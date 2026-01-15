Chiến đấu cơ J-20 mới của Trung Quốc có thể tấn công mục tiêu trên biển?

Khả năng tấn công mới nói trên sẽ là một tính năng của J-20S, biến thể thứ ba được công bố rộng rãi của chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên J-20 do Trung Quốc tự sản xuất, theo chuyên trang USNI News.

Trung Quốc đã tiết lộ những khả năng mới của biến thể J-20S vào ngày 11.1, trong thông cáo báo chí nhân dịp đánh dấu 15 năm J-20 có chuyến bay đầu tiên Ảnh: Chụp màn hình USNI News

J-20S đã được trình làng cùng với các máy bay chiến đấu, máy bay tác chiến điện tử và máy bay không người lái mới nhất của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9.2025.

Biến thể hai chỗ ngồi này có tiềm năng mang lại những khả năng và nhiệm vụ mới cho không quân Trung Quốc. Bắc Kinh đã tiết lộ các nhiệm vụ của biến thể J-20S mới trong một thông cáo báo chí nhân dịp đánh dấu 15 năm J-20 có chuyến bay đầu tiên.

"[Biến thể J-20S mới] sở hữu khả năng chiếm ưu thế trên không tầm trung và tầm xa vượt trội, khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu trên bộ và trên biển, cũng như khả năng nhận thức tình huống nổi bật, gây nhiễu điện tử và khả năng chỉ huy và kiểm soát chiến thuật", Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin về biến thể J-20S hôm 11.1.

Tuy khả năng tấn công trên biển và tải trọng của J-20S chưa rõ ràng, nhưng sự phát triển này cho thấy một cách tiếp cận đa nhiệm hơn đối với loại chiến đấu cơ tàng hình này so với các nhiệm vụ trước đây.

Ông Ben Lewis, người sáng lập PLATracker, tổ chức chuyên theo dõi hoạt động và phát triển quân sự của Trung Quốc, nhận định với USNI News rằng khả năng tấn công trên biển mới của J-20 có nguy cơ làm gia tăng "đáng kể" rủi ro cho lực lượng Mỹ và đồng minh hoạt động trong hoặc gần chuỗi đảo thứ nhất (gồm có nhiều đảo, quần đảo như Okinawa, Đài Loan và Philippines).