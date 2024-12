Chiến dịch càn quét mới của Israel

Chính quyền mới của Syria không muốn "có chuyện" với Israel

Ông Maher Marwan, Thống đốc thủ đô Damascus, vừa thay mặt lãnh đạo lực lượng quân sự đang kiểm soát Syria có cuộc trả lời phỏng vấn Đài NPR. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Marwan nhấn mạnh: "Chúng tôi không sợ Israel, đồng thời chúng tôi không có vấn đề gì với Israel… Và chúng tôi không muốn can thiệp vào bất cứ điều gì sẽ đe dọa an ninh của Israel hoặc an ninh của bất kỳ quốc gia nào khác. Chúng tôi muốn hòa bình, và chúng tôi không đối đầu với Israel hoặc bất kỳ quốc gia nào".

Ông nói thêm rằng sự lo lắng ban đầu của Israel sau sự sụp đổ của cựu Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria là "tự nhiên", nên hiểu được lý do sao Israel có ném bom "chút đỉnh" vào Syria.