao gồm: quyền uy triều đại, nghi lễ và trật tự cung đình, tinh hoa mỹ thuật cung đình, vàng son còn mãi.

Công chúng chiêm ngưỡng những bảo kiếm thời Nguyễn ẢNH: LÊ CHUNG

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết bên cạnh 8 di sản tiêu biểu đã được UNESCO vinh danh, các cổ vật thời Nguyễn đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

"Đây là di sản đặc biệt, mang trên mình "mật mã văn hóa", là mảnh ghép sinh động, phản ánh chân thực bức tranh toàn cảnh về chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật của xã hội dưới thời Nguyễn", ông Hoàng Việt Trung chia sẻ.

Các hiện vật áo quan, mề đay, phù hiệu, huy chương thời Nguyễn được giới thiệu tại triển lãm ẢNH: LÊ CHUNG

Lan tỏa tình yêu di sản qua xu hướng 'hồi hương' cổ vật

Ông Hoàng Việt Trung cho biết triển lãm không chỉ giới thiệu những cổ vật quý mà còn là điểm hẹn của những tâm hồn đồng điệu, nơi các nhà sưu tầm gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ góc nhìn về thú chơi cũng như giá trị của cổ vật.

Theo ông, những năm gần đây, dòng chảy di sản Huế liên tục đón nhận tín hiệu tích cực từ xu hướng hồi hương cổ vật. Ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, sưu tầm cổ vật triều Nguyễn ở trong và ngoài nước rồi hiến tặng cho Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, góp phần đưa các hiện vật quý trở về với nơi khởi nguồn.

Tại lễ khai mạc triển lãm, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng tiếp nhận nhiều hiện vật và tư liệu có giá trị lịch sử do các nhà sưu tầm đến từ TP.HCM và Thanh Hóa trao tặng.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, tiếp nhận chiếc đĩa pháp lam thời Nguyễn do nhà sưu tập cổ vật hiến tặng ẢNH: LÊ CHUNG

Các hiện vật hiến tặng gồm: đĩa pháp lam, một sắc phong thời vua Thành Thái, một hộp gỗ đựng sắc phong.

Đặc biệt, ban tổ chức còn tiếp nhận bộ tư liệu là các tờ tấu thời vua Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn. Đây là nguồn tư liệu quý góp phần bổ sung cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản...

Các hiện vật pháp lam thời Nguyễn tại triển lãm ẢNH: LÊ CHUNG

Mũ quan và các thẻ bài thời Nguyễn ẢNH: LÊ CHUNG

Các hiện vật trang sức bằng vàng thời Nguyễn ẢNH: LÊ CHUNG

"Nghĩa cử này chính là ngọn lửa lan tỏa tình yêu di sản, đồng thời tôn vinh tinh thần đoàn kết trong việc chung tay bảo tồn, phát huy giá trị di sản", ông Hoàng Việt Trung khẳng định.

Triển lãm "Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ" là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện Festival mùa hạ Huế 2026. Đồng thời, hưởng ứng chuỗi sự kiện khởi động cho lễ hội "Huế vào thu", hứa hẹn mang đến một hành trình trải nghiệm thị giác đầy ấn tượng cho du khách.

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 10.7 đến hết ngày 9.10.