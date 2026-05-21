Chiến đấu cơ Nga áp sát máy bay Anh ở tốc độ cao

Ngày 20.5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey chỉ trích lực lượng Nga đã có hành động "nguy hiểm và không thể chấp nhận" tại biển Đen.

Theo tờ The Guardian, ông Healey nói rằng một máy bay tiêm kích Su-27 của Nga đã bay cắt mặt máy bay trinh sát Rivet Joint của Anh đến 6 lần trong một ngày giữa tháng 4, gây nguy cơ va chạm nguy hiểm. Vị bộ trưởng nói rằng chiếc Su-27 đã bay cách mũi chiếc Rivet Joint chỉ 6 m ở tốc độ 500 dặm/giờ (804 km/giờ).

Máy bay Nga bay gần máy bay Anh tại biển Đen trong video được Bộ Quốc phòng Anh công bố ngày 20.5 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Trong vụ thứ hai cũng vào giữa tháng 4, một chiến đấu cơ Su-35 của Nga bay sát chiếc máy bay trinh sát của Anh, khiến hệ thống khẩn cấp trên máy bay Anh được kích hoạt và chế độ bay tự động bị vô hiệu hóa. Bộ trưởng Healey nói rằng vụ việc xảy ra khi chiếc Rivet Joint đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trong không phận quốc tế.

Máy bay trinh sát Anh khi đó đang tham gia sứ mệnh tuần tra dọc sườn phía đông của NATO.

"Vụ việc này là một ví dụ nữa cho hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận của các phi công Nga, nhắm vào một máy bay không vũ trang đang hoạt động trong không phận quốc tế. Những hành động này tạo ra nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng và leo thang tiềm tàng", Bộ trưởng Healey nói.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, vụ chiến đấu cơ Nga áp sát máy bay Anh lần này là hành động nguy hiểm nhất của Moscow đối với một máy bay Rivet Joint của London từ sau một vụ máy bay Nga phóng tên lửa gần máy bay Anh vào năm 2022 tại biển Đen.

Moscow chưa bình luận về những cáo buộc nói trên.