Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ rơi

Bộ phận quan hệ công chúng của căn cứ không quân Nellis nói với kênh Fox News Digital rằng chiếc F-35 đã rơi cách thị trấn Indian Springs thuộc bang Nevada (Mỹ) khoảng 40 km về phía đông bắc.

Một chiếc F-35A tại căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada (Mỹ) vào ngày 4.2 Ảnh: Không quân Mỹ

Giới chức cho hay phi công an toàn và đang được điều trị các vết thương nhẹ. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Căn cứ không quân Nellis khẳng định các khu vực dân cư không bị ảnh hưởng."Sự an toàn của nhân viên và cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", một phát ngôn viên của căn cứ khẳng định với Fox Digital.

Căn cứ không quân Nellis là nơi đóng quân của Không đoàn 57, chuyên phát triển các chiến thuật không chiến tiên tiến, cũng như tích hợp các hệ thống và vũ khí mới trên các máy bay hiện có.

Nhiệm vụ của căn cứ không quân Nellis bao gồm diễn tập chiến đấu mô phỏng chống lại máy bay địch do các phi công thuộc Không quân Mỹ điều khiển. Căn cứ này đóng vai trò là trung tâm phát triển chính về F-35A, theo báo Stars and Stripes.

Trong một diễn biến khác, F-35A đã đến căn cứ không quân Misawa ở Nhật Bản vào ngày 28.3, đánh dấu lần đầu tiên, loại chiến đấu cơ tàng hình này của Mỹ được triển khai đến đó, theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Sự xuất hiện của F-35A hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa của Bộ Không quân và thể hiện cam kết vững chắc của Mỹ đối với việc bảo vệ Nhật Bản và duy trì hòa bình thông qua sức mạnh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo thông báo.

"Việc đưa F-35 đến Misawa nhấn mạnh cam kết lâu dài của chúng tôi đối với Nhật Bản và khu vực. Điều này củng cố khả năng phản ứng nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng của chúng tôi với các đối tác Nhật Bản", đại tá Paul Davidson, Tư lệnh Không đoàn chiến đấu số 35 của Mỹ, nhấn mạnh.