Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ rơi

Văn Khoa
01/04/2026 10:34 GMT+7

Không quân Mỹ xác nhận một phi công bị thương sau khi một chiến đấu cơ tàng hình F-35 rơi ở phía bắc thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada hôm 31.3.

Bộ phận quan hệ công chúng của căn cứ không quân Nellis nói với kênh Fox News Digital rằng chiếc F-35 đã rơi cách thị trấn Indian Springs thuộc bang Nevada (Mỹ) khoảng 40 km về phía đông bắc.

Một chiếc F-35A tại căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada (Mỹ) vào ngày 4.2

Ảnh: Không quân Mỹ

Giới chức cho hay phi công an toàn và đang được điều trị các vết thương nhẹ. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Căn cứ không quân Nellis khẳng định các khu vực dân cư không bị ảnh hưởng."Sự an toàn của nhân viên và cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", một phát ngôn viên của căn cứ khẳng định với Fox Digital.

Căn cứ không quân Nellis là nơi đóng quân của Không đoàn 57, chuyên phát triển các chiến thuật không chiến tiên tiến, cũng như tích hợp các hệ thống và vũ khí mới trên các máy bay hiện có.

Nhiệm vụ của căn cứ không quân Nellis bao gồm diễn tập chiến đấu mô phỏng chống lại máy bay địch do các phi công thuộc Không quân Mỹ điều khiển. Căn cứ này đóng vai trò là trung tâm phát triển chính về F-35A, theo báo Stars and Stripes.

Trong một diễn biến khác, F-35A đã đến căn cứ không quân Misawa ở Nhật Bản vào ngày 28.3, đánh dấu lần đầu tiên, loại chiến đấu cơ tàng hình này của Mỹ được triển khai đến đó, theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Sự xuất hiện của F-35A hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa của Bộ Không quân và thể hiện cam kết vững chắc của Mỹ đối với việc bảo vệ Nhật Bản và duy trì hòa bình thông qua sức mạnh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo thông báo.

"Việc đưa F-35 đến Misawa nhấn mạnh cam kết lâu dài của chúng tôi đối với Nhật Bản và khu vực. Điều này củng cố khả năng phản ứng nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng của chúng tôi với các đối tác Nhật Bản", đại tá Paul Davidson, Tư lệnh Không đoàn chiến đấu số 35 của Mỹ, nhấn mạnh.

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ hạ cánh khẩn, Iran nói đã bắn trúng

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã bắn trúng và gây hư hại nghiêm trọng một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trên bầu trời Iran. Mỹ chưa xác nhận.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận